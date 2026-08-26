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"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева

"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева - 26.08.2026 Украина.ру

"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал резонансное заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, признавшего неизбежное поражение киевского режима

2026-08-26T07:30

2026-08-26T07:30

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Оценивая высказывание украинского экс-чиновника , российский представитель подчеркнул, что подобные слова свидетельствуют об очевидном изменении восприятия ситуации в Киеве. По мнению Дмитриева, в данный момент происходит неизбежный крах искусственно созданных информационных мифов, на смену которым приходит суровая действительность. Он добавил, что текущие процессы наглядно демонстрируют начало активного поиска виновных в масштабных неудачах украинской стороны.Накануне бывший руководитель оборонного ведомства Украины в интервью агентству Reuters признал, что Киев постепенно и необратимо проигрывает в противостоянии с Россией. Заявление прозвучало на фоне нарастающих внутренних разногласий в украинском руководстве и участившихся критических публикаций в западной прессе относительно дальнейших перспектив Киева. В Офисе Владимира Зеленского оперативно отреагировали на слова Федорова, заявив Reuters, что во время нахождения на посту главы ведомства чиновник высказывался о ВСУ исключительно положительно. По мнению представителей Офиса, единственным изменившимся с тех пор фактором стал лишь личный статус экс-министра, который был отправлен в отставку в июле.Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, кирилл дмитриев, михаил федоров