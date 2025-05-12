https://ukraina.ru/20250512/pochemu-seychas-i-pochemu-stambul-kak-putin-pereigral-zelenskogo-i-zapad-1063067699.html

Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад

Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад - 12.05.2025 Украина.ру

Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад

В истории украинского конфликта открывается новая глава – президент РФ Владимир Путин и его нелегитимный коллега с Украины Владимир Зеленский выразили готовность к прямым переговорам уже в ближайшие дни. Но уровень политического мастерства российского лидера на порядок выше

2025-05-12T18:59

2025-05-12T18:59

2025-05-12T18:59

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украина

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Тонкий расчёт ПутинаПока президент Франции Эммануэль Макрон, новоиспечённый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск в Киеве демонстрировали видимость бурной деятельности, итогом которой стало заявление со старым текстом о том, что Россия обязана прекратить огонь на 30 дней без каких-либо предварительных условий, иначе Запад на неё обрушит страшные санкции, а Украина по-прежнему продолжит получать оружие и должна получить гарантии безопасности, президент РФ Владимир Путин без промедления собрал журналистов глубоко за полночь. Сделано это было и для того, чтобы не откладывать ответ в долгий ящик, и для того, чтобы его услышали и по другую сторону Атлантики, где как раз начинался вечерний прайм-тайм.Если Владимир Зеленский и компания рассчитывали, что Россия на их старые, заведомо неприемлемые для неё условия ответит категоричным отказом, после чего Киев и Европа воодушевлённо обвинят Москву в срыве теплящейся надежды на мир, то не тут-то было! Кремль не стал с ходу отвергать услышанное предложение, а взял время подумать. И Путин выступил с предложением возобновить без предварительных условий прямые переговоры с Украиной там же, где они были прерваны Киевом с подачи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона весной 2022 года, - в Стамбуле.И это принципиальный момент, поскольку в конце января Путин подчёркивал, что если Россия начнёт вести переговоры с Украиной сейчас, без отмены декрета на их запрет, то они будет нелегитимны. Зеленский этот запрет, напомним, до сих пор не отменил. Тем не менее, Москва готова к диалогу. То есть всё равно готова сделать шаг навстречу, если есть хоть малейший шанс продвинуться к урегулированию конфликта.Тем временем Зеленский заявил 11 мая в вечернем видеообращении: "Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично".Неужели он намекает на то, что в течение ближайших дней снимет ограничения на переговоры с президентом России? Есть нюанс. Как ранее объяснял Путин, юрист по образованию, на момент подписания того декрета Зеленский был легитимным президентом Украины, а сейчас – нет. Соответственно, и отменить тот указ он не имеет полномочий, теперь сделать это может председатель Верховной Рады. Если у руководства страны вообще будет такое желание, конечно.В 2022 году, напомним, переговоры в Белоруссии, а потом в Турции вели правительственные делегации. Раунду в Стамбуле предшествовала встреча министров иностранных дел Сергея Лаврова и возглавлявшего тогда МИД Украины Дмитрия Кулебы, а до середины апреля проект договорённостей по видеосвязи обсуждали члены рабочих групп. Так что первые за три года прямые переговоры сторон вряд ли сразу пройдут на высшем уровне – это дело серьёзное и требует тщательной проработки.Неподготовленная встреча хуже, чем её отсутствие, подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, и в этом Зеленский, по словам сенатора, мог убедиться на собственном печальном опыте – по неподготовленной должным образом встрече с Трампом в Белом доме 28 февраля, закончившейся для украинского лидера полным фиаско."Конечно же, Зеленскому встреча с президентом России сейчас не нужна от слова абсолютно. Он эту встречу должен бояться. Я уверен, что он её боится, потому что у него на самом деле, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, что называется, нет никаких козырей. Это правда так. Зеленский находится в ситуации отвратительной. Он уже практически лишился американской поддержки. И он рискует окончательно провалиться на линии фронта", - заявил Косачёв в эфире телеканала "Россия 24".Западу пришлось согласиться с ПутинымК слову об американцах. После того как и Украина с "коалицией желающих", и Россия озвучили свои предложения по возобновлению диалога, Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, не выразив поддержки ни одной, ни второй, написав, что это "потенциально великий день для России и Украины!", и он продолжить работать с обеими сторонами, чтобы это стало реальностью.