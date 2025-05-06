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Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук

Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук - 06.05.2025 Украина.ру

Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук

Северокорейские военные участвовали в боях на "канонической" территории РФ в Курской области в рамках межгосударственных договоренностей между КНДР и РФ о взаимной защите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук

2025-05-06T05:00

2025-05-06T05:00

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Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных. Среди экспертов есть мнение, что упоминание про участие военных из КНДР в боях под Курском было сделано не случайно и что это — сигнал Китаю.По мнению политтехнолога, участие военных из КНДР не является стимулом для Китая "протестировать" свою армию в боевых условиях на стороне РФ. Во-первых, у Пекина вполне самодостаточная внешняя политика, и он может самостоятельно принимать такие решения, добавил он.Правда, с учетом того, что ВСУ выдворены именно с "канонической" территории России, Китаю пришлось бы испытывать свою армию за пределами международно признанных границ России (пусть и в регионах, закрепленных в Конституции РФ), указал эксперт.И это может привести к непредсказуемым последствиям, но может и не привести. Но вряд ли КНР вообще намерен ставить такие эксперименты, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.

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