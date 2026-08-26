https://ukraina.ru/20260826/ekonomika-ukrainy-i-voyna-knizhnye-pobedy-i-chereshnya-v-finlyandii-1082782908.html

Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии

Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии - 26.08.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии

На минувшей неделе продолжились взаимные удары по складам. Для России украинские удары чувствительнее — сказывается больший масштаб экономики, однако и у украинских бизнесменов трещат чубы: горят склады, распредцентры, компании жалуются на миллиардные убытки

2026-08-26T06:36

2026-08-26T06:36

2026-08-26T06:36

эксклюзив

украина

финляндия

россия

владимир зеленский

денис шмыгаль

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вкс

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Параллельно украинские чиновники отчитываются о чудесах форсированной подготовки к отопительному сезону, просят денег у доноров, а также "делятся" военными технологиями с европейцами.Дайте денегПредседатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев предложил отказаться от государственной программы "Национальный кэшбек", под которую зарезервировано 50 млрд гривен, а освободившиеся деньги направить на программу 5-7-9%. Логика железобетонная: деньги расходуются нерационально, а вклад программы в ВВП — на уровне статпогрешности.Помимо традиционной корректировки бюджета, проводимой после начала СВО ежегодно, киевской власти в этом году придётся жёстко резать бюджет, проводя секвестр. Подлинная причина — сокращение внешнего финансирования в конце прошлого года из-за отказа от конфискации российских ЗВР со сменой схемы финансирования с фокусом на заёмные средства. При этом бюджетные "аппетиты" киевская власть не корректировала.Однако в медийной плоскости Владимир Зеленский раскручивает в качестве причины перерасход средств уже бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым в первом полугодии. Теперь, как уверяет Зеленский, для авансовых выплат при заказе вооружений на следующий год необходимо 8–10 млрд долларов, а также 20 млрд долларов для выплаты денежного довольствия (непонятно, это с учётом выплат в текущем году или со следующим годом). Фёдорова удобно обвинять: он перешёл Зеленскому дорогу и продемонстрировал чрезмерные амбиции, однако Зеленский активно пиарился на ударах дальнобойными дронами по российским объектам, что было бы невозможно без их закупок Фёдоровым.Источник финансирования Зеленский предлагает всё тот же — заграница. 30 млрд евро Киев рассчитывает получить от ЕС, но для этого Раде необходимо принять нужные законопроекты. Остальное предоставят страны-доноры. Первая в очереди — Норвегия, которая уже готова выделить Украине 9,2 млрд долларов на 2027 год.Так что не стоит рассчитывать на то, что киевскую власть бросят без финансирования и ей будет не на что закупать дальнобойные дроны. А если с деньгами у спонсоров Украины станет совсем туго, то в ЕС вновь попытаются принудить Бельгию к даче согласия на конфискацию российских ЗВР.Складские войныСтарший аналитик Pro-Consulting Ярослав Куликовский подсчитал, что украинский бизнес с 2022 года понёс убытков на 6 млрд долларов. Сожжено 950 тыс. м² складов с содержимым на десятки миллиардов долларов, разрушены 400 объектов "Новой почты", 10 ТЦ "Эпицентр" (на самом деле больше, но их всего около 80 по всей стране).На минувшей неделе ВСУ поразили несколько складов маркетплейса Ozon, а ВС РФ продолжили бить по складам и распредцентрам украинских ретейлеров.Двадцатого августа повредили склад в Борисполе, где хранились товары украинских компаний по схеме 3PL.На следующий день реактивные БПЛА поразили ТЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, где погибли 14 человек и получили ранения 121 человек. Двадцать второго августа ударом по стоянке фур под Броварами ВКС уничтожили 40 машин. Киевская власть на подобные атаки реагирует сообщениями о немотивированных зверствах российской армии, однако зачастую публикуемые украинскими же журналистами материалы опровергают данный тезис. Переделанные фуры уже давно используются для скрытного запуска дальнобойных БПЛА по территории России, что подтверждается в том числе и фото портала Lostarmor, а на стоянке с уничтоженными под Броварами грузовиками также заметны направляющие для запуска БПЛА.Книжные (по)бедыУкраинская издательская ассоциация, объединяющая 97 издательств, попросила Зеленского созвать заседание СНБО по проблематике отрасли. По оценкам бизнеса, прямой ущерб от российских атак составляет по меньшей мере 1,19 млрд грн, а за лето было уничтожено около 13 млн книг. В 2026 году отрасль ожидает сокращение общего тиража до 15%, а продаж в экземплярах — до 25%. Ассоциация просит выделить средства для выплат компенсаций, распространить на предприятия страхование и компенсацию военных рисков, а также восстановить прямые государственные закупки для библиотек.