https://ukraina.ru/20250513/kosti-kheyskanen-v-kurskoy-oblasti-byl-kontslager-vsu-deystvovali-kak-zonderkomanda-1063072794.html

Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда

Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда - 13.05.2025 Украина.ру

Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда

Финский журналист и военный корреспондент Кости Хейсканен о поездке в Курскую и Белгородскую области и о судьбе иностранных наемников в рядах ВСУ.

2025-05-13T05:16

2025-05-13T05:16

2025-05-13T05:17

россия

суджа

украина

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

мид

"ахмат"

сво

всу

вс рф

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— Кости, ты прямо из Курской области. Расскажи, что ты видел.— Черкасская, Поречная, другие приграничные деревни, в том числе Суджа, где я уже три раза был, выглядят будто из фильма ужасов. Если в первые приезды в Судже было много целых домов, то сейчас там уже почти все уничтожено. ВСУ обстреливают Суджу, с дронов скидывают мины, потому что там сейчас находятся российские военные. И постоянно гибнут мирные люди несмотря на то, что украинскую армию оттуда уже вытеснили.Я был там вместе с ребятами из "Ахмата", когда они эвакуировали убитых. И в тот момент по ним били дроны. Казалось бы, ну дайте вы эвакуировать тела. Нет, им нужно уничтожить эвакуационный состав. Бабахало, гремело, накрывали кассетными боеприпасами, "Градами", и, конечно, беспилотниками. Пять дронов во время эвакуации тел сбили помповыми ружьями. Ну видят же, что и "Пресса" написано, видят, что забирают убитых, но все-равно бьют.Надо отметить, что зверствовали в Судже по большей части наемники: грузины, поляки, некоторые местные слышали французскую речь. А в некоторых домах мы находили приколоченные к стенам ноутбуки и мобильные телефоны. Говорят, что так развлекались немецкоязычные. Не понимаю, зачем это делали, сам бы не поверил, если бы не видел собственными глазами — все стена заколочена гаджетами.Очень много мин-растяжек, которые прикреплены к трупам. В домах всё вывернуто — искали деньги, золото, пытали людей, чтобы что-то получить. Наемники устраивали что-то вроде сафари, возили своих друзей и жен выбирать автомобили и бытовую технику в домах у местных жителей.Наемники зверствовали страшно. Мне рассказывали военные, что нашим раненным ребятам в головы ввинчивали болты. Нашли женщин, которых насиловали и одновременно били ножом. Судмедэксперты не могли на это без слез смотреть…Надо отметить, что очень много трупов иностранных наёмников украинцы забрали с собой, чтобы скрыть их присутствие. Апти Алаудинов говорил, что обнаружили тела с отрубленными головами и кистями, чтобы судмедэксперты их не могли идентифицировать.В Курской области при ВСУ мирное население очутилось в своеобразном концлагере. Их пытали, насиловали, забирали у них последнее, а, когда ВС РФ стали наступать, то убивали мирных при отступлении. Действовали натурально как зондеркоманда. В районе Суджи уже нашли 350 убитых мирных жителей. Это целая фура, загруженная телами. Но неизвестно, сколько еще тел лежит в водоемах, колодцах, огородах. В деревнях огромное количество народа пропало, и никто пока не знает, куда. Территория не такая уж маленькая, все заминировано, искать сложно. Ну и под завалами, в подвалах кто-то может быть.Но было и другое. Некоторые украинцы, которые квартировались у местных, их подкармливали из своих пайков. А некоторые, особенно пойманные ТЦК, "бусифицированные", даже вывозили россиянок рожать на территорию Украины, а потом возвращали домой. И мы не должны от этого отмахиваться. Некоторые недавно клеймили госпожу Москалькову за то, что она рассказала не только о зверствах ВСУ, но и о гуманизме, проявленном некоторыми украинскими военными, но ведь это правда.— Недавно вышел доклад комитета ООН по пыткам, в котором написано о пытках российских военнопленных и гражданских. В том числе тех, которые осуществляли террористические батальоны "Азов"* и "Айдар"* ещё на Донбассе в 2014-2015 годах.— Все все понимают и понимали с самого начала. Просто сейчас повестка поменялась, многие ставят на Трампа и его миротворческую инициативу, но Америка все еще поставляет оружие и так или иначе участвует в войне даже при Трампе. И все же что-то меняется. В прошлом году в Праге за наемничество и мародерство осудили Филиппа Симана, который орудовал в рядах украинских войск. А совсем недавно на Украине погиб 20-летний сын финского радикального политика из партии "Истинные финны" Юрки Аланда. Сперва это засекретили, но информация всплыла. Он поехал воевать, как и другие финны-националисты, по идеологическим причинам, как будто сейчас что-то вроде 1939 года. Наивный молодой человек, наслушался финских СМИ о жуткой России, которая всех убивает и насилует, и поехал воевать, думая, что делает все правильно. А потом он стал писать папе, чтобы тот забрал его обратно, потому что, оказывается, на войне слишком опасно. Папа попросил представителя МИД Финляндии Юсси Таннера эвакуировать сына, но тот ответил, что контракт подписан на 6 месяцев, а значит их придется отслужить. И вот российским дроном молодого Аланда разорвало на части, и отец даже не может получить останки, чтобы их похоронить. А все почему? Потому что в Финляндии работает украинская пропаганда, которая подбила около 150 финнов поехать воевать на Украину. 