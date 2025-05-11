"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом - 11.05.2025 Украина.ру
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"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом - 11.05.2025 Украина.ру
"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом
Россия подтверждает реальное намерение найти мирное решение украинской проблемы с устранением первопричин этого конфликта. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-05-11T11:43
2025-05-11T12:45
новости
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украина
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дмитрий песков
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новости переговоров
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорахОн добавил, что нынешнее руководство Украины не самостоятельно в политических решениях – оно зависимо от западных кураторов. на это в беседе с журналистами телеканала ТВЦ обратил внимание пресс-секретарь президента России. "Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - уточнил Песков.Незадолго до этого Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине Ранее в Москве обращали внимание на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 2022 года, в которой ключевую роль сыграл британский премьер-министр Борис Джонсон. Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны
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"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом

11:43 11.05.2025 (обновлено: 12:45 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия подтверждает реальное намерение найти мирное решение украинской проблемы с устранением первопричин этого конфликта. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", - сказал Песков в общении с прессой.
МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
"Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - пояснил Песков, рассказывая об очередной миротворческой инициативе президента России.
Он добавил, что нынешнее руководство Украины не самостоятельно в политических решениях – оно зависимо от западных кураторов. на это в беседе с журналистами телеканала ТВЦ обратил внимание пресс-секретарь президента России.
"Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - уточнил Песков.
Незадолго до этого Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине
Ранее в Москве обращали внимание на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 2022 года, в которой ключевую роль сыграл британский премьер-министр Борис Джонсон. Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны
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