https://ukraina.ru/20250506/zachem-pribalty-obeschayut-kievu-udvoennuyu-pomosch-i-nuzhna-li-rossii-vsya-ukraina--nosovich-1062967194.html
Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович
Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович - 06.05.2025 Украина.ру
Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал соглашение о правящей коалиции ФРГ, а также... Украина.ру, 06.05.2025
2025-05-06T15:17
2025-05-06T15:17
2025-05-06T15:17
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дональд трамп
александр носович
украина
германия
киев
ес
вооруженные силы украины
украина-ес
военная помощь
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал соглашение о правящей коалиции ФРГ, а также проанализировал ход президентских выборов в Румынии и заявления Трампа по Украине. 00:22 - Попытка прорыва ВСУ в Курскую область; 03:50 - Соглашение о правящей коалиции ФРГ; 09:20 - Об удвоенной поддержке Киева от ЕС; 11:15 - Заявления Трампа о территориальных уступках в российско-украинском конфликте; 13:52 - Сигнал Трампа западным коллегам; 16:24 - О президентских выборах в Румынии. ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel
украина
германия
киев
фрг
сша
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Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал соглашение о правящей коалиции ФРГ, а также проанализировал ход президентских выборов в Румынии и заявления Трампа по Украине.
00:22 - Попытка прорыва ВСУ в Курскую область;
03:50 - Соглашение о правящей коалиции ФРГ;
09:20 - Об удвоенной поддержке Киева от ЕС;
11:15 - Заявления Трампа о территориальных уступках в российско-украинском конфликте;
13:52 - Сигнал Трампа западным коллегам;
16:24 - О президентских выборах в Румынии.
ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel