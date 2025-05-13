https://ukraina.ru/20250513/1063073276.html

Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины

Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины - 13.05.2025 Украина.ру

Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины

Летом без прорыва на дипломатическом фронте мы продолжим воевать так, как воюем. Продолжим давление по всему фронту, истощая украинские части. Может быть, вернемся к ударам по энергетике и объектам по добыче газа в Полтавской области, считает Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО

2025-05-13T07:00

2025-05-13T07:00

2025-05-13T07:00

интервью

россия

кндр

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

т-90м "прорыв"

герань

парад победы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Кирилл месяц назад в личном общении мы спорили по поводу того, чем была обусловлен разгром ВСУ под Суджей: маневренной войной с нашей стороны или каскадным обрушением фронта времен Первой мировой. Я бы хотел, чтобы вы еще раз пояснили свою позицию.- Курская авантюра закончилась так, как и должна была закончиться.Украинская группировка была привязана к одной дороге и представляла собой вытянутый выступ, который когда-нибудь рухнул бы от наших фланговых ударов и от неспособности противника ее снабжать под многочисленными ударами всех наших средств поражения (от дронов до "Искандеров").Киевский режим в очередной раз ставил политические цели выше военных. Поскольку наступательный импульс в августе 2024 года у ВСУ закончился уже через пару недель, они там держались только для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды. Власть Зеленского несколько раз меняла версии относительно того, зачем им это понадобилось. И чем хуже становилось их положение, тем более странными становились эти версии.Сначала это был "обмен территориями", потом это стало "недопущение российского наступления на Сумы". Но в тот момент мы такое наступление не планировали, а теперь ситуация сильно изменилось.Что касается аналогий с Первой мировой войной, то тут сразу же вспоминается Стодневное наступление Антанты на всем протяжении Западного фронта. Оно привело к тому, что германская армия впервые за всю войну стремительно побежала на запад, бросая раненых и огромное количество вооружений.И под Суджей произошло то же самое, что предсказывали все, за исключением отпетых пессимистов: каскадное обрушение фронта, связанное с множеством факторов.- Чего там ждать дальше, учитывая, что после разгрома под Суджей ВСУ еще месяц держались за Горналь, а теперь прут на Теткино?- Ситуация вокруг Теткино – это тоже попытка добиться каких-то политических дивидендов, только уже в скромном объеме. Украине нужен хоть какой-то флаготык, чтобы показать его по телевизору и разогнать пиар-перемогу ("Украина может еще сражаться"). Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился.В 2023 году киевский режим и его западные спонсоры декларировали полный разгром России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что после курской операции ситуация для них выгодно изменилась и что шанс на победу есть. А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать".И вот эта стрелочка, которая сместилась от "победа близка" до "мы еще можем сражаться за какие-то условия", наглядно демонстрирует общий расклад сил.- Насколько для нас критично, что мы вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не можем в должной мере развить наступление в Донбассе?- Эту тему мы с вами обсуждаем в каждом интервью: кому выгоднее расширение линии фронта?На протяжении первых лет войны Украина считала, что это выгоднее ей. "Если мы растянем российские силы, нам удастся это, нам удастся то". Но сейчас мы видим, что ситуация патовая. Расширение линии фронта не принесло Киеву тех дивидендов, на которые он рассчитывал, кроме огромных потерь в людях и технике.Что касается России, то с нами сложнее. Мы ведь с вами не знаем, какая у нас обстановка с резервами, какие возможности нарастить нашу группировку и какие у нас стратегические планы.В годы Первой мировой войны у Союзников возникла оригинальная концепция: "Нам все равно, где убивать немцев". Это Германия могла открыть сколько угодно фронтов, но англичанам и французам было неважно, сколько немцы их откроют, потому что у них в целом хватало сил.