Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ - 26.08.2026 Украина.ру
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Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ
Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ - 26.08.2026 Украина.ру
Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ
Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотника над Россией, сообщило 26 августа Министерство обороны РФ
2026-08-26T07:55
2026-08-26T07:55
россия
краснодарский край
ростовская область
сергей собянин
мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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В число территорий, подвергшихся налету, вошли Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская, Волгоградская и Ростовская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.О ликвидации десяти БПЛА, летевших на Москву, в своем канале на платформе "Макс" ночью написал мэр столицы Сергей Собянин, отметивший, что на месте падения обломков начали работу экстренные службы.В Тульской области в результате падения фрагментов беспилотников пострадал мужчина, о чем сообщил губернатор Дмитрий Миляев, подчеркнув, что регион вновь стал целью атаки, а раненому сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. О массированном налете на город Котовск в своем канале заявил и глава Тамбовской области Евгений Первышов. Там было уничтожено 16 вражеских дронов. Утром губернатор уточнил, что после атаки площадь пожара на местном логистическом центре Wildberries превысила 100 тысяч квадратных метров, а из-за падения еще одного беспилотника загорелся дом в одном из СНТ.Параллельно около 40 украинских БПЛА было уничтожено в ходе отражения воздушного удара в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, беспилотники ликвидировали в Таганроге, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Боковском районах. Глава Ростовской области добавил, что в Миллеровском районе падение обломков привело к возгоранию сухой травы, которое было оперативно ликвидировано, никто из местных жителей не пострадал.В последние недели интенсивность налетов БПЛА со стороны Украины возросла, что привело к усилению мер безопасности в тыловых и приграничных субъектах РФ. Российские официальные лица регулярно подчеркивают, что удары беспилотной авиации Киева нацелены преимущественно на гражданскую и логистическую инфраструктуру, а также жилой сектор.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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россия, краснодарский край, ростовская область, сергей собянин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, краснодарский край, Ростовская область, Сергей Собянин, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ

07:55 26.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотника над Россией, сообщило 26 августа Министерство обороны РФ
В число территорий, подвергшихся налету, вошли Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская, Волгоградская и Ростовская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.
О ликвидации десяти БПЛА, летевших на Москву, в своем канале на платформе "Макс" ночью написал мэр столицы Сергей Собянин, отметивший, что на месте падения обломков начали работу экстренные службы.
В Тульской области в результате падения фрагментов беспилотников пострадал мужчина, о чем сообщил губернатор Дмитрий Миляев, подчеркнув, что регион вновь стал целью атаки, а раненому сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.
О массированном налете на город Котовск в своем канале заявил и глава Тамбовской области Евгений Первышов. Там было уничтожено 16 вражеских дронов.
Утром губернатор уточнил, что после атаки площадь пожара на местном логистическом центре Wildberries превысила 100 тысяч квадратных метров, а из-за падения еще одного беспилотника загорелся дом в одном из СНТ.
Параллельно около 40 украинских БПЛА было уничтожено в ходе отражения воздушного удара в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его данным, беспилотники ликвидировали в Таганроге, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Боковском районах.
Глава Ростовской области добавил, что в Миллеровском районе падение обломков привело к возгоранию сухой травы, которое было оперативно ликвидировано, никто из местных жителей не пострадал.
В последние недели интенсивность налетов БПЛА со стороны Украины возросла, что привело к усилению мер безопасности в тыловых и приграничных субъектах РФ. Российские официальные лица регулярно подчеркивают, что удары беспилотной авиации Киева нацелены преимущественно на гражданскую и логистическую инфраструктуру, а также жилой сектор.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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Россиякраснодарский крайРостовская областьСергей СобянинМирошникВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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