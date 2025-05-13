"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта
© Александр Хинштейн / Telegram
© Александр Хинштейн / Telegram
Из-за атак ВСУ в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия — все они зафиксированы в "Белой книге". Об этом 13 мая сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн
Рассказывая о продолжении работы по составлению "Белой книги" пострадавших объектов культурного наследия Курской области, Хинштейн отметил, что соответствующий реестр составляет ВООПИК совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации и правительством Курской области.
В регионе при атаках ВСУ пострадали 72 объекта культурного наследия, отметил врио губернатора. Все они зафиксированы в "Белой книге".
Хинштейн отметил также, что атаки на памятники архитектуры, зафиксированные в реестре пострадавших от преступных действий ВСУ исторических зданий, являются свидетельством целенаправленного уничтожения, разграбления и осквернения объектов, которые веками хранили память поколений, историю и душу нашего народа.
По мнению врио губернатора, эти памятники архитектуры представляют большую историческую и культурную ценность для региона и всей страны в целом. Восстановление исторических объектов станет важным шагом в сохранение культурной идентичности региона и его уникального исторического наследия, считает Хинштейн.
"К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия. Это церковь Дмитриевская, 1880 года, расположенная в Хомутовском районе Курской области, и церковь Феодосийская в Глушковском районе 1903 года постройки", - заявил врио заместителя губернатора Курской области, председатель ВООПИК Артем Демидов.
Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале подборку иллюстраций с объектами культурного наследия, пострадавшими в ходе интервенции украинской армии в Курскую область.
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