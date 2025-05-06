Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук - 06.05.2025 Украина.ру
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Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук
Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук - 06.05.2025 Украина.ру
Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук
Северокорейские военные участвовали в боях на "канонической" территории РФ в Курской области в рамках межгосударственных договоренностей между КНДР и РФ о взаимной защите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
2025-05-06T05:00
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Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных. Среди экспертов есть мнение, что упоминание про участие военных из КНДР в боях под Курском было сделано не случайно и что это — сигнал Китаю.По мнению политтехнолога, участие военных из КНДР не является стимулом для Китая "протестировать" свою армию в боевых условиях на стороне РФ. Во-первых, у Пекина вполне самодостаточная внешняя политика, и он может самостоятельно принимать такие решения, добавил он.Правда, с учетом того, что ВСУ выдворены именно с "канонической" территории России, Китаю пришлось бы испытывать свою армию за пределами международно признанных границ России (пусть и в регионах, закрепленных в Конституции РФ), указал эксперт.И это может привести к непредсказуемым последствиям, но может и не привести. Но вряд ли КНР вообще намерен ставить такие эксперименты, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, кндр, евгений ющук, владимир путин, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, кто, спецоперация, конституция, новые регионы, война, война на украине
Новости, Россия, Китай, КНДР, Евгений Ющук, Владимир Путин, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, КТО, Спецоперация, Конституция, Новые регионы, война, война на Украине

Если Китай захочет "потестить" армию на стороне РФ, конфликт на Украине закончится на второй день — Ющук

05:00 06.05.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуКитай армия коллаж
Китай армия коллаж - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Северокорейские военные участвовали в боях на "канонической" территории РФ в Курской области в рамках межгосударственных договоренностей между КНДР и РФ о взаимной защите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях северокорейских военных. Среди экспертов есть мнение, что упоминание про участие военных из КНДР в боях под Курском было сделано не случайно и что это — сигнал Китаю.
По мнению политтехнолога, участие военных из КНДР не является стимулом для Китая "протестировать" свою армию в боевых условиях на стороне РФ. Во-первых, у Пекина вполне самодостаточная внешняя политика, и он может самостоятельно принимать такие решения, добавил он.
"Во-вторых, если Китай решит потестить свою армию, то конфликт на Украине закончится на второй день, потому что у КНР большая армия. В свое время Китай уже испробовал свои силы в Корейской войне, и тогдашний президент США [Дуайт] Эйзенхауэр решил, что надо заканчивать", — подчеркнул Ющук.
Правда, с учетом того, что ВСУ выдворены именно с "канонической" территории России, Китаю пришлось бы испытывать свою армию за пределами международно признанных границ России (пусть и в регионах, закрепленных в Конституции РФ), указал эксперт.
И это может привести к непредсказуемым последствиям, но может и не привести. Но вряд ли КНР вообще намерен ставить такие эксперименты, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день" на сайте Украина.ру.
Также про участие северокорейский военных в освобождении Курской области — в материале "Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово" на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью
15 апреля, 06:00
Владимир Васильев: Пока Россия ищет формулу мира по Украине, Китай решил дать США бойРоссия определила свои стартовые позиции по Украине, но каким содержанием их наполнить — большой вопрос. Китай тем временем специально провоцирует США на жесткие действия для укрепления своего политического авторитета.
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