https://ukraina.ru/20250505/professor-richard-sakva-o-trkh-b-britanskoy-politiki-razzhiganiya-voyny-1062935178.html

Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны

Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны - 05.05.2025 Украина.ру

Профессор Ричард Саква о трёх "Б" британской политики разжигания войны

Профессор Кентского университета, автор работ по российско-украинскому конфликту Ричард Саква в эксклюзивном интервью изданию "Украина.ру" о роли Великобритании в разжигании войны.

2025-05-05T13:20

2025-05-05T13:20

2025-05-05T15:37

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— Профессор Саква, в российском обществе бытует некий миф о Великобритании как о сером кардинале мировых процессов. А какова ее роль в действительности?— Это на самом деле фундаментальный вопрос, о котором мы и сами много говорим. И очень хорошо, что Вы упомянули слово "миф". Один из мифов, о которых идет речь — миф о глобальной Британии. Это, между прочим, внутренний миф, который создает впечатление, что мы гораздо более могущественны, гораздо более влиятельны и значимы, чем мы есть на самом деле. И во многих отношениях большая часть нашей британской внешней политики на протяжении многих-многих лет, но особенно со времен Бориса Джонсона, была основана на этом мифе.После "Брексита" нам показалось, что теперь, когда мы покинули Европейский союз, мы должны занять центральное место, прежде всего, в англоязычном мире, но также, безусловно, стать субъектом, формирующим и международную политику. Нам это не удалось.Ожидания были основаны на трех "Б": bombast, bluster and belligerence, то есть напыщенности, бахвальстве и воинственности, которые, я думаю, являются тремя словами, точно описывающими реальность. Напыщенность проявляется в языке превосходства. Бахвальство — это притворство, что мы сильнее, чем есть на самом деле, что наши вооруженные силы гораздо сильнее, чем в реальности. А воинственность — это очень агрессивная, милитаристская риторика, в частности, направленная против России, но потенциально и против других стран. Это подрывает роль дипломатии.Поэтому я думаю, что обсуждение мифов именно как мифов — полезный способ взглянуть на реальность. А она, на мой взгляд, такова, что британской внешней политике следует быть более прагматичной, в больше степени основываться на дипломатии. Вместо того, чтобы воспроизводить логику конфликта времен холодной войны, лучше устанавливать логику мира и сотрудничества.— В Британии есть кто-то из популярных политиков, кто реально мог бы восстановить нормальные отношения с Россией?— Согласно последним исследованиям июля 2024 года, единственным партийным лидером, который говорил о завершении войны на Украине и восстановлении отношений с Россией, был лидер партии "Реформы" Найджел Фарадж. Как Вы знаете, он получил много критики и с тех пор по этому вопросу притих.— У него начались некоторые проблемы с Трампом?— У него начались некоторые проблемы с Маском, который собирался финансировать его партию, но в итоге поддержал ультраправого деятеля Томми Робинсона. Фарадж не настолько правый. Но дело не в этом, а в том, что в британской публичной сфере, в отличие от США и даже от Германии, нет по-настоящему серьезных дебатов.В Соединенных Штатах очень много антивоенных движений, в то время как в Великобритании их почти нет. Коалиция "Останови войну", Кампания за ядерное разоружение, а кроме этого, ничего и не вспомнить, почти ничего не происходит. Ну а то, что сделал Стармер, уничтожило Лейбористскую партию как подлинное политическое движение. Он исключил из партии Джереми Корбина, которому обязан своей карьерой, за его слова о том, что проблема антисемитизма среди лейбористов преувеличена политическими оппонентами и журналистами. А ведь именно Корбин должен был стать премьер-министром. Стармер превратил партию в политическую машину, из которой изгнаны все сторонники мира вроде меня. Могу я рассказать историю? У нас есть городок недалеко от Кентербери под названием Уитстейбл, где есть клуб лейбористской партии "Капитал Л. Лейбористская партия". Мы провели там собрание коалиции "Останови войну", и это было удивительно. Более 50% участников этого собрания были исключены из Лейбористской партии, включая 84-летнюю женщину по имени Бетти. Она была в Лейбористской партии 50 лет, и ее исключили, потому что она была против НАТО и выступала за мир и антивоенное движение. После 50 лет работы в Лейбористской партии ее исключили за то, что она была сторонницей мира.— Какова реальная роль Великобритании в украинском конфликте? Она ограничивается Борисом Джонсоном и срывом переговоров в Стамбуле?— Нет, ее роль гораздо весомее, причем в негативном смысле. Например, все предыдущие годы Британия была самой воинственной в поддержке исключительно эксклюзивного, радикально отдельного от России, видения украинской государственности. Британия была вовлечена в события на Майдане. Называйте это государственным переворотом, если хотите, но, безусловно, это была революционная смена власти, которая привела к господству более националистического, эксклюзивного видения украинской государственности. Всю дорогу мы были одними из первых в военных поставках для Украины.