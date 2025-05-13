"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта - 13.05.2025 Украина.ру
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"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта
"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта - 13.05.2025 Украина.ру
"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта
Из-за атак ВСУ в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия — все они зафиксированы в "Белой книге". Об этом 13 мая сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
2025-05-13T15:05
2025-05-13T15:05
новости
курская область
хинштейн
всу
кто
культурное наследие
русская культура
военные преступления
разрушения
восстановление
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Рассказывая о продолжении работы по составлению "Белой книги" пострадавших объектов культурного наследия Курской области, Хинштейн отметил, что соответствующий реестр составляет ВООПИК совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации и правительством Курской области.В регионе при атаках ВСУ пострадали 72 объекта культурного наследия, отметил врио губернатора. Все они зафиксированы в "Белой книге".Хинштейн в своем телеграм-канале отметил, что "Белая книга" позволит понять, что предстоит восстановить, а также собрать воедино сведения для дальнейшей передачи в международный суд.Хинштейн отметил также, что атаки на памятники архитектуры, зафиксированные в реестре пострадавших от преступных действий ВСУ исторических зданий, являются свидетельством целенаправленного уничтожения, разграбления и осквернения объектов, которые веками хранили память поколений, историю и душу нашего народа.По мнению врио губернатора, эти памятники архитектуры представляют большую историческую и культурную ценность для региона и всей страны в целом. Восстановление исторических объектов станет важным шагом в сохранение культурной идентичности региона и его уникального исторического наследия, считает Хинштейн."К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия. Это церковь Дмитриевская, 1880 года, расположенная в Хомутовском районе Курской области, и церковь Феодосийская в Глушковском районе 1903 года постройки", - заявил врио заместителя губернатора Курской области, председатель ВООПИК Артем Демидов.Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале подборку иллюстраций с объектами культурного наследия, пострадавшими в ходе интервенции украинской армии в Курскую область. Тем временем Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда
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Новости
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, хинштейн, всу, кто, культурное наследие, русская культура, военные преступления, разрушения, восстановление
Новости, Курская область, Хинштейн, ВСУ, КТО, культурное наследие, русская культура, Военные преступления, разрушения, восстановление

"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта

15:05 13.05.2025
 
© Александр Хинштейн / Telegram
© Александр Хинштейн / Telegram
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Из-за атак ВСУ в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия — все они зафиксированы в "Белой книге". Об этом 13 мая сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
Рассказывая о продолжении работы по составлению "Белой книги" пострадавших объектов культурного наследия Курской области, Хинштейн отметил, что соответствующий реестр составляет ВООПИК совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации и правительством Курской области.
В регионе при атаках ВСУ пострадали 72 объекта культурного наследия, отметил врио губернатора. Все они зафиксированы в "Белой книге".
Хинштейн в своем телеграм-канале отметил, что "Белая книга" позволит понять, что предстоит восстановить, а также собрать воедино сведения для дальнейшей передачи в международный суд.
Хинштейн отметил также, что атаки на памятники архитектуры, зафиксированные в реестре пострадавших от преступных действий ВСУ исторических зданий, являются свидетельством целенаправленного уничтожения, разграбления и осквернения объектов, которые веками хранили память поколений, историю и душу нашего народа.
По мнению врио губернатора, эти памятники архитектуры представляют большую историческую и культурную ценность для региона и всей страны в целом. Восстановление исторических объектов станет важным шагом в сохранение культурной идентичности региона и его уникального исторического наследия, считает Хинштейн.
"К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия. Это церковь Дмитриевская, 1880 года, расположенная в Хомутовском районе Курской области, и церковь Феодосийская в Глушковском районе 1903 года постройки", - заявил врио заместителя губернатора Курской области, председатель ВООПИК Артем Демидов.
Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале подборку иллюстраций с объектами культурного наследия, пострадавшими в ходе интервенции украинской армии в Курскую область.
Тем временем Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области
Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда
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