https://ukraina.ru/20260826/khmelnitskiy-yanukovich-i-mazepa-s-zelenskim-kogo-ukraintsy-schitayut-natsionalnymi-geroyami-1082789451.html

Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями

Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями - 26.08.2026 Украина.ру

Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями

На День Независимости Владимир Зеленский сделал героем Украины основателя "Азова"*, харьковского неонациста Андрея Билецкого**. Чуть раньше сам "белый вождь" участвовал в ритуальных перезахоронениях другой нацистской иконы – основателя ОУН* полковника Евгения Коновальца. Но являются ли эти деятели героями в умах и сердцах украинцев?

2026-08-26T05:50

2026-08-26T05:50

2026-08-26T05:50

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Проверить оказалось очень просто: к юбилею "незалежности" агентство "Рейтинг" провело опрос, чтобы выяснить, кого считают выдающимися сыновьями и дочерями Украины рядовые граждане.И что же оказалось? В первую десятку вошли кобзарь Тарас Шевченко, поэтесса Леся Украинка, гетман Богдан Хмельницкий, лидер ОУН* Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, глава Центральной Рады Михаил Грушевский, философ Григорий Сковорода и лидер Народного Руха Вячеслав Черновол и Зеленский. При этом Шевченко считают героем 60% украинцев, а Зеленского – только 10%. Но главная новость не в этом.Среди сотни выдающихся украинцев – первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, донецкий чемпион-легкоатлет Сергей Бубка, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, четвёртый президент Украины Виктор Янукович, выдающийся кардиохирург Николай Амосов. Ну, что тут сказать… Прахом пошла вся декоммунизация с десоветизацией.А ведь сколько лет перестроечные крикуны пытались внушить ненависть к Щербицкому, который якобы "заставил киевлян выходить на первомайский парад после взрыва на ЧАЭС и скрывал от них правду о радиации". В конце концов самого успешного лидера советской Украины "писатели-политики" вроде Владимира Яворовского и Ивана Драча довели до самоубийства.Cергея Бубку, чьи мировые рекорды по прыжкам в высоту прославили Украину на многие годы, совсем недавно пытались лишить званий и наград – уже с подачи соросят***. Проект олигарха Пинчука – скелетонист Владислав Гераскевич – выступил в Раде и потребовал "очистить Украину" от Бубки."У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор является Героем Украины и, на самом деле, мне стыдно, что он носит это звание. Он не достоин его. Этот человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он подыгрывает России. И когда он носит звание Героя Украины, которое сегодня присуждается чаще всего посмертно, – это недопустимо. Поэтому призываю, чтобы Бубка был лишен этой награды и против него были введены санкции", – требовал никому неизвестный спортсмен. В итоге, скелетониста забыли напрочь, а Бубку считают национальным символом.О Януковиче, который оказался на 34-м месте в списке симпатий украинцев, и говорить не приходится. Прошло 12 лет после госпереворота, который снёс легитимного президента. Любители печенья Нуланд взахлёб годами рассказывали украинцам, как их обкрадывала "донецкая банда", а сам Янукович справлял нужду в золотой унитаз, как вдруг выяснилось, что этот мифический предмет сантехники обнаружился в хоромах друга Зеленского и совладельца "95 квартала" Тимура Миндича.А что касается коррупции, так громкие аудиоскандалы "Мидас" и "Форрест Гамп" от НАБУ показали, кто на самом деле "камазами вывозил с Украины" деньги, драгоценности и исторические реликвии.Не менее интересны и литературные предпочтения украинцев. Тут и полузапрещенный Николай Гоголь, и недавно "снесённый" Михаил Булгаков, и "каменяр" Иван Франко, и академик АН УССР Олесь Гончар.Из современников респонденты вспомнили лишь луганчанина Сергея Жадана и киевского сатирика Леся Подеревянского. В общем, в этом плане у борцов с книгами и писателями тоже не сложилось. Украинцы в числе знаковых личностей назвали классиков украинской литературы: Панаса Мирного, Ивана Нечуй-Левицкого, Григория Сковороду, полностью опровергая миф о том, как советская власть или "донецкие" запрещали всё украинское. А также вписали в литературный пантеон автора "Белой гвардии" и "Мастера и Маргариты" Булгакова.Советские поэты Сосюра и Тычина тоже не забыты, как и их стихи о Сталине и Москве. О чём это говорит? Только о том, что общественная память оказалась устойчивей всех пропагандистских кампаний шариковых и швондеров.