Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
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Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции - 15.05.2025 Украина.ру
Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
Советы о том, как следует себя вести в ситуации российско-украинских переговоров в Стамбуле Владимиру Зеленскому даст советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл. Об этом сообщила британская Guardian.
2025-05-15T11:32
2025-05-15T11:32
турция
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"Советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, как ожидается, поедет в Турцию, чтобы предоставить рекомендации по поводу того, как Зеленскому следует иметь дело с по-прежнему непредсказуемой встречей", - сообщило британское издание.Оно также отметило, что неизменный совет Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости. Российское информагенство напомнило, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Тем временем Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции

11:32 15.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Советы о том, как следует себя вести в ситуации российско-украинских переговоров в Стамбуле Владимиру Зеленскому даст советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл. Об этом сообщила британская Guardian.
"Советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, как ожидается, поедет в Турцию, чтобы предоставить рекомендации по поводу того, как Зеленскому следует иметь дело с по-прежнему непредсказуемой встречей", - сообщило британское издание.
Оно также отметило, что неизменный совет Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Российское информагенство напомнило, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Тем временем Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумывает
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