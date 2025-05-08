https://ukraina.ru/20250508/peskov-obyasnil-chto-neobkhodimo-dlya-uregulirovaniya-situatsii-na-ukraine-1063016982.html

Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине

Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине - 08.05.2025 Украина.ру

Песков объяснил, что необходимо для урегулирования ситуации на Украине

Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта. Об этом 8 мая сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-08T16:56

2025-05-08T16:56

2025-05-08T17:10

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"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков, отметив, что речь идет о вопросах безопасности.Он заверил, что диалог РФ и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине.Песков также указал, что российская сторона рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта для Москвы.Подробнее о позиции РФ - в материале Россия обсуждает с США урегулирование украинской проблемы, настаивая на устранении первопричин – Песков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп