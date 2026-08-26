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Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области

Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области - 26.08.2026 Украина.ру

Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области

При отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске, пострадал сотрудник. Об этом губернатор Евгений Первышов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-26T06:55

2026-08-26T06:55

2026-08-26T06:55

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При отражении украинской атаки на Тамбовскую область силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов сбили 16 дронов."В результате ударов украинских БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания — более 100 000 кв. метров. После получения сигнала тревоги была оперативно проведена эвакуация всех сотрудников, которая позволила спасти жизни и здоровье людей. По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries", — написал Первышов.Позже в пресс-службе компании уточнили, что приём новых поставок товаров на атакованном объекте не осуществлялся.Это уже не первый украинский теракт против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в Котовске — в ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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