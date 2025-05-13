https://ukraina.ru/20250513/soldat-mekhbrigady-vsu-poluchil-prigovor-za-terrorizm-v-kurskoy-oblasti-1063086864.html

Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области

Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области - 13.05.2025 Украина.ру

Солдат мехбригады ВСУ получил приговор за терроризм в Курской области

Украинский военнослужащий применял оружие против мирных жителей поселка Новый Путь Курской области и получил приговор за терроризм. Об этом 13 мая сообщил Следственный комитет России

2025-05-13T12:02

2025-05-13T12:02

2025-05-13T12:03

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Собранные главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении старшего солдата 21 отдельной механизированной бригады ВСУ Богдана Коломийца.Следствием установлено, что в сентябре 2024 года Коломиец с оружием и в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооружённых формирований Украины (ВФУ) незаконно вторгся на территорию Российской Федерации."Находясь на территории Глушковского района Курской области, Коломиец запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, а также участвовал в незаконном вооруженном блокировании пос. Новый Путь", - сказано в официальном сообщении.Коломиец был задержан российскими военнослужащими 27 октября 2024 года в ходе боевых действийПо приговору суда Коломийца признали виновным в совершении террористического акта в Курской области (п.п. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.Ранее По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне стало известно, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ

https://ukraina.ru/20250513/vsu-ne-spaset-novyy-front-kopylov-o-tom-zachem-ukraina-pytaetsya-snova-atakovat-kurskuyu-oblast-1063076618.html

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