30 из них вернулись раненными и искалеченными, около 20 убиты, остальные где-то еще воюют. Старого же Аланда прорвало, он стал говорить, что надо всех предупредить об опасности поездок на Украину в качестве наемника. А где вы раньше были, когда лидер партии Юсси Халла-ахо, настоящий фашист, призывал на русском и украинском языках убивать как можно больше "русни"? Вы не знали про десятилетие зверства на Донбассе? Вы не знали про сожжение людей в Одессе? Но это не правда. Финский корреспондент Арья Паананен была там и писала, что такое могли сделать только фашисты, но виноваты все-таки русские, потому что они запудрили всем головы. Я говорю, ладно, русские виноваты во всем, но людей-то кто сжег?— И что она?— Сейчас вообще не отвечает, забанила. Я не понимаю такой позиции. Ну полно же информации сейчас, все зафиксировано, спецпредставитель МИД РФ Мирошник много собирает информации, она вся переводится, я сейчас перевожу доклад про Курскую область для Международного общественного трибунала. Как можно не понимать, что все вскроется? А аферы в Курской и Белгородской областях? Если Россия — плохая, а вы — за мир, зачем вы сжигаете дома людям в Шебекино? Зачем в Алешках ударили по рынку, в результате чего 10 погибших и 20 раненых? Горловка — это вообще незаживающая рана, там машины "скорой помощи" и МЧС работают без передышки. Но, к счастью, информационную блокаду мы прорвали. В Германии, в Италии, во Франции проходят протесты против накачки Украины оружием. Жаль, правда, что в Финляндии в этом плане полное болото. Но все равно, пусть маленькими дозами, но правда просачивается через наших чешских, словацких, венгерских, китайских и других друзей. Я всегда говорю про иностранных журналистов, которые хотели бы написать правду о России, но чего-то все время боятся — мы же не в концлагере с вами. Ну хорошо, заблокируют нам счета, введут санкции, лишат гражданства даже, но не умрем же мы от этого. В России как-то выживем.Слушайте, я в свое время ходил на показы Карла Лагерфельда, был гламурным журналистом в Берлине. Если бы лет пять назад мне сказали, что я будут ездить в российском плацкарте, спать в хостелах, а то и в землянках, тусоваться с военными в бункерах, убегать от дронов, бояться, что в тебя в любой момент прилетит, я бы не поверил. Но кто-то должен донести на Запад правду о российско-украинском конфликте, поэтому я не жалуюсь.— Но ничего, ты неплохо выглядишь для человека, который спит в землянках.— А все потому, что люди в России хорошие и отзывчивые. Вот, например, в Белгороде есть организация "VOZрождение" — это такой большой логистический центр, где готовят еду, бесплатный кофе и собирают все, что нужно. Кастрюли, сковородки, ложки, вилки, огнетушители, сетки, матрасы, которые нужны все время. Чтобы получить от министерства обороны, придется пройти 10 кругов бюрократии, а нужно прямо сейчас, потому что построили блиндаж, а его ночью "Баба Яга" сожгла вместе со всем содержимым и все вещи надо заново собирать. Как ни крути, а без волонтеров фронту было бы плохо.Многие в Москве считают, что государство все выделило и этого достаточно. Выделило, конечно, но достаточно не бывает никогда, сколько бы не выделяли. Помощь нужно постоянно. Не бывает такого, что ты что-то привез и все, оно теперь есть. Завтра не будет. И не только у военных. В Белгородской области дома у местных жителей были, а теперь нет — их сожгли со всем содержимым. Далеко не все понимают, что такое лишиться имущества, даже мелочей, которые накоплены за всю жизнь, где их потом взять, на какие деньги? Так что отлично, что нуждающиеся могут приехать на тот же склад "VOZрождение" и получить бочки, сетку-рабицу, гвозди, скобы — все, что нужно. А нужно не потому, что государство плохое и что-то не выделяет, а потому что только что враг сжег бункер и надо новый делать, причем не завтра или через неделю, а прямо сейчас.* организации, признанные в РФ террористическимиО том, как живут освобожденные города — в репортаже "Специалисты широкого профиля. Кто и как обеспечивает безопасность в освобожденном Селидово"

россия

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