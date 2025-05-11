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"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом

"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом - 11.05.2025 Украина.ру

"Это очень серьезное предложение": Песков рассказал, чего желает Путин от переговоров с Киевом

Россия подтверждает реальное намерение найти мирное решение украинской проблемы с устранением первопричин этого конфликта. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-05-11T11:43

2025-05-11T11:43

2025-05-11T12:45

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорахОн добавил, что нынешнее руководство Украины не самостоятельно в политических решениях – оно зависимо от западных кураторов. на это в беседе с журналистами телеканала ТВЦ обратил внимание пресс-секретарь президента России. "Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - уточнил Песков.Незадолго до этого Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине Ранее в Москве обращали внимание на срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле 2022 года, в которой ключевую роль сыграл британский премьер-министр Борис Джонсон. Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны

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