https://ukraina.ru/20250512/ukraina-za-nedelyu-vozvraschenie-v-stambul-1063047968.html

Украина за неделю. Возвращение в Стамбул

Украина за неделю. Возвращение в Стамбул - 12.05.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Возвращение в Стамбул

Минувшая неделя стала важной вехой в конфликте на Украине. Ближайшие дни покажут, возможно ли мирное решение противостояния

2025-05-12T06:00

2025-05-12T06:00

2025-05-12T06:00

эксклюзив

украина

венгрия

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

сбу

рада

сделка

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

Вокруг перемирияС 8 по 10 мая включительно Россией была объявлена полная остановка огня и режим тишины, приуроченный к 80-й годовщине Победы. Украина официально не стала присоединяться к этой инициативе, но, как писали украинские СМИ со ссылкой на военнослужащих, им была дана устная команда также не открывать огонь.До этого ВСУ предпринимали активные попытки атаковать российские города с помощью БПЛА и ракет. Особенно доставалось Москве, в которую несколько дней подряд днем и ночью пытались прорваться украинские дроны. Пострадавших в результате этих нападений не было, однако было нарушено авиасообщение, множество рейсов были перенесены, из-за чего аэропорты столицы еще несколько дней приводили свое расписание к норме.В среду, 7 мая, Минобороны РФ заявило об одном из крупнейших налетов украинских дронов. За сутки были сбиты 524 беспилотника, 5 ракет "Нептун", 6 бомб JDAM и 2 снаряда HIMARS.Украинская армия продолжила свои атаки и после наступления перемирия. Утром 9 мая дрон врезался в здание правительства Белгородской области, ВСУ также предприняли попытки новых прорывов в Курской области, в частности в районе населенного пункта Теткино.Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные проанализируют действия украинской армии во время перемирия, чтобы предпринять дальнейшие шаги.В субботу, 10 мая, Министерство обороны России проинформировало, что за время трехдневного перемирия ВСУ 5 раз пытались осуществить прорыв на российскую территорию, а также 14043 раза нарушили режим прекращения огня. Ультиматум Европы и ответ ПутинаНа прошлой неделе на Западе снова заговорили о необходимости введения режима прекращения огня на Украине на 30 дней. На этом настаивает Зеленский, который повторил эту мысль в разговоре с Трампом.В Кремле снова заявили, что не имеют ничего против этой идеи, но есть нюансы, которые должны быть улажены для того, чтобы такое перемирие заработало. Ранее одним из таких нюансов была названа западная военная помощь, которая должна прекратиться, чтобы Украина не использовала это перемирие для перевооружения. Как полагает Москва, стремление Киева установить перемирие и уже потом начать переговоры несет в себе риски затягивания таких переговоров, чтобы использовать это время для восстановления и накопления нового наступательного потенциала.Из США на этот счет поступают противоречивые сигналы. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом с идеи 30-дневного перемирия переключается на долгосрочное урегулирование конфликта, так как РФ не идет на краткосрочное прекращение огня. В это же время Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему призывают к перемирию на месяц.На прошлой неделе к этой теме активно подключились европейцы. Сначала во Львове 8 мая собрались министры иностранных дел стран ЕС. На этой встрече было объявлено, что в обозримом будущем в Люксембурге заработает "трибунал", который займется "военными преступлениями", к которым якобы причастно российское руководство.Затем, 10 мая, в Киев прибыли лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции: Кир Стармер, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Эммануэль Макрон. Их встреча с Зеленским прошла под эгидой "коалиции желающих", по ее итогам РФ был выдвинут ультиматум - Москва должна согласиться на перемирие на 30 дней с понедельника, 12 мая, без каких-либо условий. Если этого не произойдет, то против России введут еще более жесткие санкции.Прямого ответа Кремль на это предложение пока не дал, но по сути такой вариант был отвергнут. В ночь на 11 мая Владимир Путин сделал заявление для прессы по итогам трехдневных переговоров с иностранными лидерами, приехавшими в российскую столицу на празднование Дня Победы. В нем он подчеркнул, что Украина целенаправленно нарушала Пасхальное перемирие и перемирие на 9 мая.Тем не менее, отметил глава государства, РФ намерена добиться долгосрочного урегулирования конфликта."Мы никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню, не мы прервали переговоры в 2022 году. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года", - сказал он.По его словам, речь идет о переговорах без предварительных условий."Начать предлагаем без промедления, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и где были прерваны", - заявил Путин.Вскоре после этого Дональд Трамп в своей соцсети опубликовал пост, в котором он заявил о "потенциально великом дне для России и Украины"."Это может стать началом совершенно новой и гораздо более мирной эпохи. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого. США должны сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди важная неделя", - написал американский президент.При этом из его сообщения не ясно, о чем конкретно он говорит: о позиции Украины и ЕС по 30-дневному перемирию или же об инициативе Кремля.Затем последовала реакция Макрона, он назвал предложение Путина первым шагом, но подчеркнул, что его недостаточно.