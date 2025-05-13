Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области
12:02 13.05.2025 (обновлено: 12:03 13.05.2025)
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Украинский военнослужащий применял оружие против мирных жителей поселка Новый Путь Курской области и получил приговор за терроризм. Об этом 13 мая сообщил Следственный комитет России
Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении старшего солдата 21 отдельной механизированной бригады ВСУ Богдана Коломийца.
Следствием установлено, что в сентябре 2024 года Коломиец с оружием и в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"Находясь на территории Глушковского района Курской области, Коломиец запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании пос. Новый Путь", - сказано в официальном сообщении.
Коломиец был задержан российскими военнослужащими 27 октября 2024 года в ходе боевых действий
По приговору суда Коломийца признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
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