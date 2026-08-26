"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом" - 26.08.2026 Украина.ру
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"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом" - 26.08.2026 Украина.ру
"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
На Украине существует молчаливая олигархическая оппозиция, недовольная тем, что при Владимире Зеленском она потеряла контроль над властью и значительную часть состояния. Однако их попытки противостоять власти через Михаила Фёдорова выглядят смешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-26T04:45
2026-08-26T04:45
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владимир зеленский
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Отвечая на вопрос о том, является ли экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров чьим-то проектом, политолог заявил, что в него вкладываются определённые силы, но их возможности ограничены.По мнению Ищенко, на протесты в поддержку Фёдорова тратятся не очень большие деньги. "Все эти картонные майданы и заказные статьи в прессе – это смешной результат, которого можно добиться при бюджете в 1,5 миллиона долларов в месяц", — пояснил эксперт.По словам политолога, на Украине существует молчаливая олигархическая оппозиция, которая недовольна тем, что при Зеленском потеряла значительную часть состояния и контроль над властью."Раньше олигархи полностью контролировали власть. Вопрос заключался только в том, какая группа будет это делать. А сейчас власть не контролирует никто", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, киевский режим, главные новости, главное, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии и украины
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"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"

04:45 26.08.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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На Украине существует молчаливая олигархическая оппозиция, недовольная тем, что при Владимире Зеленском она потеряла контроль над властью и значительную часть состояния. Однако их попытки противостоять власти через Михаила Фёдорова выглядят смешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, является ли экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров чьим-то проектом, политолог заявил, что в него вкладываются определённые силы, но их возможности ограничены.
По мнению Ищенко, на протесты в поддержку Фёдорова тратятся не очень большие деньги. "Все эти картонные майданы и заказные статьи в прессе – это смешной результат, которого можно добиться при бюджете в 1,5 миллиона долларов в месяц", — пояснил эксперт.
По словам политолога, на Украине существует молчаливая олигархическая оппозиция, которая недовольна тем, что при Зеленском потеряла значительную часть состояния и контроль над властью.
"Раньше олигархи полностью контролировали власть. Вопрос заключался только в том, какая группа будет это делать. А сейчас власть не контролирует никто", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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