https://ukraina.ru/20250513/belaya-kniga-postradavshikh-ot-vsu-obektov-kulturnogo-naslediya-kurskoy-oblasti-vklyuchaet-72-obekta-1063093709.html

"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта

"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта - 13.05.2025 Украина.ру

"Белая книга" пострадавших от ВСУ объектов культурного наследия Курской области включает 72 объекта

Из-за атак ВСУ в Курской области пострадали 72 объекта культурного наследия — все они зафиксированы в "Белой книге". Об этом 13 мая сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн

2025-05-13T15:05

2025-05-13T15:05

2025-05-13T15:05

новости

курская область

хинштейн

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культурное наследие

русская культура

военные преступления

разрушения

восстановление

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Рассказывая о продолжении работы по составлению "Белой книги" пострадавших объектов культурного наследия Курской области, Хинштейн отметил, что соответствующий реестр составляет ВООПИК совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации и правительством Курской области.В регионе при атаках ВСУ пострадали 72 объекта культурного наследия, отметил врио губернатора. Все они зафиксированы в "Белой книге".Хинштейн в своем телеграм-канале отметил, что "Белая книга" позволит понять, что предстоит восстановить, а также собрать воедино сведения для дальнейшей передачи в международный суд.Хинштейн отметил также, что атаки на памятники архитектуры, зафиксированные в реестре пострадавших от преступных действий ВСУ исторических зданий, являются свидетельством целенаправленного уничтожения, разграбления и осквернения объектов, которые веками хранили память поколений, историю и душу нашего народа.По мнению врио губернатора, эти памятники архитектуры представляют большую историческую и культурную ценность для региона и всей страны в целом. Восстановление исторических объектов станет важным шагом в сохранение культурной идентичности региона и его уникального исторического наследия, считает Хинштейн."К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия. Это церковь Дмитриевская, 1880 года, расположенная в Хомутовском районе Курской области, и церковь Феодосийская в Глушковском районе 1903 года постройки", - заявил врио заместителя губернатора Курской области, председатель ВООПИК Артем Демидов.Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале подборку иллюстраций с объектами культурного наследия, пострадавшими в ходе интервенции украинской армии в Курскую область. Тем временем Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области Финский журналист и военный корреспондент рассказал о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ в интервью Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда

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новости, курская область, хинштейн, всу, кто, культурное наследие, русская культура, военные преступления, разрушения, восстановление