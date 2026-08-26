https://ukraina.ru/20260826/bespilotniki-vsu-atakovali-semyu-v-lipetskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka-1082798070.html

Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека

Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека - 26.08.2026 Украина.ру

Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека

В Липецкой области из-за налета БПЛА в частном доме вспыхнул пожар, погибли мужчина и 14-летний подросток, две женщины получили ранения. Об этом губернатор Игорь Артамонов в ночь на 26 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-26T04:37

2026-08-26T04:37

2026-08-26T04:37

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Киевский режим ежедневно атакует регионы России с помощью ударных беспилотников дальнего действия. Липецкая область находится в числе территорий, отражающих удары бандеровцев после приграничья."В Липецком округе в результате падения беспилотника загорелся частный жилой дом. К сожалению, погибли два человека — мужчина и 14-летний ребёнок. Ещё две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Артамоонов.Глава региона уточнил, что на месте трагедии работают экстренные службы, а также находится глава округа Давид Тодуа.Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три человека.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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