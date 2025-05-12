https://ukraina.ru/20250512/tramp-prizval-kiev-nemedlenno-soglasitsya-na-peregovory-s-rf-1063050012.html

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ - 12.05.2025 Украина.ру

Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции

2025-05-12T07:30

2025-05-12T07:30

2025-05-12T07:30

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По его словам, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка".Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова американского лидера."Хорошо сказано", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X.Накануне президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Подробнее - в материале Реакция на предложение Путина, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 11 мая на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, владимир путин, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев