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Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область

Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область - 26.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область

При отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы сбили 16 БПЛА. Об этом губернатор Евгений Первышов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-26T06:14

2026-08-26T06:14

2026-08-26T06:14

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Тамбовская область встречает беспилотники киевского режима после того, как большую их часть "приземляет" ПВО приграничных территорий — Белгородской и Воронежской областей. Этой ночью на Тамбовщину прорывалась особенно большая группа вражеских дронов."В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима. Системой ПВО и силами мобильных огневых групп БАРС-Тамбов было уничтожено 16 вражеских беспилотников", — написал Первышов.По предварительной информации, в результате налёта от взрывной волны пострадал один сотрудник Wildberries — у него диагностировали сотрясение мозга. Также падение дрона привело к возгоранию дома в одном из СНТ.Глава региона напомнил, что это уже не первый украинский теракт против мирных жителей в Котовске — в ночь на 18 июля после атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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