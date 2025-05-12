Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ - 12.05.2025 Украина.ру
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Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ - 12.05.2025 Украина.ру
Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции
2025-05-12T07:30
2025-05-12T07:30
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По его словам, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка".Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского лидера."Хорошо сказано", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X.Накануне президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, владимир путин, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев
Новости, Россия, Киев, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ

07:30 12.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции
По его словам, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка".
"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", - заявил Трамп.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского лидера.
"Хорошо сказано", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X.
Накануне президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.
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