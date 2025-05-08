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Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине
Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине - 08.05.2025 Украина.ру
Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине
Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-05-08T16:56
2025-05-08T16:56
2025-05-08T17:10
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"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков, отметив, что речь идет о вопросах безопасности.Он заверил, что диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине.Песков также указал, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.Подробнее о позиции РФ - в материале Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине
16:56 08.05.2025 (обновлено: 17:10 08.05.2025)
Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков