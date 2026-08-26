https://ukraina.ru/20260826/razveslye-polittekhnologii-krasnov-obyasnil-kak-zapad-zagonyaet-na-front-ukraintsev-1082785694.html

"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев

"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев - 26.08.2026 Украина.ру

"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев

Ультиматум Михаила Фёдорова — это не начало демонтажа власти Зеленского, а просто политический жест, попытка стать политиком с помощью знакомых всем политтехнологий из 90-х. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов

2026-08-26T05:15

2026-08-26T05:15

2026-08-26T05:15

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владимир зеленский

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Отвечая на вопрос о том, означает ли ультиматум Фёдорова начало демонтажа власти Зеленского, эксперт заявил, что это не угроза, а просто шоу, а Западу на самом деле всё равно, кто у власти.По оценке Краснова, Фёдоров решил капитализировать свою популярность, перепрыгнув через ступеньку — шагнув сразу от чиновника до политика. "Обставлено это было развесёлыми политтехнологиями, знакомыми нам по 90-м. Но скандалёзность этих технологий вовсе не означает их эффективности", — пояснил эксперт.По словам эксперта, Западу абсолютно всё равно, кто именно будет загонять "аборигенов" на фронт. "Концепция "до последнего украинца" не изменилась, бизнес вложился в войну и теперь будет продавливать её продолжение", — отметил Краснов.Он подчеркнул, что это делается не ради политики, а ради финансовой выгоды. "Ради дивидендов не политических, но самых привычных — финансовых", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.

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