"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине - 26.08.2026 Украина.ру
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"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине - 26.08.2026 Украина.ру
"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
Депутаты Рады не решатся выступить против Зеленского, поскольку боятся потерять свои мандаты на выборах. Они обеспечивают Зеленскому законодательную легитимность, поэтому любые заявления Фёдорова не повлияют на работу правительства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-26T06:00
2026-08-26T06:00
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киевский режим
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новости украины
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Отвечая на вопрос о том, может ли Михаил Фёдоров реально угрожать Зеленскому, эксперт заявил, что для этого ему пришлось бы перетянуть на свою сторону депутатов Верховной рады, но они не пойдут против действующей власти.По словам Ищенко, все эти "слуги народа", которых Зеленский "по помойкам собирал", полностью от него зависят. "Они пришли в Раду на основе тогдашней харизмы своего лидера. А если парламент распустить и назначить новые выборы, то 99% из них в следующий состав парламента не попадут. И они это прекрасно знают", — пояснил политолог.Ищенко заявил, что депутаты Рады могут рассказывать, какой Зеленский неэффективный, но открыто выступать против него боятся. "Эти же люди обеспечивают Зеленскому законодательную легитимность. Так что Фёдоров может прыгать сколько угодно, но новое правительство работает", — отметил эксперт.Выборы на Украине, по его словам, возможны только в одном случае — если Зеленский капитулирует. Во всех остальных ситуациях Киев продолжит воевать, теряя людей и территории, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине

06:00 26.08.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Депутаты Рады не решатся выступить против Зеленского, поскольку боятся потерять свои мандаты на выборах. Они обеспечивают Зеленскому законодательную легитимность, поэтому любые заявления Фёдорова не повлияют на работу правительства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, может ли Михаил Фёдоров реально угрожать Зеленскому, эксперт заявил, что для этого ему пришлось бы перетянуть на свою сторону депутатов Верховной рады, но они не пойдут против действующей власти.
По словам Ищенко, все эти "слуги народа", которых Зеленский "по помойкам собирал", полностью от него зависят. "Они пришли в Раду на основе тогдашней харизмы своего лидера. А если парламент распустить и назначить новые выборы, то 99% из них в следующий состав парламента не попадут. И они это прекрасно знают", — пояснил политолог.
Ищенко заявил, что депутаты Рады могут рассказывать, какой Зеленский неэффективный, но открыто выступать против него боятся. "Эти же люди обеспечивают Зеленскому законодательную легитимность. Так что Фёдоров может прыгать сколько угодно, но новое правительство работает", — отметил эксперт.
Выборы на Украине, по его словам, возможны только в одном случае — если Зеленский капитулирует. Во всех остальных ситуациях Киев продолжит воевать, теряя людей и территории, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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