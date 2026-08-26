https://ukraina.ru/20260826/12-millionov-za-raketu-krapivnik-o-provalnom-proekte-amerikanskoy-pro-1082792019.html

"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО

"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО - 26.08.2026 Украина.ру

"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО

Американский комплекс ПРО THAAD, который 20 лет пытались поставить на вооружение, является колоссальным расходом: одна ракета стоит 12 миллионов долларов. Военные не хотели его принимать, но сенаторы продавили проект. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2026-08-26T04:30

2026-08-26T04:30

2026-08-26T04:30

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Отвечая на вопрос о состоянии американской ПВО, Крапивник заявил, что даже дорогие системы не решают проблему защиты. "Этот комплекс 20 лет пытались поставить на вооружение. Военные этого не хотели, но некоторым сенаторам это было нужно, поэтому они его протолкнули", — пояснил эксперт.Стоимость одной ракеты THAAD составляет 12 миллионов долларов. "Это колоссальные деньги для военного расходника", — отметил Крапивник.Он также напомнил, что производство ракет ПВО и "Томагавков" в США всегда было дорогим удовольствием, и за последние 30 лет в больших количествах они не производились, потому что не было необходимости. В локальных конфликтах против США использовались примитивные ракеты, и ПВО высокого класса была не нужна. "Поэтому большинство зенитных ракет американцы спокойно отдавали Украине", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Александр Казаков: Россия и Иран играют вторым номером, чтобы нанести глобальное поражение Западу" на сайте Украина.ру.

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