"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев - 26.08.2026 Украина.ру
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"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев - 26.08.2026 Украина.ру
"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
Ультиматум Михаила Фёдорова — это не начало демонтажа власти Зеленского, а просто политический жест, попытка стать политиком с помощью знакомых всем политтехнологий из 90-х. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
2026-08-26T05:15
2026-08-26T05:15
новости
запад
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украина
краснов
михаил федоров
украина.ру
госдума
владимир зеленский
всу
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Отвечая на вопрос о том, означает ли ультиматум Фёдорова начало демонтажа власти Зеленского, эксперт заявил, что это не угроза, а просто шоу, а Западу на самом деле всё равно, кто у власти.По оценке Краснова, Фёдоров решил капитализировать свою популярность, перепрыгнув через ступеньку — шагнув сразу от чиновника до политика. "Обставлено это было развесёлыми политтехнологиями, знакомыми нам по 90-м. Но скандалёзность этих технологий вовсе не означает их эффективности", — пояснил эксперт.По словам эксперта, Западу абсолютно всё равно, кто именно будет загонять "аборигенов" на фронт. "Концепция "до последнего украинца" не изменилась, бизнес вложился в войну и теперь будет продавливать её продолжение", — отметил Краснов.Он подчеркнул, что это делается не ради политики, а ради финансовой выгоды. "Ради дивидендов не политических, но самых привычных — финансовых", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
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новости, запад, россия, украина, краснов, михаил федоров, украина.ру, госдума, владимир зеленский, всу, украинцы, война, война на украине, когда конец сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, политтехнологии, новости украины, новости украина ру
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"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев

05:15 26.08.2026
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Ультиматум Михаила Фёдорова — это не начало демонтажа власти Зеленского, а просто политический жест, попытка стать политиком с помощью знакомых всем политтехнологий из 90-х. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель организации "Поколение Победителей", кандидат исторических наук, эксперт Госдумы России Дмитрий Краснов
Отвечая на вопрос о том, означает ли ультиматум Фёдорова начало демонтажа власти Зеленского, эксперт заявил, что это не угроза, а просто шоу, а Западу на самом деле всё равно, кто у власти.
По оценке Краснова, Фёдоров решил капитализировать свою популярность, перепрыгнув через ступеньку — шагнув сразу от чиновника до политика.
"Обставлено это было развесёлыми политтехнологиями, знакомыми нам по 90-м. Но скандалёзность этих технологий вовсе не означает их эффективности", — пояснил эксперт.
По словам эксперта, Западу абсолютно всё равно, кто именно будет загонять "аборигенов" на фронт. "Концепция "до последнего украинца" не изменилась, бизнес вложился в войну и теперь будет продавливать её продолжение", — отметил Краснов.
Он подчеркнул, что это делается не ради политики, а ради финансовой выгоды. "Ради дивидендов не политических, но самых привычных — финансовых", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
В Киеве обсуждают, где взять средства, необходимые для продолжения кровопролития. Подробнее — в материале Украина.ру: "Песенка Зеленского спета"? Эксперты о перспективах "зеленой" власти.
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