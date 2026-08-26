Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека - 26.08.2026 Украина.ру
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Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека - 26.08.2026 Украина.ру
Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
В Липецкой области из-за налета БПЛА в частном доме вспыхнул пожар, погибли мужчина и 14-летний подросток, две женщины получили ранения. Об этом губернатор Игорь Артамонов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-26T04:37
2026-08-26T04:37
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Киевский режим ежедневно атакует регионы России с помощью ударных беспилотников дальнего действия. Липецкая область находится в числе территорий, отражающих удары бандеровцев после приграничья."В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребёнок. Ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Артамоонов.Глава региона уточнил, что на месте трагедии работают экстренные службы, а также находится глава округа Давид Тодуа.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, липецк, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, погибшие, раненые, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, сво, спецоперация, белгородская область
Украина.ру, Россия, Липецк, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, погибшие, раненые, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, СВО, Спецоперация, Белгородская область

Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека

04:37 26.08.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Липецкой области из-за налета БПЛА в частном доме вспыхнул пожар, погибли мужчина и 14-летний подросток, две женщины получили ранения. Об этом губернатор Игорь Артамонов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Киевский режим ежедневно атакует регионы России с помощью ударных беспилотников дальнего действия. Липецкая область находится в числе территорий, отражающих удары бандеровцев после приграничья.
"В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребёнок. Ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Артамоонов.
Глава региона уточнил, что на месте трагедии работают экстренные службы, а также находится глава округа Давид Тодуа.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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