Да, иногда случались кризисы, как это было в битве при Капоретто, когда итальянская армия была разгромлена, и ситуацию пришлось исправлять британскими и французскими частями. Тем не менее, Германия потратила на эту операцию достаточно сил, а крупной выгоды так и не получила, потому что Италию выбить из войны так и не удалось. Италия восстановилась к 1918 году и провела успешное наступление с Союзниками при Витторио Венето.На СВО, как и в Первую мировую войну, все зависит от того, кто может одержать верх в индустриальной войне истощение. Если у тебя больше сил и средств, тебе все равно, где и сколько открывать фронтов. А немцы считали наоборот: чем больше мы откроем фронтов, тем больше сил Антанты будут отвлекаться от Западного фронта. Самый яркий пример такой хищнической практики – Османская Империя. Немцам было все равно, где проходит фронт у османов. Главное, что они сражаются и отвлекают на себя силы британцев и русских. Но Германия, несмотря на огромное количество побед на этих фронтах, рухнула, потому что у нее изначально не хватало сил для всех этих фронтов.Таким образом, растягивать противника по карте выгоднее тому, у кого больше сил.Вернемся к СВО. Даже в 2024 году было постулировалось, что ВСУ превосходят нас по численности, поэтому растягивание линии фронта было выгоднее им.- Так и было. Поэтому случилась "харьковская перегруппировка".- Да. Весь 2022 год – это вообще трагическая история. Ответы на вопросы о том, почему так получилось, мы узнаем только спустя много-много лет. Но в 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. И никакой новый фронт их уже не спасет.Я еще в августе 2024 года говорил, что бросок на Курск был последней попыткой Украины реализовать свое численное превосходство, чтобы перевернуть обстановку на фронте за счет временного преимущества. Но теперь украинская армия обороняется на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области.То, что декларировалось как "предотвращение российского наступления на Сумы" превратилось в самосбывшийся прогноз (смеется).- Насчет наших военных возможностей. В телеграм-сообществе возникло две точки зрения по поводу Парада Победы. Одни говорят: "Мы молодцы. Показали именно ту технику, которую применяли на СВО". Другие его критикуют: "Это все равно не настолько близко к реальности. Надо было показать "буханки", которые используются для снабжения вблизи ЛБС и попадают под дроны". Что об этом думаете вы?- Если до СВО все эти стоны по поводу Парада исходили от либералов ("Бряцанье оружием", "День скорби", "Лучше бы ветеранам деньги раздали"), то сейчас мне странно слышать подобную критику от людей, которые искренне болеют за нашу страну и армию.Что касается разговоров про "буханки" и "настоящую войну", то давайте ретроспективно осудим парад 7 ноября 1941 года: "Почему мы не показали бойцов народного ополчения в гражданских пиджаках и пальто с Коктейлями Молотова наперевес?". По этой же логике можно осудить Парад Победы в 1945 году: "Зачем всем шили парадные мундиры? Надо было показать истощенных солдат в трофейных немецких маскхалатах и Т-34 с наваренными сетками".Парад Победы – это всегда мероприятие политическое. Особенно сейчас в связи с визитом иностранных лидеров калибра Си Цзиньпина. Зачем нам посыпать голову пеплом? Зачем нам выпячивать наши фронтовые трудности? Конечно, воюющая армия отличается от той, что участвует в параде. Конечно, мы знаем, что у нас не все гладко с оснащением. Но это касается армий во всех странах мира.Мы продемонстрировали то, что у нас есть и то, что применяется на поле боя. То, что служит основой российских вооруженных сил."Почему мы опять показали "Бумеранги" в качестве флагоносцев?". Потому, что они у нас есть. "Почему не показали "Арматы"?". Потому что целесообразнее показать Т-90М "Прорыв", который стал основным танком нашей армии на четвертый год тяжелой войны. Меня скорее удивило, что не показали защищенные бронеавтомобили из огромного списка того, что мы используем на фронте.- Мне кажется, можно было бы показать танки с "мангалами".- Можно было бы. А зачем? Все и так знают, что они есть. Этим сейчас занимаются абсолютно все страны. Мы пока еще только "Абрамсы" с "мангалами" не видели, а "Меркаву" и "Леопарды" - видели. Норвежская армия уже тестировала свои собственные "мангалы" на последних учениях – на них сбрасывались теннисные мячики.Причем самое забавное, что те же самые люди, которые до СВО смеялись над "мангалами" ("Это глупо. Он ни от чего не защитит"), сейчас требуют показать им танки с "мангалами".Повторюсь, я не вижу особого смысла гнать на Красную площадь танки с "мангалами". Все и так знают, что у нас есть комплекты дополнительной защиты. Часть из них устанавливается прямо на заводах, часть – в полевых мастерских.- У меня будет совсем глупый вопрос. Почему, когда мы впервые показали войска беспилотных систем, это было в виде "Гераней", которых провезли на КАМАЗах?- А как ты их еще покажешь? Не показывать же их пролетом. Это же сложная техника, которая может отказать в последний момент. Подняли мы в небо "Герань", что-то произошло, и она упала. И потом, у нашего парада есть свои традиции. Не надо превращаться в Индию, где мотоциклисты на вертушках проделывают кульбиты. Поэтому провоз на КАМАЗах – это самое логичное, что можно было сделать. Лишних экспериментов не надо.Повторюсь, мы показали все, что стало символом наших вооруженных сил: "Герани", "Ланцеты", "Орланы". Меня больше удивило, что не было "Молний" и "Суперкамов", которые активно применяются. То есть мы показали наиболее известные изделия.И это уже хорошо и важно. Я лично слышал разговоры удивленных людей: "Ого. Оказывается, у нас есть войска беспилотных систем". Потому что у нас везде рассказывают, что "У Украины есть батальоны дроноводов, а у нас ничего нет". Причем наши телеграм-каналы берут все эти схемы украинских частей у каких-то британских осинтеров, которые их рисуют на основании неизвестно чего.У нас это все тоже есть, просто об этом не говорят.- Еще одна большая тема – публичное признание заслуг бойцов КНДР в освобождении Курской области. Как думаете, северокорейский контингент был совсем небольшим? Или мы можем похвалить наши вооруженные силы за то, что они незаметно перебросили из Владивостока под Курск столько людей и техники?- Мы с вами это уже обсуждали – если у вас есть возможность заменить какие-то свои части частями союзников, почему бы ей не воспользоваться?В годы Первой мировой войны Антанта на Западный фронт португальцев загнала, а во время Второй мировой войны даже бразильские части были в Италии. Так почему мы не могли использовать на СВО бойцов из КНДР? Как уже отмечали многие коллеги, 4-я статья российско-корейского договора работает лучше, чем 5-я статья НАТО (смеется).Что касается их переброски, то, конечно, это огромная логистическая задача. Но с точки зрения транспортировки войск и техники армия России на СВО проявила себя с лучшей стороны. Несмотря на все попытки Украины обрушить нам всю логистику с помощью очередной вундервафли, которая "прилетит и все сожжет".В этом смысле переброска бойцов из КНДР ничем не отличается от переброски самих российских подразделений с Дальнего Востока.- При каких условиях северокорейцы могут стать нашим мобилизационным резервом на случай еще более долгой войны?- Не думаю, что станут. Мне кажется, это был эксперимент по инициативе самой КНДР, которая хотела опробовать свои части и технологии на современной войне. Тем более, отдельные северокорейские подразделения все эти 70 лет принимали участие в локальных конфликтах в той же Африке. А для нас бойцы из КНДР – это некий дареный конь. Не думаю, что их в Курской области было больше одного батальона.- А с какими иностранными подразделениями времен Первой мировой войны их можно сравнить (зуавы, выходцы из Индии в британской армии, украинцы в австро-венгерской армии)?- В Первую мировую войну иностранные контингенты использовались интересным образом. Тех же португальцев обучали и вооружали британцы, потому что их нужно было довести до уровня, соответствующего условиям Западного фронта. В случае с КНДР была аналогичная ситуация. Мы даже на кадрах Минобороны видим, что они были в российской форме с российским оружием.Можно еще вспомнить, как в Первой мировой войне принимали участие США. Американский контингент обучался и получал немалую долю вооружений от французской стороны. Почему 155-мм снаряд стал основным калибром армии НАТО? Потому что это был французский калибр времен Первой мировой. Американцы его переняли и в дальнейшем сделали основным для всех своих будущих союзников.С зуавами и индийцами их сравнивать нельзя, потому что они изначально входили в состав французской и британской армий. С украинцами в австро-венгерской армии их тоже сравнивать нельзя, потому что эти части были в большей степени рекламными, чем боевыми. Их старались беречь.