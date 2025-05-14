"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями - 14.05.2025 Украина.ру
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"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями
"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями - 14.05.2025 Украина.ру
"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями
В СВО все зависит от того, кто может одержать верх в индустриальной войне на истощение. Расширение линии фронта не принесло Киеву тех дивидендов, на которые он рассчитывал, кроме больших потерь в людях и технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-14T05:00
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Насколько для России критично, что войска вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не могут в должной мере развить наступление в Донбассе нужно оценивать с позиции, кому выгоднее расширение фронта, считает эксперт.На протяжении первых лет войны Украина считала, что расширение фронта выгоднее для нее. "Если мы растянем российские силы, нам удастся это, нам удастся то", добавил он. Но сейчас мы видим, что ситуация патовая. Расширение линии фронта не принесло Киеву тех дивидендов, на которые он рассчитывал, кроме огромных потерь в людях и технике, подчеркнул Копылов."В годы Первой мировой войны у Союзников возникла оригинальная концепция: "Нам все равно, где убивать немцев". Это Германия могла открыть сколько угодно фронтов, но англичанам и французам было неважно, сколько немцы их откроют, потому что у них в целом хватало сил", — указал эксперт.В СВО, как и в Первую мировую войну, все зависит от того, кто может одержать верх в индустриальной войне на истощение. Если у тебя больше сил и средств, тебе все равно, где и сколько открывать фронтов, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
https://ukraina.ru/20250513/iz-russkikh-snova-pytayutsya-sdelat-kovarnykh-medvedey-voennyy-letchik-vladimir-popov-o-reyse-mn17-1063103126.html
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новости, киев, россия, украина, потери всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, военная техника, потери, спецоперация, первая мировая война, война
Новости, Киев, Россия, Украина, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, военная техника, потери, Спецоперация, Первая мировая война, война

"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями

05:00 14.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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В СВО все зависит от того, кто может одержать верх в индустриальной войне на истощение. Расширение линии фронта не принесло Киеву тех дивидендов, на которые он рассчитывал, кроме больших потерь в людях и технике. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, автор книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Насколько для России критично, что войска вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не могут в должной мере развить наступление в Донбассе нужно оценивать с позиции, кому выгоднее расширение фронта, считает эксперт.
На протяжении первых лет войны Украина считала, что расширение фронта выгоднее для нее. "Если мы растянем российские силы, нам удастся это, нам удастся то", добавил он.
Но сейчас мы видим, что ситуация патовая. Расширение линии фронта не принесло Киеву тех дивидендов, на которые он рассчитывал, кроме огромных потерь в людях и технике, подчеркнул Копылов.
"В годы Первой мировой войны у Союзников возникла оригинальная концепция: "Нам все равно, где убивать немцев". Это Германия могла открыть сколько угодно фронтов, но англичанам и французам было неважно, сколько немцы их откроют, потому что у них в целом хватало сил", — указал эксперт.
В СВО, как и в Первую мировую войну, все зависит от того, кто может одержать верх в индустриальной войне на истощение. Если у тебя больше сил и средств, тебе все равно, где и сколько открывать фронтов, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в статье Михаила Павлива: "Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом".
Владимир Попов интервью
Вчера, 21:54
Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Военный летчик Владимир Попов о рейсе МН17После того, как Россия торжественно отметила 80 лет Победы над фашистской Германией, Запад пытается вернуть русским клеймо "коварных медведей". Поэтому из "кладовки" достали историю малазийского рейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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