Справедливости ради стоит сказать, что в числе героев украинцы называли и Степана Бандеру, и Ивана Мазепу, и Симона Петлюру с гетманом Скоропадским. Но вот что интересно: первый лидер ОУН Андрей Мельник, останки которого с такими почестями выкопали в Люксембурге и перезахоронили в Пантеоне национальных героев, – украинцам незнаком.Великой личностью они его точно не считают. Вот такой удар по институту национальной памяти и его руководителю Алфёрову, который уверял, что жители Украины буквально боготворят ватажка националистов. Получается, государство может создать мемориал, организовать торжественное перезахоронение и придать историческому деятелю статус героя. Но нет никаких гарантий, что люди этот статус примут. Украинцы его могут попросту не заметить.К слову, в сотню "выдающихся украинцев всех времён и народов" попали все украинские современные политики и около политические персоны: Зеленский, Буданов**, Кличко, Порошенко**, Ющенко, Усик, дроновод Мадьяр Бровди и даже бывший, и нынешний главкомы ВСУ – Михаил Фёдоров и Михаил Драпатый.Что героического совершил Фёдоров, кроме запуска картонного майдана, так и осталось невыясненным. Как и "подвиги" пчеловода Ющенко.Символично, что Зеленский оказался на пятом месте, аккурат между нацистом Бандерой и предателем Мазепой. Случайность? Едва ли.На наших глазах выстраивается новая генеалогия национальной государственности, где действующая "элита" прислоняется к историческим персонажам. Больше того: оказывается внутри исторического "кокона". И вот уже Зеленский – это не бывший шоумен, а личность историческая.Правда, представители патриотической общественности ещё пытаются роптать и уверяют, что "Со Степаном Зеленский и рядом не стоит. Бандера боролся за Украину, а этот за свои рейтинги и шкурные интересы". Ну, ничего, ещё пара подобных опросов и привыкнут украинцы не только к "батьке Бандере", но и к "батьке Голобородько".Впрочем, это смешение прошлого и настоящего показательно. Быстро меняющуюся политическую и военную повестку виртуозно превращают в исторический канон. Казалось бы, не может ведь президент Леонид Кучма стоять в одном ряду с княгиней Ольгой, а гетман Скоропадский соседствовать с футболистом Андреем Шевченко! Тем не менее, это так. Ещё пара таких опросов, и Кирилла Буданова**, например, будет не отличить от Петра Болбочана, а между Коновальцем и Билецким поставят знак равенства.Но самое интересное – тройка лидеров. Возглавил её, конечно же, Тарас Шевченко. Вот только места в национальном Пантеоне ему почему-то не нашлось, там решили закапывать только нацистов и фашистских коллаборантов.Или, быть может, Тарас Григорьевич не прошел идеологическую поверку? Всё-таки многие его произведения написаны на русском языке, из крепостных его выкупили русские художники и поэты.На второй позиции симпатий украинцев – Леся Украинка, автор "Лесной песни", классик украинской литературы и… носитель социалистических взглядов. Она, между прочим, перевела на мову "Манифест коммунистической партии" Маркса и Энгельса, однако декоммунизаторы сделали вид, что не заметили этого.Хотя могилу поэтессы несколько раз пытались разрушить…Но, конечно же, самая смачная оплеуха всем русофобам и "цеевропейцам" – третье место Богдана Хмельницкого. Да-да, инициатора Переяславской Рады и вхождения Левобережной Украины и запорожского казачества в состав русского царства, что привело к расширению границ России и возвращению Киева под русскую длань.Почему же его так недвусмысленно поддержали большинство граждан? Возможно, в пику мифической евроинтеграции и войне с Россией.В общем, очередная "историческая сотня" показала, что герои у государства и общества совершенно разные, а попытки навязать оставшимся жителям Украины Мельника или идеолога национализма Дмитрия Донцова не увенчались особым успехом. Но чем дольше Зеленский и Ко будут оставаться у власти, тем решительней они будут строить пантеоны для новых богов и приучать к ним украинцев.* Террористическая организация, запрещена в России** Внесён в России в реестр террористов и экстремистов*** Деятельность организации запрещена в России

https://ukraina.ru/20260315/geraskevich-protiv-bubki-kak-na-ukraine-soznatelno-unichtozhayut-sportivnoe-nasledie-strany-1076807752.html

https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html

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украина, россия, харьков, владимир зеленский, сергей бубка, виктор янукович, оун, "азов", центральная рада, эксклюзив