https://ukraina.ru/20260826/chto-vazhnee-dlya-pobedy--front-ili-logistika-istorik-pro-uroki-pervoy-mirovoy-voyny-1082795915.html

Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны

Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны - 26.08.2026 Украина.ру

Что важнее для победы — фронт или логистика? Историк про уроки Первой мировой войны

Что касается специфики применения бронетехники, то в Первую мировую нашли интересный способ решить эту задачу. Германия выпустила транспортёров для боеприпасов гораздо больше, чем танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-26T05:30

2026-08-26T05:30

2026-08-26T05:30

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В российских СМИ продолжают обсуждать сведения о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".Отвечая на вопрос о том, есть ли смысл спорить о защите бронетехники, эксперт привёл исторические примеры из Первой мировой войны, чтобы показать, как решалась эта задача в прошлом."В Первую мировую войну Германия выпускала транспортёров для боеприпасов гораздо больше, чем танков", — напомнил Копылов. По его мнению, немцы считали, что фронт можно прорвать и без бронетехники, поэтому важнее наладить логистику для штурмовых групп и мобильность тылов."Союзники рассуждали так же, но они были богаче. Британия создавала не только танки Mark I, но и транспортеры на их базе", — пояснил эксперт.Немцы, отметил Копылов, несмотря на все результаты, упёрлись в то, что фронт двигался слишком быстро, а потери были слишком велики, чтобы это превратилось из оперативных успехов в стратегические. "Но сказать, что ещё 1000 транспортеров изменили бы ход войны, нельзя", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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