К слову, о закупках книг. С 2022 года государственную программу обновления библиотечных фондов Украины приостановили, но до начала СВО библиотеки ежегодно получали 1,3–2,3 млн новых книг, причём в 2018 году из купленных 2,374 млн книг около 986,4 тыс. приобретались именно по государственной программе на сумму 242 млн грн. А после 2022 года книги закупались лишь за средства местных бюджетов (на 2026 год предусмотрены закупки на 26 млн).Однако прекращение закупок книг не помешало украинской власти организовать кампанию по изъятию русскоязычных книг из библиотек.По данным Национальной библиотеки Украины им. Ярослава Мудрого, с 2022 года украинские библиотеки списали свыше 26 млн книг. Из этого объёма около двух третей (66%) составили издания на русском языке: 8,653 млн в 2022 году и 8,795 млн в 2023 году, то есть в сумме свыше 17 млн русскоязычных книг.Можно не сомневаться, что Украинской издательской ассоциации в мерах поддержки откажут — денег в украинской казне не хватает даже на войну, чего уж говорить про книги.Всё хорошо, прекрасная МаркизаМинистр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что Украина накопила в ПХГ 14,3 млрд м³ газа и кампания по закачке топлива идёт с опережением графика. Из ЕС закачано 2 млрд м³ газа из 2,09 млрд законтрактованных. А совокупный транзитный потенциал стран ЕС в 20 млрд м³ газа создаёт "существенный резерв для диверсификации источников обеспечения энергетической безопасности страны". Вот только по какой цене Украина будет закупать газ в холодное время года, не ясно. Контракты на поставку природного газа в зимний период в ЕС уже стоят более чем вдвое дороже показателей аналогичного периода прошлого года, тогда как стоимость электроэнергии в Германии — крупнейшем энергетическом рынке региона — выросла на 50%.Также Шмыгаль сообщил, что Украине доступны 15 ГВт электрической мощности с учётом когенерации и импорта. Импорт, судя по последним данным, ограничен 2,4 ГВт мощностей, следовательно, вместе с когенерацией остаётся 12,6 ГВт. 40% из них приходится на АЭС, 25% — на ТЭС, а 15% — на ГЭС. Таким образом, на СЭС и ВЭС приходится 20% мощностей. До конца года киевская власть намерена увеличить совокупную мощность электроэнергетики до 21,4 ГВт. 6,4 ГВт, видимо, учитывают подключение всего переданного ранее оборудования (генераторы, когенерационные установки и так далее).Относиться к изложенной выше арифметике стоит со скепсисом: Шмыгаль желает приукрасить действительность, подчеркнув успехи режима, а все генераторы к сети точно не подключат. Работоспособность гидроэнергетики также под вопросом: уровень воды в Днестровском водохранилище опустился до минимума за историю наблюдений (приток воды составляет 20% от нормы), и выработка э/э на ГЭС прекращена. Но оптимистичные заявления, видимо, должны успокоить общественность, которую стали массово пугать сверхтяжёлой зимой."Черешня" в ФинляндииПока итальянский производитель вооружений Leonardo открывает "дочку" на Украине с фокусом на научных и технических разработках, украинский производитель БПЛА "Генерал Черешня" переносит сборку дронов в Финляндию. Соглашение между "Черешней" и финской Patria пока не имеет юридически обязывающего характера — стороны подписали меморандум. Переносом сборки в Финляндию компания планирует защитить сборочные линии от уничтожения со стороны российских ВКС, а также облегчить сертификацию БПЛА по стандартам НАТО и получить доступ к европейским цепочкам поставок. Примечательно, что Patria находится под контролем сразу двух стран Северной Европы: Финляндии (50,1%) и Норвегии (49,9%)."Генерал Черешня" не первая компания, которая решила собирать дроны в ЕС — процесс получил массовый характер в середине 2025 года и был оформлен в рамках европейской инициативы Build with Ukraine, а также общеевропейской сделки по дронам.Прочие новостиЗа 18 суток по железной дороге в экспортном сообщении перевезли 342 тыс. тонн зерновых. Это на 68% меньше, чем за аналогичный период июля, и на 77% меньше, чем в прошлом году. Альтернативная логистика по-прежнему покрывает не более трети от общих потребностей экспортёров с/х продукции.Во второй раз за месяц масштабным ударам подверглась Одесская область: 10 августа под удар попали объекты электроэнергетики, а 22 августа ВС РФ вновь поразили объекты ДТЭК.По данным Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, Россия в июле 2026 года атаковала 52 гражданских судна.На фоне задержания в Хорватии одного из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток" премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать подозреваемых в уничтожении газопроводов. Туск считает, что стыдно должно быть тем, кто построил газопровод, а не тем, кто его подорвал.

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эксклюзив, украина, финляндия, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, михаил федоров, вкс