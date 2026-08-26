"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/realnost-beret-verkh-dmitriev-otreagiroval-na-slova-fedorova-o-porazhenii-kieva-1082798800.html
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева - 26.08.2026 Украина.ру
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал резонансное заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, признавшего неизбежное поражение киевского режима
2026-08-26T07:30
2026-08-26T07:31
новости
киев
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
кирилл дмитриев
михаил федоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_d389711b246c03ba1759635b34461e8e.jpg
Оценивая высказывание украинского экс-чиновника , российский представитель подчеркнул, что подобные слова свидетельствуют об очевидном изменении восприятия ситуации в Киеве. По мнению Дмитриева, в данный момент происходит неизбежный крах искусственно созданных информационных мифов, на смену которым приходит суровая действительность. Он добавил, что текущие процессы наглядно демонстрируют начало активного поиска виновных в масштабных неудачах украинской стороны.Накануне бывший руководитель оборонного ведомства Украины в интервью агентству Reuters признал, что Киев постепенно и необратимо проигрывает в противостоянии с Россией. Заявление прозвучало на фоне нарастающих внутренних разногласий в украинском руководстве и участившихся критических публикаций в западной прессе относительно дальнейших перспектив Киева. В Офисе Владимира Зеленского оперативно отреагировали на слова Федорова, заявив Reuters, что во время нахождения на посту главы ведомства чиновник высказывался о ВСУ исключительно положительно. По мнению представителей Офиса, единственным изменившимся с тех пор фактором стал лишь личный статус экс-министра, который был отправлен в отставку в июле.Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_ac915d72a42d0ef5755621e46c188222.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, кирилл дмитриев, михаил федоров
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Кирилл Дмитриев, Михаил Федоров

"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева

07:30 26.08.2026 (обновлено: 07:31 26.08.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал резонансное заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, признавшего неизбежное поражение киевского режима
Оценивая высказывание украинского экс-чиновника , российский представитель подчеркнул, что подобные слова свидетельствуют об очевидном изменении восприятия ситуации в Киеве.
По мнению Дмитриева, в данный момент происходит неизбежный крах искусственно созданных информационных мифов, на смену которым приходит суровая действительность.
Он добавил, что текущие процессы наглядно демонстрируют начало активного поиска виновных в масштабных неудачах украинской стороны.
Накануне бывший руководитель оборонного ведомства Украины в интервью агентству Reuters признал, что Киев постепенно и необратимо проигрывает в противостоянии с Россией. Заявление прозвучало на фоне нарастающих внутренних разногласий в украинском руководстве и участившихся критических публикаций в западной прессе относительно дальнейших перспектив Киева.
В Офисе Владимира Зеленского оперативно отреагировали на слова Федорова, заявив Reuters, что во время нахождения на посту главы ведомства чиновник высказывался о ВСУ исключительно положительно. По мнению представителей Офиса, единственным изменившимся с тех пор фактором стал лишь личный статус экс-министра, который был отправлен в отставку в июле.
Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руКирилл ДмитриевМихаил Федоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:55Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ
07:44Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник
07:30"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
07:00Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
06:55Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области
06:36Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии
06:34Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа
06:15Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
06:14Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
06:00"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
05:50Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями
05:30Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
05:15"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
05:00"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов
04:45"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
04:37Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
04:30"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО
04:09"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
03:35Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
Лента новостейМолния