https://ukraina.ru/20260826/polykhayuschiy-wildberries-pochti-poltysyachi-sbitykh-dronov-minoborony-soobschilo-o-nochnom-nalete-vsu-1082799296.html

Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ

Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ - 26.08.2026 Украина.ру

Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотника над Россией, сообщило 26 августа Министерство обороны РФ

2026-08-26T07:55

2026-08-26T07:55

2026-08-26T07:55

россия

краснодарский край

ростовская область

сергей собянин

мирошник

вооруженные силы украины

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сво

спецоперация

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В число территорий, подвергшихся налету, вошли Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Рязанская, Нижегородская, Волгоградская и Ростовская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.О ликвидации десяти БПЛА, летевших на Москву, в своем канале на платформе "Макс" ночью написал мэр столицы Сергей Собянин, отметивший, что на месте падения обломков начали работу экстренные службы.В Тульской области в результате падения фрагментов беспилотников пострадал мужчина, о чем сообщил губернатор Дмитрий Миляев, подчеркнув, что регион вновь стал целью атаки, а раненому сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. О массированном налете на город Котовск в своем канале заявил и глава Тамбовской области Евгений Первышов. Там было уничтожено 16 вражеских дронов. Утром губернатор уточнил, что после атаки площадь пожара на местном логистическом центре Wildberries превысила 100 тысяч квадратных метров, а из-за падения еще одного беспилотника загорелся дом в одном из СНТ.Параллельно около 40 украинских БПЛА было уничтожено в ходе отражения воздушного удара в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, беспилотники ликвидировали в Таганроге, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Боковском районах. Глава Ростовской области добавил, что в Миллеровском районе падение обломков привело к возгоранию сухой травы, которое было оперативно ликвидировано, никто из местных жителей не пострадал.В последние недели интенсивность налетов БПЛА со стороны Украины возросла, что привело к усилению мер безопасности в тыловых и приграничных субъектах РФ. Российские официальные лица регулярно подчеркивают, что удары беспилотной авиации Киева нацелены преимущественно на гражданскую и логистическую инфраструктуру, а также жилой сектор.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

ростовская область

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россия, краснодарский край, ростовская область, сергей собянин, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация