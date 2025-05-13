https://ukraina.ru/20250513/dlya-ssha-ukraina---otrabotannyy-keys-vazhnee-kak-slozhatsya-otnosheniya-s-rossiey-i-chto-budet-potom-1063082852.html

Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом

Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом - 13.05.2025 Украина.ру

Для США Украина - отработанный кейс, важнее, как сложатся отношения с Россией и что будет потом

Нынешняя неделя имеет все шансы стать, если не поворотной, то как минимум заметной на украинском треке и вообще в вопросе украинского кризиса, и кризиса безопасности в Восточной Европе, или в принципе в Европе.

2025-05-13T12:26

2025-05-13T12:26

2025-05-13T12:26

мнения

украина

вашингтон

стамбул

владимир зеленский

владимир путин

эммануэль макрон

верховная рада

переговоры

ультиматум

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Для начала стоит упомянуть о сборище так называемых "блатных и нищих" или "коалиции желающих", состоявшемся на Украине на минувших выходных. Итогом совещания Макрона, Стармера, Мерца и Туска вместе с Зеленским, стал, по сути дела, ультиматум в адрес России о безусловном перемирии на 30 дней, начиная с понедельника 12-го числа.И предполагалось, что вот только тогда, если Россия пойдет на это перемирие, согласится на него, можно говорить о каких-то переговорах. "Не так сталось, як гадалось", как говорят на Украине. Владимир Владимирович Путин, по горячим следам выступая ночью перед журналистами кремлевского пула сообщил: нет, поддерживать эту историю мы не будем, сначала, чтобы обсуждать перемирие, нужно обсудить какие-то контуры этого перемирия, как оно будет выглядеть, кто будет гарантировать в нем безопасность обеих сторон и не нарушение режима перемирия, и, тем более, как это перемирие станет входной точкой для большого переговорного процесса по движению к устойчивому миру. И со своей стороны предложил продолжение, по сути дела, переговоров в Стамбуле, прерванных в 2022-м. В четверг 15-го мая предполагается встретиться украинской и российской делегациям.И уже по итогам этой встречи, возможно, будет принято решение о том самом перемирии.Украина, естественно, взбеленилась. И, естественно, Макрон тут же прокомментировал так, что, мол, это недостаточно, хотя и неплохо. В общем, как бы отказались от переговоров. Но не заставил себя долго ждать окрик из Вашингтона. Дональд Трамп написал в своей социальной сети пост, где призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле с Россией.В офисе Зеленского почесали затылки, и тут же придумали стендап о том, что хорошо, "иду на вы", что называется. Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в Стамбуле в четверг. Естественно, это была очередная провокация с одной лишь целью, чтобы сорвать эти самые переговоры. Ведь для начала нужно было бы отменить собственный указ о том, что переговоры с Путиным невозможны.Никто таких действий не предпринял. Впрочем, нарушать любые указы и решения, включая Конституцию, на Украине привыкли, а вот в международном праве как-то это выглядит немножко странно. Ну и, в принципе, не предполагалась встреча лидеров государств. А как бы мы не относились к просроченному Зеленскому, власть он пока на Украине держит. Но российская делегация точно отправится в Стамбул. Это подтвердил и Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции. Ну и, хочешь не хочешь, Украина тоже отправит свою делегацию. Возможно, её будет возглавлять Зеленский. И, вероятно, переговоры состоятся в том или ином формате так или иначе. Будет ли следствием этих переговоров переход к стадии перемирия, остановки огня, пока не ясно. Главное тут другое. Совершенно очевидно, то, что мы наблюдаем сейчас, очень сильно напоминает игру в четыре руки Вашингтона и Москвы. И это видится логичным развитием предшествовавших событий. А именно, сначала 1-го числа в Вашингтоне, а потом с ратификацией 8-го мая в Верховной Раде, и визой Зеленского 12-го, было подписано то самое "ресурсное соглашение".И оно стало прологом к резкому ускорению всего переговорного трека, ведь американцы расценивали его как отправную точку для финализации соглашения между Вашингтоном и Москвой. О чём, собственно, министр финансов США Бессент, сказал буквально через пару дней после ратификации "ресурсного соглашения" Верховной Радой, что это - наша (американцев) дополнительная возможность для переговоров с Москвой.