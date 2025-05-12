https://ukraina.ru/20250512/nepriemlemyy-podkhod-k-prekrascheniyu-ognya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-12-maya-1063057450.html

Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая

Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая - 12.05.2025 Украина.ру

Неприемлемый подход к прекращению огня, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 12 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что нужно для прекращения огня на Украине, а чего следует избегать. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-12T13:12

2025-05-12T13:12

2025-05-12T13:13

хроники

эксклюзив

россия

украина

херсонская область

владимир путин

дмитрий песков

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия 24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061804612_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_5e8510d12857890383f55ded72654ab0.jpg

Песс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева."Вам нужно вести... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощённый подход к прекращению огня неприемлем", — заявил Песков журналисту британского телеканала Sky News.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя реакцию Запада на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Россия как побеждающая сторона сама определяет место и время встречи."Позиция нашего президента открыта и логична. Если действительно есть желание, если действительно есть какие-то посылы к миру, тогда нужно садиться и разговаривать. Причем это нужно делать без всяких либо условий. И вот мы как побеждающая сторона обозначаем место и время. Это 15 мая, Стамбул", — отметил Пушилин.По его словам, за долгий период времени со стороны западных СМИ был положительный окрас в отношении инициативы президента РФ Владимира Путина."Второе, это то, какую позицию заняли здесь Штаты, и они как раз подталкивают Украину к этим переговорам. Безусловно, зная за все эти годы, начиная с 2014 года, как себя ведёт Украина, сколь цинично, сколь они на разных этапах пытаются выкручиваться, и особенно в последние периоды они делают это наиболее артистично, наиболее с каким-то пиар-эффектом, то, конечно, какие-то шаги с их стороны будут дополнительно сделаны", — отметил Пушилин.Ранее, после предложения президента России Владимира Путина с предложением переговоров 15 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует немедленно воспользоваться этой возможностью.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 24 удара по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 91 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении ещё одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, легковой автомобиль и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР объявляли ракетную/авиационную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новофедоровка — 2; Рыбальче — 3; Новая Збурьевка — 4; Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 12; Каиры — 5; Новая Каховка — 8", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каменка, Малокаховка, Козачьи Лагеря, Алёшки, Новая Маячка и Корсунка.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 22 артиллерийских удара и совершили 5 атака"За прошедшие сутки зафиксировано 22 артиллерийских удара и 5 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в публикации в телеграм-канале администрации.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о погибших и раненных мирных жителях в результате ударов украинских военных."За минувшие сутки в результате киевской агрессии погибли четыре мирных жителя, двое пострадали. Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырёх человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска. В Голой Пристани пострадал местный житель. Раненый госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", — отметил Сальдо.Утром 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Октябрь, Никольское, Чайки и хутору Валковский выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. На участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка в результате атаки беспилотника ранена женщина. Пострадавшая со множественными слепыми осколочными ранениями госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль повреждён", — писал Гладков.В селе Чайки повреждён корпус сельхозпредприятия, в селе Бессоновка — два частных дома, в селе Бочковка — газовая труба, частный дом, надворная постройка и два автомобиля, один из которых сгорел."В Борисовском районе село Богун-Городок атаковано 2 беспилотниками. Ранен мирный житель. Мужчина госпитализирован, по оценке медиков, у пострадавшего состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены помещение сельхозпредприятия и легковой автомобиль", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Вериговка, Двулучное, Казинка, Карабаново, Посохово, Соболевка и Шелаево подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 3 снаряда, и атакам 17 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены."За день в округе от ударов дронов по движущимся автомобилям ранены двое. Мужчину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в областную клиническую больницу. 17-летнему парню оказали медицинскую помощь в Валуйской ЦРБ, отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены здание производственного предприятия, цистерна и 5 транспортных средств, одно из которых уничтожено огнём", — писал Гладков.В Волоконовском районе хутор Волчий-Первый атакован одним беспилотником. Без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Безымено, Дроновка и Сподарюшино в ходе 4 обстрелов выпущено 40 боеприпасов и нанесены удары 5 беспилотников."Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне на территории домовладения загорелись автомобиль и дом — пожарными расчётами огонь ликвидирован. Домовладение повреждено, машина полностью сгорела. В другом доме посечён забор и повреждена хозпостройка. В посёлке Хотмыжск повреждены частный дом и ГАЗель", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Красное, Первомайский, Шамино, сёлам Архангельское, Графовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Марьино выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 28 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты. В селе Архангельское повреждён частный дом, в селе Мешковое — легковой автомобиль, в селе Нежеголь — 3 частных дома. Поздно вечером в селе Муром от ударов беспилотников повреждены объект торговли и два частных дома, один из которых сгорел. Сегодня утром в посёлке Шамино в результате атаки FPV-дрона на территории предприятия повреждён автомобиль.Накануне вечером 11 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ по Рыльску."В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера. От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Ещё три автомобиля посечены осколками", — отметил Хинштейн.Он сообщил, что три человека получили ранения: у двух мужчин серьёзные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжёлом состоянии."Ещё одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — её жизни ничего не угрожает", — писал Хинштейн.Раненых доставили в Рыльскую ЦРБ и планировалась их транспортировка в Курскую областную больницу.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О событиях минувшей недели — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Возвращение в Стамбул".

https://ukraina.ru/20250512/trebovanie-trampa-ot-ukrainy-zelenskiy-i-ego-primitivnaya-manipulyatsiya-glavnoe-na-utro-12-maya-1063053675.html

https://ukraina.ru/20250511/firmennoe-putinskoe-dzyudo-itogi-11-maya-na-ukraine-1063046832.html

https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html

россия

украина

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, владимир путин, дмитрий песков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия 24