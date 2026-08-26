Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/chto-vazhnee-dlya-pobedy--front-ili-logistika-istorik-pro-uroki-pervoy-mirovoy-voyny-1082795915.html
Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны - 26.08.2026 Украина.ру
Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
Что касается специфики применения бронетехники, то в Первую мировую нашли интересный способ решить эту задачу. Германия выпустила транспортёров для боеприпасов гораздо больше, чем танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
2026-08-26T05:30
2026-08-26T05:30
новости
британия
германия
россия
украина.ру
первая мировая война
главные новости
главное
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101672/76/1016727641_0:299:2699:1817_1920x0_80_0_0_6386f4fbb7bc2ff2d5778325f1298925.jpg
В российских СМИ продолжают обсуждать сведения о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл спорить о защите бронетехники, эксперт привёл исторические примеры из Первой мировой войны, чтобы показать, как решалась эта задача в прошлом."В Первую мировую войну Германия выпускала транспортёров для боеприпасов гораздо больше, чем танков", — напомнил Копылов. По его мнению, немцы считали, что фронт можно прорвать и без бронетехники, поэтому важнее наладить логистику для штурмовых групп и мобильность тылов."Союзники рассуждали так же, но они были богаче. Британия создавала не только танки Mark I, но и транспортеры на их базе", — пояснил эксперт.Немцы, отметил Копылов, несмотря на все результаты, упёрлись в то, что фронт двигался слишком быстро, а потери были слишком велики, чтобы это превратилось из оперативных успехов в стратегические. "Но сказать, что ещё 1000 транспортеров изменили бы ход войны, нельзя", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
британия
германия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101672/76/1016727641_0:23:2699:2047_1920x0_80_0_0_c371b5362c3f76f17e5905edae53adb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, германия, россия, украина.ру, первая мировая война, главные новости, главное, война, война на украине, логистика, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, новости сво, сво, аналитика, украина аналитика, потери, эксперты, военный эксперт
Новости, Британия, Германия, Россия, Украина.ру, Первая мировая война, Главные новости, главное, война, война на Украине, логистика, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, новости СВО, СВО, Аналитика, Украина аналитика, потери, эксперты, военный эксперт

Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны

05:30 26.08.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНемецкие войска в Киеве
Немецкие войска в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Что касается специфики применения бронетехники, то в Первую мировую нашли интересный способ решить эту задачу. Германия выпустила транспортёров для боеприпасов гораздо больше, чем танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
В российских СМИ продолжают обсуждать сведения о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".
Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл спорить о защите бронетехники, эксперт привёл исторические примеры из Первой мировой войны, чтобы показать, как решалась эта задача в прошлом.
"В Первую мировую войну Германия выпускала транспортёров для боеприпасов гораздо больше, чем танков", — напомнил Копылов. По его мнению, немцы считали, что фронт можно прорвать и без бронетехники, поэтому важнее наладить логистику для штурмовых групп и мобильность тылов.
"Союзники рассуждали так же, но они были богаче. Британия создавала не только танки Mark I, но и транспортеры на их базе", — пояснил эксперт.
Немцы, отметил Копылов, несмотря на все результаты, упёрлись в то, что фронт двигался слишком быстро, а потери были слишком велики, чтобы это превратилось из оперативных успехов в стратегические. "Но сказать, что ещё 1000 транспортеров изменили бы ход войны, нельзя", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияГерманияРоссияУкраина.руПервая мировая войнаГлавные новостиглавноевойнавойна на Украинелогистикадзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОновости СВОСВОАналитикаУкраина аналитикапотериэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
06:14Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
06:00"Капитуляция Зеленского": Ищенко назвал единственное условие для выборов на Украине
05:50Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героями
05:30Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны
05:15"Развесёлые политтехнологии": Краснов объяснил, как Запад загоняет на фронт украинцев
05:00"Танки подтвердили свою живучесть": украинские СМИ врут о боях под Добропольем — Копылов
04:45"Молчаливая оппозиция": политолог объяснил, кто стоит за Фёдоровым и "картонным майданом"
04:37Беспилотники ВСУ атаковали семью в Липецкой области, погибли два человека
04:30"12 миллионов за ракету": Крапивник о провальном проекте американской ПРО
04:09"Точно против преступности?" Госдеп выделил $40 млн на дроны для украинской полиции
03:35Толпа напала на автомобиль с сотрудниками ТЦК в Тернополе, есть раненные
02:49Три человека пострадали в Белгородской области при налёте БПЛА
02:10Ночная атака на Москву: отражена первая волна вражеских БПЛА
01:55Из-за опасности БПЛА ограничены полёты в восьми аэропортах, в трёх — в Подмосковье
01:12"Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ
00:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:00В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов
23:31В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность
23:28ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном
Лента новостейМолния