Кстати, ВСУ таких частей наклепали огромное множество: от "Иностранного легиона" до всяких запрещенных "неовласовцев".А северокорейцы — это боевые части иностранного государства, которые официально принимали участие в важном сражении наравне со всеми.Повторюсь, вряд ли КНДР может стать нашим мобилизационным резервом. Во-первых, это было ограниченное участие ограниченным количеством войск на ограниченном участке фронта. Во-вторых, совместный договор Москвы и Пхеньяна предусматривает, что стороны обязаны оказать помощь друг другу при атаке на собственную территорию.Курская область под это определение подходило на 100%, а насчет остальных регионов – не знаю.- Вы сказали: "Дареному коню в зубы не смотрят". Вы совсем не верите, что корейцы могли самостоятельно зачистить Плехово?- Я не то, что бы не верю. Просто ВС РФ ведут войну три года. Они за это время накопили самый разнообразный боевой опыт. У армии КНДР такого опыта не было. Мы же видели кадры, как северокорейцев доучивают на полигонах. То же самое было с американской армией в 1917-1918 годах.Да, их в Европу прибыло много. Да, это были хорошие кадры. Но у них не было опыта такой жестокой войны. И французские части регулярно подпирали американские части. В той же битве при Белло Вуд, которая является важной реперной точкой военной истории США, американские дивизии, пошедшие в прорыв, подпирались ударными частями французской армии с огромным количеством артиллерии и авиации (просто американцы об этом не говорят).Конечно, мы должны быть благодарны корейцам за их помощь в освобождении Курской области. Но наверняка с ними было то же самое.- Не обойтись и без темы переговоров. У нас было два тактических перемирия. Теперь Украина и Европа настаивают на 30-дневном перемирии, а Путин настаивает на возвращении к Стамбульскому формату, который был еще весной 2022 года. Укладывается ли это в ваш мартовский прогноз, что нас ждут еще 4-6 месяцев переговоров на фоне непрекращающихся боевых действий?- Пока сбывается, два месяца уже прошло.Я сейчас повторю то, что говорил вначале. Противник перешел от лозунгов о "Стратегическом поражении России" к лозунгам "Нам срочно нужно перемирие". Европа хочет спасти украинскую армию: дать ей время на передышку, а потом попытаться что-то сделать еще. Кая Калас же заявляла, что "фронт должен двигаться на восток", а он почему-то двигается на запад (смеется).Что касается ультиматумов, то нам еще с 2014 года выставляли огромное количество ультиматумов. Я даже помню, как это подавали на Западе: "Сейчас к Путину приедет человек и предъявит ему такой ультиматум, что Россия отступит". Ничего это не сработало и не сработает. Зачем на эти 30-дневные перемирия?Более того, этот переход к ультиматумам показывает слабость позиции Украины и Европы, потому что они истерично требуют перемирия. Хотя сами они думали, что этого должна требовать Россия. И вот это топанье ножками, чтобы Украина получила время на ремонт техники и пополнение боеприпасами – это не совсем про позицию силы. Это ультиматум отчаяния нужен, чтобы отсрочить поражение Украины, которое обязательно произойдет.- Летняя кампания будет в том виде, в каком мы ее себе представляем?- Коллеги из "Ватфора" дали по этому поводу простое, но весьма точное определение: "Что будет делать Москва? То же, что и последние месяцы: воевать, заверяя всех в полнейшей поддержке мирных усилий США и лично товарища Трампа".Пока переговоры не будут вестись на приемлемых для нас условиях, все будет продолжаться, как сейчас. Без прорыва на дипломатическом фронте мы продолжим воевать так, как воюем. Продолжим давление по всему фронту. Продолжим истощать украинские части. Продолжим наносить удары по глубоким тылам и военному производству киевского режима. Может быть, вернемся к ударам по энергетическим объектам и газоперерабатывающим предприятиям в Полтавской области.Каких-то резких подвижек на фронте я бы тоже не ожидал. Если только не рассчитывать, что он обвалится где-то еще раз и украинская армия не побежит.Также по теме - в интервью Олега Иванова: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан

https://ukraina.ru/20250512/1063060917.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, кндр, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, т-90м "прорыв", герань, парад победы, сво, европа, переговоры, первая мировая война