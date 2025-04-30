https://ukraina.ru/20250430/1062828926.html

Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово

Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово - 30.04.2025 Украина.ру

Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово

Северокорейские военнослужащие бесстрашные, прут напролом, но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов. Там они идеально работают, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)

2025-04-30T07:00

2025-04-30T07:00

2025-04-30T07:00

интервью

кндр

сумская область

курская область

дональд трамп

дроны

военные преступления

суджа

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, после разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц. На ваш взгляд, была ли у нас возможность заскочить в Сумскую область на плечах отступающего противника? Или ее объективно не было, потому что киевский режим успел серьезно окопаться?- В Сумскую область на Юнаковку мы начали двигаться и так, но нам мешало то, что контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Горналь – это высота (этот поселок как раз называется Горналь от слова "гора"). И сейчас после его освобождения дела должны пойти гораздо веселее, потому что контроль над высотой дает вам более устойчивую связь, более качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА на более дальние расстояния.А быстрее освободить Горналь мы не могли. То, что мы его освободили за месяц – это уже достаточно быстро. Я думал, мы дольше будем эту территорию дочищать. Это же не только высота, но и наши же укрепрайоны, где ВСУ за полгода смогли еще глубже закопаться (а закапываются они всегда хорошо).Что будет дальше? Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем. Правда, есть информация, что ВСУ сейчас накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку.Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы. А в местности, где две-три дороги, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей у нас так и не было, земля сухая).Учитывая это, вряд ли с нашей стороны сейчас будут глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги.- А ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск", которую мы будем со всех сторон простреливать?- Не боятся, потому что киевский режим преследует информационные цели. Если Герасимов и Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области.Повторюсь, у Украины никакой стратегии нет. У нас стратегия есть – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия.Украина в прямом и переносном смысле работает в короткую. Этими короткими ударами она тянет время, чтобы вытащить из кураторов побольше денег.- Правильно ли я понимаю, что мы сейчас немного увязли в районе Локни и Беловод, потому что Горналь не контролировали?- Конечно.Не могу начать, что дела в Сумской области пойдут прям очень быстро, потому что мы еще не до конца очистили район Горналя. Например, после операции "Поток" мы на пятый и на шестой день находили в норах и подвалах живых всушников. И сейчас нам надо окончательно закрепиться и расставить ретрансляторы для БПЛА.Повторюсь, район Горналя – это прекрасное место для наблюдения. Оттуда даже Мирополье в бинокль видно.- Мирополье тоже потом брать будем?- А других вариантов нет, потому что оттуда исходит угроза.- В каком состоянии сейчас наши наиболее боеспособные подразделения, которые сражались там эти полгода (морпехи, десантники, спецназ)?- Часть из них будет закрепляться, а часть – доукомплектовываться и перегруппировываться для новых задач.- То есть вы считаете, что они останутся на этом направлении и в Донбасс мы их перебрасывать не будем?- Нет, не будем. Когда противник на этом направлении отступает и максимально деморализован, это делать нецелесообразно. К тому же, был озвучен приказ о создании санитарной зоны.- Расскажите, пожалуйста, о роли северокорейских войсках в освобождении региона, то, что сочтете возможным. У меня-то вопросов много, но тема щепетильная.- Северокорейцы крутые.Да, они привыкли воевать по старым методикам. Да, их под Курск забросили с колес. Да, есть проблемы с языковым барьером и боевой слаженностью. Зато они индивидуально очень сильные. Каждый их боец – это хороший спортсмен. Сильный, выносливый, который под нагрузкой может легко проскочить 5-6 километров.И когда им дали задание освободить конкретный населенный пункт, с которым российские солдаты долго возились, вопрос решился за несколько часов (это было с Плехово).Повторюсь, они бесстрашные, прут напролом, но с боевой слаженностью пока есть проблемы. Им надо поручать локальные и закрытые со всех сторон задачи, где не будет российских бойцов. Там они идеально работают.Просто если нам трудно различить российского солдата от украинского, то для них все люди европейской внешности одинаковы, и каждый для них – это мишень. Их надо использовать локально без связки с другими подразделениями.- А северокорейские "железяки" как себя показали?- РСЗО и разного рода ракеты показали себя очень хорошо. Точные и мощные.- А возможен ли сценарий, при котором мы северокорейцев расставим по границе, чтобы все силы сконцентрировать на Донбассе?- Мне кажется, это было бы неправильным решением, потому что корейцы – это сила, которая всегда должна быть мотивирована на бой. Они не сторожа. Знаете, в бизнесе есть такое понятие "проектная работа". Так вот северокорейцы выполняют такую проектную работу на войне. Есть проект – они его быстро закрывают и переходят к следующему.Проект в данном случае – это населенный пункт или крупный опорник.