Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх" - 26.08.2026 Украина.ру
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Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх" - 26.08.2026 Украина.ру
Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова есть амбиции, но его попытки противостоять Зеленскому выглядят коряво и неэффективно. При этом для открытого выступления против действующей власти не нужно никакого прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-26T06:15
2026-08-26T06:15
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Отвечая на вопрос о том, является ли Фёдоров чьим-то проектом или действует самостоятельно, эксперт заявил, что это просто амбициозный политик, который пытается использовать ситуацию в своих целях."Конечно, Федоров мальчик амбициозный. Но и Зеленский был амбициозным мальчиком. Да, его подкармливал один известный днепропетровский олигарх. Ну и где этот олигарх теперь?" — задался вопросом эксперт.По словам политолога, каждый человек обладает свободой воли и сам решает, быть ли ему чьим-то проектом и как долго. "То есть для того, чтобы кому-то противостоять, надо, прежде всего, иметь собственные амбиции. У Фёдорова амбиции есть. Вот он и пытается коряво противостоять Зеленскому", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что успех в политике зависит не от внешней поддержки, а от личных качеств. "Не знаю, нужно ли иметь для этого какое-то прикрытие", — подытожил Ищенко, отвечая на вопрос о том, нужно ли Федорову иметь политическое "прикрытие" для выступлений против Зеленского.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"

06:15 26.08.2026
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова есть амбиции, но его попытки противостоять Зеленскому выглядят коряво и неэффективно. При этом для открытого выступления против действующей власти не нужно никакого прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, является ли Фёдоров чьим-то проектом или действует самостоятельно, эксперт заявил, что это просто амбициозный политик, который пытается использовать ситуацию в своих целях.
"Конечно, Федоров мальчик амбициозный. Но и Зеленский был амбициозным мальчиком. Да, его подкармливал один известный днепропетровский олигарх. Ну и где этот олигарх теперь?" — задался вопросом эксперт.
По словам политолога, каждый человек обладает свободой воли и сам решает, быть ли ему чьим-то проектом и как долго. "То есть для того, чтобы кому-то противостоять, надо, прежде всего, иметь собственные амбиции. У Фёдорова амбиции есть. Вот он и пытается коряво противостоять Зеленскому", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что успех в политике зависит не от внешней поддержки, а от личных качеств. "Не знаю, нужно ли иметь для этого какое-то прикрытие", — подытожил Ищенко, отвечая на вопрос о том, нужно ли Федорову иметь политическое "прикрытие" для выступлений против Зеленского.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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