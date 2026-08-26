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Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа

Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа - 26.08.2026 Украина.ру

Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предельно кратко прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву: "контакты между спецслужбами". Об этом он утром 26 августа заявил в беседе с газетой Washington Post

2026-08-26T06:34

2026-08-26T06:34

2026-08-26T06:37

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25 августа, около 10:00 мск, в подмосковном аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III, который, с промежуточной посадкой в Риге, прилетел с военной базы США Эндрюс. Именно оттуда отправляются авиалайнеры чиновников высшего ранга, в том числе президента Дональда Трампа. В этот раз в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф."Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил изданию Post, что речь шла о "контактах между спецслужбами", — говорится в публикации.Вечером американский спецборт вылетел из Внуково.Ранее американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в Москву "для проведения встреч" на фоне "зашедших в тупик" мирных переговоров России и Украины при посредничестве США прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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