А если мы их расставим вдоль границы, мы их деморализуем и даже развратим. Когда люди приезжают из закрытого государства в совершенно другую страну, они, познав блага другой цивилизации, которых нет у них, рискуют сильно расслабиться.Кстати, сейчас у нас много говорят о привлечении северокорейцев в качестве трудовых мигрантов. Я этот вопрос изучил и могу сказать, что идеально работают, потому что у них налажена строгая военная дисциплина. Они приезжают на объект, там живут все время, а после работы уезжают домой. Это идеальные трудовые мигрантыВ армии тоже самое.- Не ослабевает наша дроновая мощь на этом направлении? Я недавно наткнулся на видео, где наш "Ланцет" подбил украинский танк в районе населенного пункта Великие Будки (это аж за Сумами), пролетев больше 70 километров.- У нас появляется много всего. Сами украинцы жалуются на "Бандероли". Дроностроение у нас развивается. Да, у нас по-прежнему не хватает пехотных fpv-дронов, но барражирующих боеприпасов для поражения техники на дальних расстояниях и "Гераней" у нас достаточно. Посмотрите, что каждую ночь происходит в Киеве и в Одессе. Летит везде и с каждой ночью долетает все больше. Для противника это очень печально.- Расскажите по поводу гуманитарной ситуации в Курской области. Жители Суджанского района начинают возвращаться домой?- Не пускают. Мирным жителям по-прежнему запрещено ехать туда. Да, кто-то прорывается, но, к сожалению, это часто заканчивается для них печально. Туда и вражеские fpv-дроны долетают, и "Баба-Яга" иногда ночью что-то подминирует. И потом, у нас еще не все разминировано. "Колокольчики", "Джоники", "Лепестки" - все эти страшные находки, к сожалению, убивают людей. Я уже молчу про неразорвавшиеся взрывные устройства. Это очень опасно. Нужны месяцы, чтобы все это очистить.- То есть летом вряд ли начнутся полноценные восстановительные работы?- Нет. Чтобы начать восстанавливать, нужно сначала разобрать завалы и вывезти трупы. Там еще должна быть большая миссия по эксгумации, потому что умерших людей хоронили прямо во дворах и огородах. Это тоже огромная работа, потому что человека надо опознать и документы оформить.Повторюсь, сейчас под любым кирпичом может валяться граната. Если на дороге ты еще можешь увидеть неразорвавшийся шарик от кассеты, а под завалами инженеры их не найдут. Так что за лето мы в лучшем случае только все эти завалы может разгрести, если деньги быстро выделят и работу хорошо наладят.Кстати, если раньше у нас были стройотряды, то я бы для этих задач призвал безбашенных военных волонтеров, которые не боятся отвозить бойцам грузы на передовую, а также людей, которые хотели бы обучиться саперному делу.Думаю, со всей России откликнутся тысячи людей, которые за лето помогут разобрать завалы и зачистить территорию вокруг населенных пунктов.- Вы отслеживаете ситуацию с наказанием украинских военных преступников? Удалось ли посадить тех, у кого точно руки по локоть в крови?- Последний резонансный случай – это когда нашли ребенка с отрезанной головой. Такое еще будет какое-то время, но уже в меньшем масштабе. Все-таки следователи уже работают. Они не ждут, когда все будет полностью безопасно и прямо сейчас на передовую ездят. Основные преступления уже раскрыты. А так, повторюсь, нужно провести эксгумацию людей, закопанных рядом с домами. Это будет следующий этап, когда мы узнаем о новых злодеяниях. Потому что погибших там много.- Вернемся к тому, о чем говорили вначале. Публичное признание заслуг КНДР в освобождении Курской области прозвучало на фоне переговоров с Трампом. Как именно это может повлиять и на украинский конфликт, и в целом на геополитическую ситуацию?- То, что сам Ким Чен Ын героизирует северокорейских бойцов может стать первым шагом к массовому участию войск КНДР на СВО. Именно поэтому засуетился Трамп, который сказал, что хочет лично встретиться с Кимом. Это очень важно, поскольку Америка ранее считала его одним из предводителей "оси зла".О чем это говорит? Возможно, у Вашингтона есть разведданные, что на СВО собирается приехать не 10-тысячная, а минимум 200-тысячная северокорейская группировка. Сами понимаете, что может сделать эта сила – они целиком Сумскую область как маленькое Плехово зачистят (смеется).Повторюсь, что-то подобное явно происходит. Иначе Трамп не стал бы суетиться.- То есть Трамп всерьез опасается, что мы вместе с КНДР можем за максимально короткий срок Украину добить?- Естественно. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Во-первых, в этом случае мы сбережем наших бойцов. Во-вторых, деньги, которые мы потратим на зарплаты северокорейским военнослужащим, станут огромными инвестициями для экономики КНДР.Вы же не думаете, что северяне, которые ранее особо не занимались флотом, просто так буквально за год построили новый многопрофильный эсминец.Ситуация такова. Западу не удалось изолировать Россию, а Россия вывела Северную Корею из мировой изоляции. Даже если КНДР не может купить технологии или бытовые товары, она купит это у нас или через нас. И северокорейские бойцы заработают у нас по меркам своей страны большие деньги, привезут их домой и они станут работать на местную экономику.- И мы, можем теперь сказать Трампу: "Дональд, если ты не хочешь, чтобы северокорейцы устроили победоносный марш по Украине, выходи из этой войны, полностью прекратив военную и экономическую поддержку киевского режима"?- Думаю, да (смеется).Также по теме - в интервью Евгения Кима: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, кндр, сумская область, курская область, дональд трамп, дроны, военные преступления, суджа, сво