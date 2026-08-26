https://ukraina.ru/20260826/ischenko-zelenskiy-byl-ambitsioznym-malchikom-kotorogo-podkarmlival-izvestnyy-oligarkh-1082792481.html

Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"

Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх" - 26.08.2026 Украина.ру

Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"

У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова есть амбиции, но его попытки противостоять Зеленскому выглядят коряво и неэффективно. При этом для открытого выступления против действующей власти не нужно никакого прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-26T06:15

2026-08-26T06:15

2026-08-26T06:15

новости

украина

европа

запад

ростислав ищенко

украина.ру

главные новости

главное

михаил федоров

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg

Отвечая на вопрос о том, является ли Фёдоров чьим-то проектом или действует самостоятельно, эксперт заявил, что это просто амбициозный политик, который пытается использовать ситуацию в своих целях."Конечно, Федоров мальчик амбициозный. Но и Зеленский был амбициозным мальчиком. Да, его подкармливал один известный днепропетровский олигарх. Ну и где этот олигарх теперь?" — задался вопросом эксперт.По словам политолога, каждый человек обладает свободой воли и сам решает, быть ли ему чьим-то проектом и как долго. "То есть для того, чтобы кому-то противостоять, надо, прежде всего, иметь собственные амбиции. У Фёдорова амбиции есть. Вот он и пытается коряво противостоять Зеленскому", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что успех в политике зависит не от внешней поддержки, а от личных качеств. "Не знаю, нужно ли иметь для этого какое-то прикрытие", — подытожил Ищенко, отвечая на вопрос о том, нужно ли Федорову иметь политическое "прикрытие" для выступлений против Зеленского.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.

украина

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, запад, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, михаил федоров, киевский режим, новости украины, новости украина ру, олигарх, новости украины на сегодня, новости с украины, новости россии, дзен новости сво, украина.ру дзен