Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области - 13.05.2025 Украина.ру
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Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области
Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области - 13.05.2025 Украина.ру
Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области
Украинский военнослужащий применял оружие против мирных жителей поселка Новый Путь Курской области и получил приговор за терроризм. Об этом 13 мая сообщил Следственный комитет России
2025-05-13T12:02
2025-05-13T12:03
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
ск рф
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всу
военные преступления
терроризм
приговор
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Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении старшего солдата 21 отдельной механизированной бригады ВСУ Богдана Коломийца.Следствием установлено, что в сентябре 2024 года Коломиец с оружием и в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации."Находясь на территории Глушковского района Курской области, Коломиец запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании пос. Новый Путь", - сказано в официальном сообщении.Коломиец был задержан российскими военнослужащими 27 октября 2024 года в ходе боевых действийПо приговору суда Коломийца признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне стало известно, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
https://ukraina.ru/20250513/vsu-ne-spaset-novyy-front-kopylov-o-tom-zachem-ukraina-pytaetsya-snova-atakovat-kurskuyu-oblast-1063076618.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, кто, всу, военные преступления, терроризм, приговор
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, КТО, ВСУ, Военные преступления, терроризм, приговор

Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области

12:02 13.05.2025 (обновлено: 12:03 13.05.2025)
 
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Украинский военнослужащий применял оружие против мирных жителей поселка Новый Путь Курской области и получил приговор за терроризм. Об этом 13 мая сообщил Следственный комитет России
Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении старшего солдата 21 отдельной механизированной бригады ВСУ Богдана Коломийца.
Следствием установлено, что в сентябре 2024 года Коломиец с оружием и в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации.
"Находясь на территории Глушковского района Курской области, Коломиец запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании пос. Новый Путь", - сказано в официальном сообщении.
Коломиец был задержан российскими военнослужащими 27 октября 2024 года в ходе боевых действий
По приговору суда Коломийца признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
05:45
ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую областьВ 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. Поэтому никакой новый фронт ВСУ уже не спасет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне стало известно, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
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