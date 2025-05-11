Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая - 11.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая - 11.05.2025 Украина.ру
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации
2025-05-11T08:57
2025-05-11T08:57
эксклюзив
владимир путин
дональд трамп
эрдоган
вооруженные силы украины
россия
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063039071_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_97dba844570d683e5d902cd1826a6b03.jpg.webp
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая. Среди прочего, Путин сделал и ряд заявлений по украинской проблематике."Уважаемые коллеги, думаю, что для всех очевидно: в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы этот конфликт был завершён", — отметил Путин.Он указал, что на этой теме необходимо остановиться отдельно."В этой связи хочу сказать: как известно, Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они – эти инициативы – раз за разом саботировались украинской стороной. Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный – хочу это подчеркнуть – 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей договорённостью с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом", — напомнил президент России.Кроме того, он указал, что не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз."Тем не менее на празднование Дня Победы – а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только себе можно, 27 миллионов у нас потери – мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз", — заявил Путин.Он отметил, что Россия передавала, что в будущем не исключает возможности продлить сроки этого перемирия, но после анализа того, что произойдёт в эти несколько дней, по результатам того, как на российское предложение будет реагировать киевский режим."И что мы видим? Каковы эти результаты? Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения – а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года – киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 бэков – безэкипажных катеров – в Чёрном море", — напомнил Путин.Он также отметил, что за три дня объявленного Россией перемирия — 8, 9 и 10 мая — происходили украинские атаки."Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято ещё 36 атак", — отметил Путин.Он указал, что все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты."Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери", — подчеркнул президент России.Он указал, что киевские власти не только отклонили российское предложение о прекращении огня, но и пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве."Вы знаете, уважаемые коллеги, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль. Поделюсь с вами: кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, – это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встаёт по стойке смирно перед и отдаёт честь, и аплодирует бывшим солдатам СС? И возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами, и те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают", — подчеркнул президент России.Путин указал, что Россия неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога с Украиной."Напомню ещё раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий", — заявил Путин.Он сделал предложение по переговорам."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России.По словам Путина, в ближайшее время у него намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине", — рассказал российский президент.Он ещё раз подчеркнул, что РФ настроена на серьёзные переговоры с Украиной."Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?" — отметил Путин.Он указал, что российское предложение на столе, а решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, "которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов"."Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать", — отметил президент России.Он также заявил, что хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают российские зарубежные партнёры, а это и Китай, и Бразилия страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время – новая администрация Соединённых Штатов Америки.О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
https://ukraina.ru/20250510/peremirie-dlya-peredyshki-itogi-10-maya-1063036031.html
https://ukraina.ru/20250510/ugroza-makrona-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-maya-1063034800.html
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0b/1063039071_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_d331d56d733ef956144617371e9defd3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, эрдоган, вооруженные силы украины, россия, москва, украина
Эксклюзив, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эрдоган, Вооруженные силы Украины, Россия, Москва, Украина

Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая

08:57 11.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая. Среди прочего, Путин сделал и ряд заявлений по украинской проблематике.
"Уважаемые коллеги, думаю, что для всех очевидно: в ходе прошедших в Москве переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы этот конфликт был завершён", — отметил Путин.
Он указал, что на этой теме необходимо остановиться отдельно.
"В этой связи хочу сказать: как известно, Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они – эти инициативы – раз за разом саботировались украинской стороной. Так, киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал 30-дневный – хочу это подчеркнуть – 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей договорённостью с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом", — напомнил президент России.
Кроме того, он указал, что не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие: режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти пять тысяч раз.
"Тем не менее на празднование Дня Победы – а мы считаем это тоже святым для нас праздником, представить только себе можно, 27 миллионов у нас потери – мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз", — заявил Путин.
Он отметил, что Россия передавала, что в будущем не исключает возможности продлить сроки этого перемирия, но после анализа того, что произойдёт в эти несколько дней, по результатам того, как на российское предложение будет реагировать киевский режим.
