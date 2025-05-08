Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине - 08.05.2025 Украина.ру
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Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине
Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине - 08.05.2025 Украина.ру
Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине
Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-05-08T16:56
2025-05-08T17:10
новости
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков, отметив, что речь идет о вопросах безопасности.Он заверил, что диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине.Песков также указал, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.Подробнее о позиции РФ - в материале Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине

16:56 08.05.2025 (обновлено: 17:10 08.05.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков, отметив, что речь идет о вопросах безопасности.
Он заверил, что диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине.
Песков также указал, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.
Подробнее о позиции РФ - в материале Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков на сайте Украина.ру.
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