Утром 11 мая у себя в телеграм-канале по заявлению Путина высказался Зеленский."Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно ожидали этого. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - заявил он.Таким образом Зеленский снова повторил свою позицию: сначала перемирие, потом переговоры.К вечеру воскресенья история получила продолжение. Трамп в своей соцсети написал, что Украина должна согласиться на переговоры в Стамбуле."Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а скорее хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО (так в тексте - ред.). По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!" - заявил президент Соединенных Штатов. Трамп также адресовал упрек в адрес Путина, который "слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки". Он добавил, что начинает сомневаться в том, что Украина пойдет на сделку с Россией. После этого в своем вечернем обращении Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле.В администрации президента Турции заявили РИА Новости, что ничего не знают о планах Зеленского 15 мая посетить эту страну. При этом известно, что в эти дни в Турции будет госсекретарь США Марко Рубио, который примет участие в неформальной встрече министров стран НАТО.Ресурсная сделкаВ четверг, 8 мая, депутаты Верховной Рады ратифицировали ресурсную сделку с США, по которой оба государства создают совместный фонд. Подробнее об этой сделке, ее содержании и последствиях для Украины мы писали здесь и здесь.Поддержали документ 338 парламентариев, против не высказался никто, еще 9 депутатов в голосовании участие не принимали.Не проголосовали против даже те, кто эту сделку ранее критиковал. Так, фракция партии Петра Порошенко* "Европейская солидарность" в полном составе ратификацию поддержала."Главное, что повлияло на окончательный выбор: иметь шанс сохранить помощь США, чтобы закончить войну на украинских условиях, или потерять помощь и территории с ресурсами включительно. Без этого соглашения мы на 100% теряли поддержку США", - пояснил такое решение у себя в соцсетях депутат от "Евросолидарности" Владимир Арьев.Как и положено, накануне голосования профильный комитет Рады обсудил документ и вынес свое положительное заключение. Примечательно, что на следующий день комитет собрался еще раз и добавил в документ новую преамбулу, по которой голосование происходит только за один, обнародованный официально документ по сделке. При этом ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев подписали помимо этого рамочного соглашения еще два технических документа, которые и содержат основные положения сделки, ее условия и порядок работы фонда.Помимо этого была добавлена также оговорка, что все дальнейшие соглашения по сделке не могут противоречить этому ратифицированному договору. Таким образом, чтобы остальные документы по ресурсному соглашению получили законную силу, их придется либо также вносить на ратификацию в Раду, либо же это будет использовано киевским режимом в дальнейшем как предлог для невыполнения своих обязательств.Реакции американцев на такие действия украинцев пока не последовало. После ратификации в Раде Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Американский президент назвал этот диалог "хорошим".День без памятиУкраина второй год официально не отмечает День Победы 9 мая. В июне 2023 года Зеленский своим указом сделал государственным праздником так называемый День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается на Западе 8 мая.По большому счету, все празднование свелось к несколькими официозным мероприятиям с участием властей. Так, Зеленский в сопровождении жены возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, а также опубликовал записанное на Крещатике видеопоздравление, львиную долю которого он посвятил нападкам на Россию и воспроизведению привычного набора фейков."Те, кто устроил массовые захоронения в Буче, говорят о фашизме. Те, кто блокировал Мариуполь, вспоминают блокаду Ленинграда. Они используют историю не для памяти, а для ее оскорбления", - сказал он.Уравнивание современной России с фашизмом - излюбленный прием главаря киевского режима и его пропагандистов. Однако именно сегодняшние украинские власти раз за разом воспроизводят человеконенавистнические нарративы, которые, как казалось, были побеждены 80 лет назад, но сегодня снова оживают на Украине.За примерами далеко ходить не нужно. В среду, 7 мая, в интернете вышло интервью украинского писателя Виталия Капранова. В нем он рассказал, что, по его мнению, нужно делать с его соотечественниками, которые разговаривают на русском языке."Укрощать на всех уровнях. Не бояться. Чмырить, презирать, насмехаться, брать на насмешки, бить по морде. Только таким образом им можно что-то объяснить", - заявил он.За неделю до этого в похожем ключе высказался украинский актер Богдан Бенюк, который призвал пороть розгами тех украинских детей, которые разговаривают на русском. Можно парировать, что это личное мнение отдельных маргиналов, а на деле все иначе, но и этот аргумент легко опровергается другой новостью прошедшей недели. Так, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень потребовал усилить контроль за украинизацией и предложил разработать законы, по которым медиа в соцсетях также будут обязаны распространять информацию исключительно на украинском.Тем не менее, 9 мая в этом году показало, что на Украине есть еще те, кто не поддается на националистическую пропаганду и давление режима. Несмотря ни на что, множество украинцев в этот день пришли к мемориалам в своих городах, чтобы почтить память павших в борьбе с фашизмом.Не обошлось без провокаций и попыток полиции чинить препятствия гражданам. В Киеве, например, у Вечного огня была задержана пенсионерка Галина Савченко, которая пришла к мемориалу в пилотке с красной звездой. По действующему в стране закону демонстрация советской символики запрещена. От женщины потребовали снять звезду, но она отказалась, объяснив, что была уже шесть раз в полиции по аналогичному поводу.Там же произошел еще один конфликт, когда одна из женщин включила песню "День Победы". Полицейские потребовали у нее выключить композицию, заявив, что эту песню она может слушать только дома.В Одессе жители возлагали цветы к памятнику Неизвестному матросу. Монумент был огорожен сотрудниками правоохранительных органов, которые пропускали к нему только тех, кто предъявлял им паспорт.Еще один скандал, связанный с Днем Победы, вспыхнул между депутатами Рады Максимом Бужанским и Марьяной Безуглой."Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский.Безуглая на это заявила, что подает на него заявление в СБУ за то, что тот назвал войну Великой Отечественной.Как сообщили местные СМИ, утром 9 мая самыми популярными запросами в украинском сегменте Google стали запросы, связанные с Днем Победы. Многие искали, в частности, открытки и поздравления с этим праздником, а также ссылки на трансляцию парада в Москве.Обострение отношений с ВенгриейВ понедельник, 12 мая, в Ужгороде должны были состояться переговоры Украины и Венгрии на уровне экспертов о положении венгерского нацменьшинства. Ожидалось, что они могут привести к устранению противоречий между Киевом и Будапештом в этом вопросе, что открыло бы дорогу к поддержке Венгрией стремления Украины в Евросоюз.За день до мероприятия стало известно, что оно не состоится в запланированную дату, хотя в Закарпатскую область уже приехала украинская делегация.Этому предшествовал скандал с задержанием на Украине двух бывших военнослужащих ВСУ, которые якобы работали на Венгрию. В сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) 9 мая отмечалось, что такую сеть венгерской военной разведки в этой стране разоблачили впервые. Оба шпиона были задержаны на Закарпатье. Им в задачу якобы было поставлено наблюдение за наземной и воздушной обороной региона, а также сбор информации об отношении местных жителей к возможности ввода в эту украинскую область венгерских вооруженных сил.В тот же день в МИД Украины был вызван посол Венгрии, которому была вручена нота о высылке с Украины двух сотрудников венгерского посольства.На следующий день стало известно, что в Будапеште был задержан украинец. Местные СМИ писали, что он был бывшим дипломатом и уже несколько лет находился в Венгрии без дипломатического прикрытия, работая на украинскую разведку. Мужчину немедленно выслали на родину.Венгрия - единственная страна ЕС, которая выступает против начала переговоров с Украиной об ее вступлении в Европейский союз. Нынешнее обострение в отношениях двух стран резко снижает шансы на сближение позиций двух стран в ближайшей перспективе.СБУ + воры в законе = дружбаЕще один скандал, обсуждавшийся на Украине на минувшей неделе связан с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.Все началось с публикаций местных СМИ, которые опубликовали видео с дня рождения руководителя охраны владельца букмекерской компании PariMatch, которая находится под санкциями на Украине. Среди гостей праздника оказался руководитель главного управления СБУ по защите интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф. Кроме него поздравить именинника прибыли также предшественник Лойфа на его нынешнем посту Артем Шило, против которого сейчас расследуется дело о коррупции, а также экс-глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.На кадрах видно, как Лойф уезжает с мероприятия в компании адвоката, который является бизнес-партнером вора в законе Александра Петровского (Нарика), а среди гостей также был замечен другой вор в законе - Сергей Олейник (Умка), против которого ранее были введены санкции.Дополнительную остроту ситуации придает тот факт, что отдел, который возглавляет в СБУ Лойф, занимается в том числе обоснованием санкций против граждан Украины, которые вводит против них Совет нацбезопасности и обороны страны, а подписывает потом Зеленский.Лойф был оперативно отстранен от своей должности. В тот же день был арестован Олейник-Умка."Высокопоставленные сотрудники СБУ и главы целых управлений отдыхали вместе с вором в законе. Стало известно. Что делать? Арестовать вора в законе и снять спецсигналы с его авто! Театральная постановка для тупого стада баранов на троечку", - прокомментировал у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.Скандал с Лойфом снова актуализировал давно циркулирующие слухи о том, что верхушка украинских спецслужб за деньги предоставляет возможность откупиться от санкций.*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20250509/1063025278.html

https://ukraina.ru/20250510/seans-dressury-okonchen-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-v-sdelke-ssha-i-kieva-net-ni-politiki-ni-1062988907.html

https://ukraina.ru/20250429/lingvotsid-s-butylkoy-kak-sukino-dite-vybivaet-russkiy-yazyk-v-ukraine-1062839417.html

украина

венгрия

турция

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, венгрия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, сбу, рада, сделка, турция, стамбул, перемирие