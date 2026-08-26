https://ukraina.ru/20260826/molchalivaya-oppozitsiya-politolog-obyasnil-kto-stoit-za-fdorovym-i-kartonnym-maydanom-1082793110.html

"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"

"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом" - 26.08.2026 Украина.ру

"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"

На Украине существует молчаливая олигархическая оппозиция, недовольная тем, что при Владимире Зеленском она потеряла контроль над властью и значительную часть состояния. Однако их попытки противостоять власти через Михаила Фёдорова выглядят смешно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-26T04:45

2026-08-26T04:45

2026-08-26T04:45

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Отвечая на вопрос о том, является ли экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров чьим-то проектом, политолог заявил, что в него вкладываются определённые силы, но их возможности ограничены.По мнению Ищенко, на протесты в поддержку Фёдорова тратятся не очень большие деньги. "Все эти картонные майданы и заказные статьи в прессе – это смешной результат, которого можно добиться при бюджете в 1,5 миллиона долларов в месяц", — пояснил эксперт.По словам политолога, на Украине существует молчаливая олигархическая оппозиция, которая недовольна тем, что при Зеленском потеряла значительную часть состояния и контроль над властью."Раньше олигархи полностью контролировали власть. Вопрос заключался только в том, какая группа будет это делать. А сейчас власть не контролирует никто", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный активо, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.

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