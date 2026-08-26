Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/sily-pvo-i-mogi-otrazili-massirovannuyu-ataku-bespilotnikov-vsu-na-tambovskuyu-oblast-1082798262.html
Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область - 26.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
При отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы сбили 16 БПЛА. Об этом губернатор Евгений Первышов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-26T06:14
2026-08-26T06:14
украина.ру
россия
пво
минобороны рф
белгородская область
воронежская область
атака
атака бпла
атака украины сегодня
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479462_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a46e14b6c77cd1d5e83fc18108ef384.jpg
Тамбовская область встречает беспилотники киевского режима после того, как большую их часть "приземляет" ПВО приграничных территорий — Белгородской и Воронежской областей. Этой ночью на Тамбовщину прорывалась особенно большая группа вражеских дронов."В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима. Системой ПВО и силами мобильных огневых групп БАРС-Тамбов было уничтожено 16 вражеских беспилотников", — написал Первышов.По предварительной информации, в результате налёта от взрывной волны пострадал один сотрудник Wildberries — у него диагностировали сотрясение мозга. Также падение дрона привело к возгоранию дома в одном из СНТ.Глава региона напомнил, что это уже не первый украинский теракт против мирных жителей в Котовске — в ночь на 18 июля после атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
воронежская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082479462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4f98f642eeb33c39e7d9c13a6d9bc7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, пво, минобороны рф, белгородская область, воронежская область, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, военные преступления
Украина.ру, Россия, ПВО, Минобороны РФ, Белгородская область, Воронежская область, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Военные преступления

Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область

06:14 26.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
При отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы сбили 16 БПЛА. Об этом губернатор Евгений Первышов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Тамбовская область встречает беспилотники киевского режима после того, как большую их часть "приземляет" ПВО приграничных территорий — Белгородской и Воронежской областей. Этой ночью на Тамбовщину прорывалась особенно большая группа вражеских дронов.
"В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима. Системой ПВО и силами мобильных огневых групп БАРС-Тамбов было уничтожено 16 вражеских беспилотников", — написал Первышов.
По предварительной информации, в результате налёта от взрывной волны пострадал один сотрудник Wildberries — у него диагностировали сотрясение мозга. Также падение дрона привело к возгоранию дома в одном из СНТ.
Глава региона напомнил, что это уже не первый украинский теракт против мирных жителей в Котовске — в ночь на 18 июля после атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияПВОМинобороны РФБелгородская областьВоронежская областьатакаатака БПЛАатака Украины сегодняБПЛАБПЛА сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
06:14Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
06:00"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
05:50Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями
05:30Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
05:15"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
05:00"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов
04:45"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
04:37Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
04:30"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО
04:09"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
03:35Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
02:10Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА
01:55Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье
01:12"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
00:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:00В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
23:31В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
23:28ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном
Лента новостейМолния