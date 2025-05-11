https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html

Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая

Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая - 11.05.2025 Украина.ру

Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации

2025-05-11T08:57

2025-05-11T08:57

2025-05-11T08:57

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владимир путин

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Президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая. Среди прочего, Путин сделал и ряд заявлений по украинской проблематике."Уважаемые коллеги, думаю, что для всех очевидно: в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы этот конфликт был завершён", — отметил Путин.Он указал, что на этой теме необходимо остановиться отдельно."В этой связи хочу сказать: как известно, Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они – эти инициативы – раз за разом саботировались украинской стороной. Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный – хочу это подчеркнуть – 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей договорённостью с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом", — напомнил президент России.Кроме того, он указал, что не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз."Тем не менее на празднование Дня Победы – а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только себе можно, 27 миллионов у нас потери – мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз", — заявил Путин.Он отметил, что Россия передавала, что в будущем не исключает возможности продлить сроки этого перемирия, но после анализа того, что произойдёт в эти несколько дней, по результатам того, как на российское предложение будет реагировать киевский режим."И что мы видим? Каковы эти результаты? Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения – а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года – киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 бэков – безэкипажных катеров – в Чёрном море", — напомнил Путин.Он также отметил, что за три дня объявленного Россией перемирия — 8, 9 и 10 мая — происходили украинские атаки."Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято ещё 36 атак", — отметил Путин.Он указал, что все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты."Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери", — подчеркнул президент России.Он указал, что киевские власти не только отклонили российское предложение о прекращении огня, но и пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве."Вы знаете, уважаемые коллеги, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль. Поделюсь с вами: кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, – это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встаёт по стойке смирно перед и отдаёт честь, и аплодирует бывшим солдатам СС? И возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами, и те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают", — подчеркнул президент России.Путин указал, что Россия неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога с Украиной."Напомню ещё раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий", — заявил Путин.Он сделал предложение по переговорам."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России.По словам Путина, в ближайшее время у него намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине", — рассказал российский президент.Он ещё раз подчеркнул, что РФ настроена на серьёзные переговоры с Украиной."Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?" — отметил Путин.Он указал, что российское предложение на столе, а решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, "которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов"."Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать", — отметил президент России.Он также заявил, что хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают российские зарубежные партнёры, а это и Китай, и Бразилия страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время – новая администрация Соединённых Штатов Америки.О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".

https://ukraina.ru/20250510/peremirie-dlya-peredyshki-itogi-10-maya-1063036031.html

https://ukraina.ru/20250510/ugroza-makrona-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-maya-1063034800.html

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Егор Леев

эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, эрдоган, вооруженные силы украины, россия, москва, украина