https://ukraina.ru/20260826/realnost-beret-verkh-dmitriev-otreagiroval-na-slova-fedorova-o-porazhenii-kieva-1082798800.html
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева - 26.08.2026 Украина.ру
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал резонансное заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, признавшего неизбежное поражение киевского режима
2026-08-26T07:30
2026-08-26T07:30
2026-08-26T07:31
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Оценивая высказывание украинского экс-чиновника , российский представитель подчеркнул, что подобные слова свидетельствуют об очевидном изменении восприятия ситуации в Киеве. По мнению Дмитриева, в данный момент происходит неизбежный крах искусственно созданных информационных мифов, на смену которым приходит суровая действительность. Он добавил, что текущие процессы наглядно демонстрируют начало активного поиска виновных в масштабных неудачах украинской стороны.Накануне бывший руководитель оборонного ведомства Украины в интервью агентству Reuters признал, что Киев постепенно и необратимо проигрывает в противостоянии с Россией. Заявление прозвучало на фоне нарастающих внутренних разногласий в украинском руководстве и участившихся критических публикаций в западной прессе относительно дальнейших перспектив Киева. В Офисе Владимира Зеленского оперативно отреагировали на слова Федорова, заявив Reuters, что во время нахождения на посту главы ведомства чиновник высказывался о ВСУ исключительно положительно. По мнению представителей Офиса, единственным изменившимся с тех пор фактором стал лишь личный статус экс-министра, который был отправлен в отставку в июле.Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, кирилл дмитриев, михаил федоров
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Кирилл Дмитриев, Михаил Федоров
"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
07:30 26.08.2026 (обновлено: 07:31 26.08.2026)
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал резонансное заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, признавшего неизбежное поражение киевского режима
Оценивая высказывание украинского экс-чиновника , российский представитель подчеркнул, что подобные слова свидетельствуют об очевидном изменении восприятия ситуации в Киеве.
По мнению Дмитриева, в данный момент происходит неизбежный крах искусственно созданных информационных мифов, на смену которым приходит суровая действительность.
Он добавил, что текущие процессы наглядно демонстрируют начало активного поиска виновных в масштабных неудачах украинской стороны.
Накануне бывший руководитель оборонного ведомства Украины в интервью агентству Reuters признал, что Киев постепенно и необратимо проигрывает в противостоянии с Россией. Заявление прозвучало на фоне нарастающих внутренних разногласий в украинском руководстве и участившихся критических публикаций в западной прессе относительно дальнейших перспектив Киева.
В Офисе Владимира Зеленского оперативно отреагировали на слова Федорова, заявив Reuters, что во время нахождения на посту главы ведомства чиновник высказывался о ВСУ исключительно положительно. По мнению представителей Офиса, единственным изменившимся с тех пор фактором стал лишь личный статус экс-министра, который был отправлен в отставку в июле.