https://ukraina.ru/20260826/kreml-obyasnil-tsel-neanonsirovannogo-vizita-glavy-tsru-v-rossiyu-1082799549.html
Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию - 26.08.2026 Украина.ру
Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post, что визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между специальными службами двух стран
2026-08-26T08:20
2026-08-26T08:20
2026-08-26T08:20
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Официальный представитель Кремля дал этот лаконичный комментарий, отвечая на прямой вопрос американского издания о целях и задачах прибытия руководителя ключевого ведомства США в российскую столицу. При этом в комментарии российским информагентствам Песков отдельно подчеркнул, что контакты Рэтклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались. Никаких дополнительных деталей относительно повестки этих контактов или списка участников встреч пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.Накануне американские средства массовой информации, включая телеканал CBS со ссылкой на собственные неназванные источники, распространили информацию о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для проведения закрытых встреч. Подобные контакты по линии руководства спецслужб России и США традиционно носят непубличный характер и продолжают оставаться одним из немногих действующих каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном в условиях глубокого кризиса в двусторонних отношениях. Подробнее об отношениях с Западом - в материале Спецслужбы США и Британии нашли компромисс: воевать с Россией, но по-разному на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, украина.ру, цру, джон рэтклифф
Россия, Новости, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина.ру, ЦРУ, Джон Рэтклифф
Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post, что визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между специальными службами двух стран
Официальный представитель Кремля дал этот лаконичный комментарий, отвечая на прямой вопрос американского издания о целях и задачах прибытия руководителя ключевого ведомства США в российскую столицу.
При этом в комментарии российским информагентствам Песков отдельно подчеркнул, что контакты Рэтклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались.
Никаких дополнительных деталей относительно повестки этих контактов или списка участников встреч пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.
Накануне американские средства массовой информации, включая телеканал CBS со ссылкой на собственные неназванные источники, распространили информацию о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для проведения закрытых встреч.
Подобные контакты по линии руководства спецслужб России и США традиционно носят непубличный характер и продолжают оставаться одним из немногих действующих каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном в условиях глубокого кризиса в двусторонних отношениях.