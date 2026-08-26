Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/peskov-prokommentiroval-vizit-v-moskvu-glavy-tsru-retkliffa-1082798439.html
Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа
Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа - 26.08.2026 Украина.ру
Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предельно кратко прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву: "контакты между спецслужбами". Об этом он утром 26 августа заявил в беседе с газетой Washington Post
2026-08-26T06:34
2026-08-26T06:37
украина.ру
россия
москва
дмитрий песков
сша
цру
джон рэтклифф
новости
визит
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081449049_0:4:1024:580_1920x0_80_0_0_3a2eb86be671d61cbede18bd14aa8594.jpg
25 августа, около 10:00 мск, в подмосковном аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, который, с промежуточной посадкой в Риге, прилетел с военной базы США Эндрюс. Именно оттуда отправляются авиалайнеры чиновников высшего ранга, в том числе президента Дональда Трампа. В этот раз в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф."Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о "контактах между спецслужбами", — говорится в публикации.Вечером американский спецборт вылетел из Внуково.Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081449049_123:0:902:584_1920x0_80_0_0_62feb98fa030027d6a549aadf79522ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, москва, дмитрий песков, сша, цру, джон рэтклифф, новости, визит, переговоры, международные отношения, спецслужба, мир без границ, разведка
Украина.ру, Россия, Москва, Дмитрий Песков, США, ЦРУ, Джон Рэтклифф, Новости, визит, переговоры, международные отношения, спецслужба, Мир без границ, разведка

Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа

06:34 26.08.2026 (обновлено: 06:37 26.08.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков
Россия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предельно кратко прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву: "контакты между спецслужбами". Об этом он утром 26 августа заявил в беседе с газетой Washington Post
25 августа, около 10:00 мск, в подмосковном аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, который, с промежуточной посадкой в Риге, прилетел с военной базы США Эндрюс. Именно оттуда отправляются авиалайнеры чиновников высшего ранга, в том числе президента Дональда Трампа. В этот раз в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
"Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о "контактах между спецслужбами", — говорится в публикации.
Вечером американский спецборт вылетел из Внуково.
Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияМоскваДмитрий ПесковСШАЦРУДжон РэтклиффНовостивизитпереговорымеждународные отношенияспецслужбаМир без границразведка
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:55Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ
07:44Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник
07:30"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
07:00Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
06:55Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области
06:36Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии
06:34Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа
06:15Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
06:14Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
06:00"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
05:50Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями
05:30Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
05:15"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
05:00"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов
04:45"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
04:37Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
04:30"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО
04:09"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
03:35Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
Лента новостейМолния