По рассказам источников Politico, во время заседания в Киеве "желающие" позвонили Трампу, несмотря на то, что в Штатах было раннее утро, чтобы проинформировать о ходе своих обсуждений, и он согласился поддержать предложения европейцев.И тут президент США потребовал: "Президент России Владимир Путин предлагает встретиться в четверг в Турции для переговоров о возможном прекращении этой кровавой бойни. Украина должна немедленно согласиться на эту встречу. Я начинаю сомневаться, что Украина действительно намерена договариваться с Путиным. Проведите эту встречу незамедлительно!"Трамп поддержал Россию в вопросе возможных прямых переговоров в Турции, обезоружив европейских лидеров, так что Европа больше не сможет рассчитывать на давление на РФ со стороны США. А потому ей придётся действовать в одиночку, констатировал обозреватель телеканала Sky News Доминик Вагхорн.Более того, по информации французской газеты Le Monde, Макрон, Мерц, Стармер, Туск провели ещё одну встречу после того, как вернулись из Киева и услышали предложение Путина, и посоветовали Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлём". По словам дипломатического источника, украинский лидер не может позволить себе предстать перед Трампом как разжигатель войны.На фоне этого Зеленский и заявил, что будет ждать Путина 15 мая лично.Почему Путин назначил местом встречи Стамбул, очевидно – где остановились, там давайте и продолжим. Переговорная площадка должна устраивать все стороны, а Турция – одна из немногих, кто подходит под это определение. Украина не хочет проводить консультации в странах-партнёрах РФ, в Белоруссии, например, где рождались Минские соглашения и прошли встречи сразу после начала СВО. В глазах России, в свою очередь, себя как посредников полностью дискредитировали европейские государства, даже официально нейтральная Швейцария.Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану удивительным образом удаётся оставаться если не другом, то партнёром и для Москвы, и для Киева, несмотря на все выпады в адрес России в периоды обострения отношений, поставки вооружений ВСУ с одной стороны, и реализацию коммерческих проектов с Москвой, участие в саммите БРИКС в Казани, будучи единственным представителем члена НАТО, - с другой.Со своей инициативой Путин выступил в ночь с 10 на 11 мая, а Трамп и Эрдоган договорились о тесной координации по урегулированию конфликта на Украине в телефонном разговоре пятого числа. Соответственно, американский лидер поддерживает идею возобновления прямого диалога на стамбульской площадке.Но и здесь есть нюанс. Главным приоритетом США на украинском направлении, по словам госсекретаря и по совместительству советника президента по национальной безопасности Марко Рубио, остаётся немедленное прекращение огня. Иными словами, получение результата как можно скорее, причём такого, при котором можно подчеркнуть важную роль Вашингтона. Успех Трампа как миротворца (а он хотел войти в историю именно в таком статусе), галочка в списке выполненных обещаний и возможность, закрыв эту страницу, заняться другими делами. Однако такой подход не гарантирует, что после краткосрочного затишья конфликт не вспыхнет с новой силой.Для сравнения, Путин обозначил цель прямого диалога, который он предлагает возобновить, так: устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Почувствуйте разницу, что называется. Россия настроена на фундаментальное решение проблемы, а не на сиюминутный пиар, именно поэтому она в одностороннем порядке дважды объявляла перемирие и придерживалась его, а Украина и компания лишь на словах требуют остановить огонь.Путин верит в возможность добиться прогресса: он не исключил, что в ходе потенциальных контактов "удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня". Три года назад в Стамбуле удалось же, правительственные делегации парафировали мирное соглашение, оставалось сделать последний шаг к миру.Европейцы, которые чувствуют себя вычеркнутыми из списка мировых акторов после возвращения Трампа к власти, уже выразили желание присутствовать на переговорах России и Украины. Но у Путина другой план – диалог один на один, без посторонних, чьи советы только усугубляют ситуацию."Мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, которыми и были европейские лидеры вместе с Зеленским, возомнивших себя гениями, сталкиваетcя с мастером своего дела. Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из политического обмена — Владимир Путин. Они даже не смогли составить ему конкуренцию. Сам факт того, как он филигранно переиграл Запад, говорит о многом. Ему удалось поставить их в такое положение, в котором они совершенно не ожидали оказаться", — заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.О возможных сценариях развития ситуации читайте в статье Украина на развилке - между миром и обманом. Эксперты гадают, на что еще способен режим Зеленского

https://ukraina.ru/20250512/dmitruk-rasskazal-ob-ogromnoy-raznitse-mezhdu-predlozheniyami-putina-i-zelenskogo-1063059721.html

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