Мы поставляли "Джавелины" и другие ракеты задолго до начала специальной военной операции. Вы, наверное, помните, как весной 2021 года британский корабль под названием HMS Defender вторгся в военно-морское пространство Севастополя и Крыма в Черном море? Владимир Путин был очень расстроен этим, потому что это была открытая провокация. Итак, Британия была одной из тех стран, которые разжигали пламя войны, а затем, как только война началась, она стала одной из самых воинственных стран, призывая к поставке все большего количества оружия и более совершенных ракет дальнего радиуса действия. А затем Британия, конечно же, саботировала мирные переговоры в Стамбуле, когда Борис Джонсон прибыл туда 9 апреля 2022 года. До сих пор мы были самыми последовательными в попытках предотвратить решение путем переговоров. Вспомнить ту же "Коалицию желающих" Стармера и Макрона. Так что наша роль, на мой взгляд, очень и очень негативная.— Кто марионетка Великобритании? Зеленский? Залужный? Или это очередной миф?— Ну, нет, я не думаю, что они марионетки. Но то, что мы наблюдаем, — это очень нездоровая динамика, при которой они подпитывают иллюзии друг друга и рассматривают восстановление реального положения вещей как собственное поражение и уступку России. Но это было бы уступкой реальности, а не Москве.— Вы написали книгу о российско-украинском конфликте. Как вы думаете, в чем его истинная причина?— У этого конфликта четыре уровня. И я думаю, что очень важно их не смешивать.Первый уровень, который на Западе отрицают, но Вы по своему личному опыту знаете о нем очень хорошо, — это напряженность внутри украинского политического сообщества. Она основана не только на противопоставлении русскоговорящих и украинскоговорящих жителей Украины.Есть люди, которые отказываются принимать националистическую версию украинской государственности, которую я в книге называю "монистической". И есть много этнических украинцев и русских жителей Украины, которые ненавидят это монистическое виденье. Я знаю многих людей во Львове, в Галичине, я, конечно, не буду называть их имен, которые также ненавидят это. Но, в целом, русскоязычные против галицийского национализма. Именно этот конфликт является помехой для создания того, что называется национальным сообществом. Я всегда утверждал, что Украине нужны многоязычные, многоконфессиональные, мультикультурные и толерантные плюралистические рамки для развития — то, что всегда считалось огромным богатством Украины. Я имею в виду народ, разнообразие народов Украины было великим достоинством. Галицийский национализм, доминирующий с 2014 года, превратил это достоинство в недостаток. Итак, это первый уровень — жителям Украины необходимо создать основу для более плюралистического инклюзивного политического сообщества у себя дома.Во-вторых, на подрыв российско-украинских отношений, как известно, потратил все свою оставшуюся жизнь после окончания холодной войны Збигнев Бжезинский. Посольство США в Киеве тоже подпитывало разрыв отношений. Это второй уровень. Но я верю, что, несмотря на эту ужасную войну, однажды Москва и Киев, Россия и Украина, люди обеих стран восстановят здоровые нормальные отношения. Это произойдет на третьем уровне — европейском.Мы понимаем, что Европа, конечно, является вассалом Вашингтона, но поскольку Вашингтон при Трампе отказывается от своей собственной системы, мы видим, что именно европейцы больше всего стремятся продолжать войну и поддерживают ее. На что они рассчитывают, я не знаю. Если они не смогли добиться победы с помощью Соединенных Штатов, как они собираются добиться этого самостоятельно? Это третий уровень.И, конечно, четвертый уровень — это отношения Вашингтона и Москвы, великих держав. И, к счастью, мы наблюдаем налаживание диалога, сближение между Россией и Соединенными Штатами, что я очень приветствую. Так что, по крайней мере, одно из этих четырех направлений ведет к установлению мирного порядка.Сейчас я пишу об этом книгу. Подзаголовок у нее такой: "Марш безумия: возобновлен или продолжен?" Она чем-то похожа на "Августовские пушки" Барбары Такман о предпосылках Первой мировой войны. Книга в основном о российско-украинской войне и международной политике.— Чего хочет Трамп как миротворец? Оптимизировать издержки США в Европе? Может быть Нобелевскую премию получить?— Да, все это он и хочет. Если это возможно, он надеется положить конец войне. А если не получится, если европейцы и националисты на Украине решат продолжать, то Соединенные Штаты уйдут. У них есть и другие дела: не только конфликт с Китаем, но и восстановление промышленного баланса в экономике США. По сути, он хочет сделать то, что он делал во время войны в Афганистане, — уйти. Но не так, как Байден, который, в конце концов, ушел при самых катастрофических обстоятельствах. Таким образом, Вашингтон переходит к новому этапу в своем участии в международной политике, и война на Украине в этом этапе не фигурирует. Она второстепенна, по мнению Трампа, она отвлекает от более важных вещей. Извините, украинцы, вы не так важны. По его мнению.— А что вы думаете о текущих мирных переговорах? Близки ли мы сейчас к миру или из этого ничего не выйдет?— Это сейчас невозможно предугадать. Я, конечно, надеюсь, что нынешние переговоры послужат толчком к миру. Я уже говорил, что мир будет иметь четыре измерения. Так что, если хотя бы одно из них будет реализовано, это может помочь и трем другим тоже выстроиться в ряд. Но должны быть компромиссы. Со всех сторон потребуются самые настоящие уступки. Уже сейчас совершенно ясно, что Путин открыт для этих уступок.О причинах начала специальной военной операции — в материале "Почему СВО не начали раньше, несколько преемников: главное из фильма про Путина"

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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