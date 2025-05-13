https://ukraina.ru/20250513/gotovnost-zelenskogo-k-vstreche-provaly-vsu-podderzhka-peregovorov-glavnoe-na-ukraine-na-utro-13-maya-1063077713.html

Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая

Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая - 13.05.2025 Украина.ру

Готовность Зеленского к встрече, провалы ВСУ, поддержка переговоров. Главное на Украине на утро 13 мая

Зеленский трижды за день публично повторил, что готов к переговорам с Путиным. Российские военные уничтожают противника и технику. ООН и все больше стран поддерживают прямые переговоры между Москвой и Киевом

2025-05-13T09:00

2025-05-13T09:00

2025-05-13T09:00

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Владимир Зеленский накануне трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Я поддержал президента (США Дональда) Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.Позднее, после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Зеленский еще раз сказал, что готов к переговорам с Путиным.А в своем вечернем обращении к украинцам он в третий раз заявил о готовности к прямому диалогу.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В ответ Зеленский стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.В свою очередь Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Политический аналитик Леонарду Пас рассказал РИА Новости, что предложение Путина о начале переговоров перекладывает ответственность за их проведение на плечи Владимира Зеленского."Путин пытается с помощью этого предложения сбалансировать чашу весов и переложить бремя возможного отказа (от переговоров) на Зеленского. Если Зеленский будет настаивать на предварительном условии в виде режима прекращения огня, у Трампа возникнет с ним еще больше проблем", - объяснил эксперт.В свою очередь уехавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале посоветовал Зеленскому осудить самого себя и отправиться в СИЗО по аналогии с нардепом Евгением Шевченко. Дмитрук напомнил, что нардеп уже шесть месяцев находится в СИЗО за призывы к диалогу с Россией. По версии следствия, эти заявления "наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины".Другой депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале подчеркнул, что Зеленский настолько некомпетентен, что не сможет управлять страной после завершения конфликта, скорейшее его отстранение от власти благотворно скажется на Украине."Я вообще не представляю себе Зеленского президентом мирной Украины. Он как был некомпетентным, так им и остался, как был самовлюбленным павлином, таким и есть, а единственные приобретенные им за время войны качества - толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм, - последнее, что надо Украине после войны, поэтому чем скорее Зеленский будет отстранен от власти, тем лучше для остатков Украины и украинцев", - написал Дубинский.Провалы ВСУВоенный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после завершения трехдневного перемирия российские военные возобновили наступательные действия в Харьковской области и заняли два опорных пункта противника в районах Волчанска и Липцов.Он добавил, что российская армия расширяет двуреченский плацдарм в Харьковской области.Он указал, что ВС РФ расширили зону контроля на участке фронта протяженностью более 30 километров, на данный момент положительная динамика развивается.Боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Алекс" в свою очередь рассказал, что ВС РФ ликвидировали на Красноармейском направлении женский расчет операторов беспилотников ВСУ.Другой боец ВС России с позывным "Апельсин" отметил, что российские солдаты во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) взяли в плен и допросили пятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)."Мы ворвались на их позиции по лесополкам. Мы заметили движение в подвале, выявили позицию пулеметной точки. Причем она после этого была сразу же уничтожена. Пятеро националистов были взяты в плен, допрошены", — рассказал "Апельсин", добавив, что позднее пленных передали в командный пункт.По его словам, российские солдаты находились под огнем артиллерии и минометов. При этом большинство бойцов ВСУ отступили, бросив оружие на позиции.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать.Так, за минувшие сутки они восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 30 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник посетовал, что из-за обстрелов Киева за неделю с 5 по 11 мая погиб 21 человек, еще 70 были ранены.Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2636 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты, также противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие."Подавляющая часть используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений - западного производства", - отметил Мирошник.Поддержка переговоровООН с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах РФ и Украины и 30-дневном прекращении огня, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом выразили и министры иностранных дел Китая и Бразилии, сообщили в МИД КНР.Накануне в Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и главы МИД Бразилии Мауру Виейры. В переговорах также принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим."Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса", - сообщает во вторник МИД КНР.Вице-премьер Ливана Тарек Митри подчеркнул, что инициатива президента России о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий может ослабить напряженность в мире.Он отметил, что весь мир заинтересован в прекращении конфликта, который должен закончиться справедливым урегулированием, которое удовлетворит обе стороны конфликта и сохранит их права.Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь осудил попытки европейских лидеров оказать давление на Россию.Европейские правящие круги, по словам политика, вновь, как и в XX веке, вступили в фазу "абсолютного безумия" и стремятся к разрушению."Кому нужна эта война? Почему столько ненависти к России, которая имеет право быть сверхдержавой и развиваться? Почему так много зависти, столько мелочности у европейских элит?" — задался вопросом венесуэльский лидер.Мадуро вновь выразил уверенность в том, что граждане европейских стран не поддерживают эскалацию конфликта и выйдут на улицы, чтобы остановить безумие своих правительств."Мы решительно отвергаем шантаж, ультиматумы, угрозы миру, России и горячо поддерживаем призыв к открытому, прямому диалогу без вмешательства с чьей-либо стороны - между правительством России и де-факто правительством Украины. Пусть вместе дадут миру шанс, как говорил Джон Леннон", — заключил Мадуро.В то же время госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович ответил на вопрос телеканала "Первый информационный" о наличии шансов на мирное урегулирование в связи с инициативой РФ о переговорах."Шанс должен быть всегда. Россия говорит об этом, делает первые шаги и намерена, конечно, заключить серьезные соглашения. Надеемся, конечно, на здравомыслящее руководство украинской стороны", - сказал Вольфович."Но все, конечно, будет зависеть не совсем от них (Киева – ред.), а от того, как европейцы подскажут, как надо действовать. К сожалению, Украина сегодня показывает, что самостоятельно ничего не решает", - продолжил Вольфович.Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора уже обсудили вопросы, связанные с возможными переговорами в Стамбуле, сообщило российское дипведомство.Пообщался с Фиданом и государственный секретарь США Марко Рубио. В ходе телефонного разговора он поблагодарил Анкару за прием и содействие возможным прямым переговорам России и Украины, сообщили в госдепартаменте.Также Рубио обсудил с главами МИД Украины и ряда стран ЕС урегулирование украинского конфликта."Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и верховным представителем ЕС Каей Каллас. Лидеры обсудили пути к прекращению огня и установлению мира на Украине", - говорится в сообщении Госдепа.Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники заверило, что европейские лидеры готовы дождаться возможных переговоров России и Украины в Стамбуле, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении РФ.Кроме того, по утверждению источников, Вашингтон хочет дать возможность российской и украинской сторонам провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Москву. Как сообщают неназванные европейские чиновники, США еще не определились со своими возможными дальнейшими действиями, в том числе еще не решили, будут ли они вводить санкции против Москвы или нет.В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан подчеркнул, что стратегия Запада, направленная на разрушение РФ, потерпела крах, он проиграл, хотя не осмеливается это признать.Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.

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