"И что мы видим? Каковы эти результаты? Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения – а это произошло, как вы помните, 5 мая текущего года – киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовало 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства, одновременно были применены и 45 бэков – безэкипажных катеров – в Чёрном море", — напомнил Путин.
коалиция желающих: Стармер, Зеленский, Макрон, Туск, Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вчера, 18:47
Перемирие для передышки. Итоги 10 маяВ России и на Украине обсуждают возможное 30-дневное перемирие
Он также отметил, что за три дня объявленного Россией перемирия — 8, 9 и 10 мая — происходили украинские атаки.
"Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью, вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято ещё 36 атак", — отметил Путин.
Он указал, что все эти атаки, в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты.
"Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям, противник понёс очень большие потери", — подчеркнул президент России.
Он указал, что киевские власти не только отклонили российское предложение о прекращении огня, но и пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве.
"Вы знаете, уважаемые коллеги, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль. Поделюсь с вами: кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, – это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встаёт по стойке смирно перед и отдаёт честь, и аплодирует бывшим солдатам СС? И возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами, и те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают", — подчеркнул президент России.
Путин указал, что Россия неоднократно предлагала шаги по прекращению огня и никогда не отказывалась от диалога с Украиной.
"Напомню ещё раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий", — заявил Путин.
Мерц, Туск, Стармер, Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вчера, 13:15
Угроза Макрона, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 маяПрезидент Франции Эммануэль Макрон пригрозил России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он сделал предложение по переговорам.
"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — отметил президент России.
По словам Путина, в ближайшее время у него намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит своё желание способствовать поиску мира на Украине", — рассказал российский президент.
Он ещё раз подчеркнул, что РФ настроена на серьёзные переговоры с Украиной.
"Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причём о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооружённого конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир?" — отметил Путин.
Он указал, что российское предложение на столе, а решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, "которые, руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов".
"Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать", — отметил президент России.
Он также заявил, что хотел бы вновь выразить признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, которые предпринимают российские зарубежные партнёры, а это и Китай, и Бразилия страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время – новая администрация Соединённых Штатов Америки.
О Параде Победы — в статье Владимира Скачко "Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВладимир ПутинДональд ТрампЭрдоганВооруженные силы УкраиныРоссияМоскваУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
11:10Западные провокаторы-русофобы не будут учить Москву достижению мира в Евразии - сенатор
10:44Что угрожает Израилю в Сирии и как у некоторых евреев трансформируется память о войне – Кирпичёнок
10:36Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
10:08"Первый шаг, но этого недостаточно": Макрон ожидает от Путина большего в переговорах о мире с Украиной
09:43Российский сенатор оценил реакцию западных лидеров на заявление Путина о мирных переговорах
09:21Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
08:57Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 мая
08:23Специалисты широкого профиля. Кто и как обеспечивает безопасность в освобожденном Селидово
08:09Новые "крылья Родины". Украинские и российские эксперты и военные о том, как выиграть эту войну
08:01Борьба России с Турцией за Нижний Дунай 1770 года: отступить чтобы победить
07:15Кнутов объяснил, почему в ближайшее время обстановка на фронте начнет меняться
07:00Дмитрий Конончук: Выгодный для Китая сценарий – изнурительная война на Украине с конечным поражением США
06:45Ермаков: у США появился повод продолжать войну на Украине – боевые действия развернутся с полной силой
06:30Елена Цыплакова: Начались "киевские жути", и мы уехали из Украины
06:15Участие китайских бойцов на СВО сразу поменяет баланс сил в мире — Сорокин
05:49Папа американского меньшинства. Лев XIV, как и Трамп, хочет сделать влияние католиков глобальным
05:45Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас
05:04Западная Украина за минувшую неделю: "Колыбы нацсопротивления" и "венгерская агентура"
18:47Перемирие для передышки. Итоги 10 мая
Лента новостейМолния