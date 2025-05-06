https://ukraina.ru/20250506/zachem-pribalty-obeschayut-kievu-udvoennuyu-pomosch-i-nuzhna-li-rossii-vsya-ukraina--nosovich-1062967194.html

Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович

Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович - 06.05.2025 Украина.ру

Зачем прибалты обещают Киеву удвоенную помощь и нужна ли России вся Украина — Носович

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал соглашение о правящей коалиции ФРГ, а также... Украина.ру, 06.05.2025

2025-05-06T15:17

2025-05-06T15:17

2025-05-06T15:17

видео

дональд трамп

александр носович

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германия

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ес

вооруженные силы украины

украина-ес

военная помощь

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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал соглашение о правящей коалиции ФРГ, а также проанализировал ход президентских выборов в Румынии и заявления Трампа по Украине. 00:22 - Попытка прорыва ВСУ в Курскую область; 03:50 - Соглашение о правящей коалиции ФРГ; 09:20 - Об удвоенной поддержке Киева от ЕС; 11:15 - Заявления Трампа о территориальных уступках в российско-украинском конфликте; 13:52 - Сигнал Трампа западным коллегам; 16:24 - О президентских выборах в Румынии. ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel

украина

германия

киев

фрг

сша

румыния

курская область

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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