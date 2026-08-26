https://ukraina.ru/20260826/tanki-podtverdili-svoyu-zhivuchest-ukrainskie-smi-vrut-o-boyakh-pod-dobropolem--kopylov-1082795583.html

"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов

"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов - 26.08.2026 Украина.ру

"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов

Украинских СМИ описывали события под Добропольем так, как будто ВСУ якобы остановили танковую дивизию. На самом же деле фронт на этом участке уехал минимум на пять километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-26T05:00

2026-08-26T05:00

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В российских СМИ продолжают обсуждать сведения о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".Отвечая на вопрос журналиста, стоит ли спорить о защите бронетехники на фронте и в тылу, эксперт заявил, что украинские СМИ искажают реальность, а доверять им нельзя."Сразу скажу, что историю про "Арена-М" мы знаем только из украинских СМИ, которым нельзя верить", — заявил Копылов. По его словам, украинские СМИ описывали события под Добропольем так, будто ВСУ якобы "остановили танковую дивизию" и двадцатью дронами якобы "уничтожили каждый танк"."На самом же деле фронт на этом участке уехал минимум на 5 километров. И танки в любом случае подтвердили свою живучесть", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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