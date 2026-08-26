Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/wildberries-vnov-pod-udarom-posle-atak-bpla-zagorelsya-sklad-v-tambovskoy-oblasti-1082798628.html
Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области
Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области - 26.08.2026 Украина.ру
Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области
При отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске, пострадал сотрудник. Об этом губернатор Евгений Первышов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-26T06:55
2026-08-26T06:55
украина.ру
россия
атака
атака бпла
атака украины сегодня
бпла
бпла сегодня
беспилотники
беспилотники сегодня
обстрелы россии сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082376127_0:104:1350:863_1920x0_80_0_0_371c87c19eafd7f027c564cfa0a7567f.jpg
При отражении украинской атаки на Тамбовскую область силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов сбили 16 дронов."В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания — более 100 000 кв. метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries", — написал Первышов.Позже в пресс-службе компании уточнили, что приём новых поставок товаров на атакованном объекте не осуществлялся.Это уже не первый украинский теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082376127_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1cb6fda76e5a1e3a660f472ada11dd27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области

06:55 26.08.2026
 
© Фото : WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : Wildberries
Читать в
ДзенTelegram
При отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске, пострадал сотрудник. Об этом губернатор Евгений Первышов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
При отражении украинской атаки на Тамбовскую область силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов сбили 16 дронов.
"В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания — более 100 000 кв. метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries", — написал Первышов.
Позже в пресс-службе компании уточнили, что приём новых поставок товаров на атакованном объекте не осуществлялся.
Это уже не первый украинский теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияатакаатака БПЛАатака Украины сегодняБПЛАБПЛА сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:55Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ
07:44Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник
07:30"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
07:00Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
06:55Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области
06:36Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии
06:34Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа
06:15Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
06:14Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
06:00"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
05:50Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями
05:30Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
05:15"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
05:00"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов
04:45"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
04:37Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
04:30"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО
04:09"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
03:35Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
Лента новостейМолния