По инсайдерской информации работа по встрече лидеров Соединённых Штатов и Российской Федерации продолжается и есть вероятность, что встреча состоится достаточно скоро. Трудно сказать, точно ли это будет в мае, как анонсировали инсайдеры, но вероятно, что действительно времени для подготовки встречи займет не много. И предстоящие события в Стамбуле будут, безусловно, иметь для нее свое значение, но все равно они абсолютно вторичны в логике переговоров Москвы и Вашингтона.Для того, чтобы сделка между Вашингтоном и Москвой состоялась, нужно много элементов, но украинский кейс, сам по себе в этой истории уже глубоко вторичен. Она, сделка, состоится так или иначе, в том или ином формате. И, по сути дела, сейчас для Трампа эта история очень понятная и простая. Побыстрее дожать Украину, чтобы состоялось ровно то, что ожидается. А именно, остановка огня и переход к некому переговорному треку. А дальше уже американской стороне, собственно, всё равно.Будет это корейский сценарий с остановкой по линии разграничения, заморозкой, без какого-нибудь мирного соглашения, или вьетнамский сценарий с обрушением остатков украинской государственности или её переформатирование. Американцы уверены, что своего они уже не упустят, и, вероятно, имеют от нас гарантии признания итогов "ресурсной сделки" в любом случае.В этой ситуации явно "не всё равно" нам, России. И поэтому, несомненно, мы будем продолжать двигаться по пути достижения целей поставленных в начале специальной военной операции (СВО). Но нас тоже, по большому счёту, в моменте интересует в первую очередь договорённости с Вашингтоном, прекращение военных поставок Украине, прекращение предоставления ей разведданных. А главное, завершение длительного цикла конфронтации, начавшегося, по большому счёту, с 2014 года, выход из режима санкций, по крайней мере американских, в части технологического импорта, в части международных финансовых операций и ещё целого набора, как минимум по сельхозэкспорту, по экспорту углеводородов, о чем, безусловно, сейчас идут активные переговоры за закрытми дверями. И как раз для успешного завершения которых американцам и была и нужна эта самая, в том числе, "ресурсная сделка", по которой они получают контроль над украинской нефте-газотранспортной системой. В общем, вопросов несть числа. И все они - крайне привлекательны экономически. И на этом фоне, повторюсь, сам по себе вопрос завершения украинского кризиса для американцев носит сугубо вторичный характер. Договорится с нами для них куда важнее. А, следовательно, почти любой вариант развития событий - остановка боевых действий при участии США или их выход из переговоров по Украине с "умыванием рук", для нас приемлемы. И будет сейчас перемирие после встречи в Стамбуле, или еще некоторое время будут продолжаться боевые действия, в этом смысле - не имеет значения.Что до Киева, то фактом является то, что после подписания "ресурсной сделки" Зеленский для Вашингтона уже не имеет никакой ценности.Его министры подписали, его Рада проголосовала, а дальше, для США, "хоть трава не расти". Политическая карьера его почти закончилась, и никто с ним носиться не будет, не захочет подписывать мир (капитуляцию) – очередь из желающих подписать такой договор на Украине длинная. В общем, ждём четверг. Конечно, эти ожидания противоречивые - будет остановка огня или нет? Скорее нет. Но, полностью исключать такое развитие событий нельзя. Ну, а в целом, всё-таки, это выглядит как пролог для начала прямых встреч и восстановлению того стамбульского формата, который был в 2022 году. В рамках которого Россия будет стараться заставить Украину, а у нас достаточно для этого инструментов, начать с нами говорить о тех самых причинах кризиса и военных действий, которые их предопределили, и об устранения этих первопричин.Получится или нет, и в каком объёме, это второй вопрос. Наши успехи на фронте как бы намекают Украине, что мы свое получим не так, так эдак. И без американской военной помощи Украине будет, мягко говоря, очень непросто. И, представляется очевидным, что, если сейчас остановка боевых действий не произойдет, это все равно дело уже недолгого времени. Украинский кризис находится явно в своей терминальной стадии.О других особенностях пр6едсмтоящих переговоров - в статье Сергея Зуева Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, вашингтон, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, верховная рада, переговоры, ультиматум