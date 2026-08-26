Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию - 26.08.2026 Украина.ру
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Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию - 26.08.2026 Украина.ру
Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post, что визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между специальными службами двух стран
2026-08-26T08:20
2026-08-26T08:20
россия
новости
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дмитрий песков
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цру
джон рэтклифф
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Официальный представитель Кремля дал этот лаконичный комментарий, отвечая на прямой вопрос американского издания о целях и задачах прибытия руководителя ключевого ведомства США в российскую столицу. При этом в комментарии российским информагентствам Песков отдельно подчеркнул, что контакты Рэтклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались. Никаких дополнительных деталей относительно повестки этих контактов или списка участников встреч пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.Накануне американские средства массовой информации, включая телеканал CBS со ссылкой на собственные неназванные источники, распространили информацию о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для проведения закрытых встреч. Подобные контакты по линии руководства спецслужб России и США традиционно носят непубличный характер и продолжают оставаться одним из немногих действующих каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном в условиях глубокого кризиса в двусторонних отношениях. Подробнее об отношениях с Западом - в материале Спецслужбы США и Британии нашли компромисс: воевать с Россией, но по-разному на сайте Украина.ру.
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россия, новости, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, украина.ру, цру, джон рэтклифф
Россия, Новости, США, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина.ру, ЦРУ, Джон Рэтклифф

Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию

08:20 26.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете Washington Post, что визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву связан с контактами между специальными службами двух стран
Официальный представитель Кремля дал этот лаконичный комментарий, отвечая на прямой вопрос американского издания о целях и задачах прибытия руководителя ключевого ведомства США в российскую столицу.
При этом в комментарии российским информагентствам Песков отдельно подчеркнул, что контакты Рэтклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались.
Никаких дополнительных деталей относительно повестки этих контактов или списка участников встреч пресс-секретарь главы государства раскрывать не стал.
Накануне американские средства массовой информации, включая телеканал CBS со ссылкой на собственные неназванные источники, распространили информацию о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для проведения закрытых встреч.
Подобные контакты по линии руководства спецслужб России и США традиционно носят непубличный характер и продолжают оставаться одним из немногих действующих каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном в условиях глубокого кризиса в двусторонних отношениях.
Подробнее об отношениях с Западом - в материале Спецслужбы США и Британии нашли компромисс: воевать с Россией, но по-разному на сайте Украина.ру.
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