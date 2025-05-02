https://ukraina.ru/20250502/evgeniy-yuschuk-esli-kitay-postupit-s-rossiey-kak-kndr-konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-na-vtoroy-den-1062850079.html

Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день

Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день - 02.05.2025 Украина.ру

Евгений Ющук: Если Китай поступит с Россией, как КНДР, конфликт на Украине закончится на второй день

У Трампа задача "нагнуть" Европу, и Россия может помочь ему в этом. Также президенту США важно не допустить большого сближения Москвы и Пекина, что тоже совпадает с российскими интересами.

2025-05-02T07:00

2025-05-02T07:00

2025-05-02T07:00

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ес

перемирие

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы на 8–10 мая. Ранее президент России подтвердил полное освобождение Курской области, отметив продуктивное участие в боях военных из КНДР.— Евгений Леонидович, кому наш президент посылает сигнал, объявляя символическое перемирие на День Победы: Трампу, Глобальному Югу или кому-то еще?— Я думаю, что у нашего руководителя задача именно с Трампом наладить отношения, потому что ситуация с его приходом к власти стала уникальной для России. И этим нужно пользоваться. Поэтому считаю, что именно Трампу адресован этот сигнал. Тем более мы видим скорее всего внешнее проявление уже достигнутых договоренностей.При этом здесь не стоит вопрос о том, услышит Трамп наш сигнал или нет. Если мы не сделаем то, о чем договорились с США, это будет воспринято негативно. Наши сегодняшние действия по временному прекращению огня как раз укладываются в то, что желает увидеть Трамп, и в логику тех разговоров, которые ведутся публично — если читать между строк. Поэтому я думаю, что все сложится нормально.— Есть мнение, что перемирия к праздникам — это обоснование для Трампа, почему Россия продолжает войну на Украине (дескать, Киев не может соблюдать перемирие, о чем тогда можно говорить дальше).— Если посмотреть, что писали о пасхальном перемирии на Западе, Украине и в России, было признано, что интенсивность боевых действий действительно сильно сократилась. Не повсеместно, но почти везде, хотя обе стороны обвиняли друг друга в многочисленных срывах этого перемирия.Поэтому я думаю, что примерно так все и будет продолжаться, пока не достигнут договоренности закончить боевые действия окончательно.— И насколько тактика перемирий к символическим датам может усилить военные и политические позиции России?— Я не думаю, что это как-то особенно повлияет на наши позиции. Идёт процесс заключения договоренностей, происходит торг со всех сторон. В нем и Евросоюз участвует, и Украина, и лично Зеленский, и Россия.Поэтому даты, да, наверное, имеют какую-то символичность и свое значение. Но если бы даже таковых событий и праздников в ближайшее время не было, я думаю, происходило бы то же самое.— Владимир Путин подтвердил участие в боях под Курском военных из КНДР. Как это сочетается с перемириями, и есть ли в этом какой-то подтекст?— Я думаю, это хорошо сочетается с курсом России на завершение военной части конфликта.Северокорейские военные участвовали в боях на российской территории в результате вторжения ВСУ и в рамках межгосударственных договоренностей КНДР и РФ о взаимной защите. Причем освободили именно каноническую территорию России, государственность которой общепризнана, и думаю, что миссия северокорейских войск на этом завершается.С точки зрения северокорейского лидера, это прекрасный пиар, который фактически выглядит "пришел, увидел, победил" — дескать, мы помогли выгнать ВСУ из России, мы молодцы. И Москва говорит, что они молодцы.Международный авторитет КНДР по факту вырос, потому что не только они пообещали нас защищать, но и мы их. Северную Корею обсуждают на мировом уровне, цитируют международные агентства — при этом они на стороне, которая победила. Да, в локальном эпизоде, но однозначно победила.— Почему участие союзников в боевых действиях не афишировалось до недавнего времени? Ведь это могло произвести некий даже политический эффект и ускорить переговоры.— Я бы не сказал, что оно не афишировалось. Да, наши руководители не утверждали об участии КНДР публично, но это было общеизвестным фактом, который не скрывали ни на Западе, ни у нас. То есть никто не был шокирован официальным признанием нашего высшего руководства.— Возможен ли сценарий, при котором северокорейские войска станут по нашей границе, а мы свои боеспособные части перебросим в Донбасс?— Я думаю, теоретически это возможно, если мы попросим КНДР о защите российских территорий.— Есть мнение, что упоминание об участии КНДР в боях под Курском наш президент сделал не случайно и что это сигнал Китаю. Может ли это простимулировать Китай потестить свою армию в боевых условиях на стороне России, чтобы он подготовился к войне за Тайвань, учитывая напряжение с Трампом на этом треке?— Я думаю, что нет. Во-первых, у Китая вполне самодостаточная внешняя политика, и он самостоятельно способен принимать решения о своих действиях.Во-вторых, если Китай решит потестить свою армию, то конфликт на Украине закончится на второй день, потому что у КНР большая армия. В свое время Китай уже испробовал свои силы в Корейской войне, и тогдашний президент США Эйзенхауэр решил, что надо заканчивать. Правда, с учетом того, что ВСУ выдворены с "канонической" территории России, Китаю пришлось бы тестить свою армию за пределами международнопризнанных границ России (пусть и в наших регионах согласно нашей Конституции), и это может привести к непредсказуемым последствиям. Но может и не привести. Вряд ли КНР намерен ставить такие эксперименты.— Прошло 100 дней, как 47-й президент США Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. Этот период на государственном посту принято считать важным рубежом, по которому обычно оценивают, каким будет оставшийся президентский срок. Чего больше в политике Трампа: успехов или неудач — за прошедшие 100 дней?— Трамп заявил, что сломает старую систему, и он эффективно это делает. Новую не строит, но старую точно разрушает. С миграцией внутри Соединенных Штатов вполне продуктивно борется. Поэтому скорее плюсов у него больше, чем минусов.Я думаю, его стимулирует то, что, если он не снесет своих оппонентов сейчас, пока у него еще есть какие-то рейтинги, то потом они уничтожат его, он увязнет. Поэтому сейчас Трамп занимается демонтажом своих оппонентов, лишая их рычагов влияния и доступа к бюджету.Кроме того, Трамп уже склоняет пойти на торговую сделку азиатские и европейские страны, которым он угрожал повышением тарифов. Паломничество желающих договориться уже идет и будет продолжаться.Что конкретно будет делать Китай, я достоверно не могу сейчас сказать, потому что есть и политические, и экономические моменты. Но то, что руководитель Китая экстренно отправился по азиатским странам договариваться, говорит о его сильной обеспокоенности ситуацией.При этом те азиатские страны, куда Си поехал договариваться, ведут параллельно переговоры и с американцами.— А каковы перспективы российско-американских экономических отношений?— Я вижу их очень хорошими, потому что, во-первых, в данный момент у Трампа задача "нагнуть" Европу. И Россия может помочь ему в этом.Во-вторых, Трампу важно не допустить большого сближения России с Китаем, что на самом деле совпадает и с нашими интересами. Дело в том, что Россия достаточно сильно сблизилась с Китаем, и далее ситуация может стать похожей на ситуацию "сюзерен и вассал", а это нам точно ни к чему. Китай — не альтруист, и впереди у него немало турбулентности. "Лечь под Китай" нам точно ни к чему. Нам нужен суверенитет, а он подразумевает всё же свободу манёвра. Сам Китай, кстати, поднялся в своё время именно на том, что отказался "лежать под СССР", который очень помог Китаю в тяжелые для него времена, и довольно сильно сблизился со США. Это и вывело Китай в мировые лидеры. Да, такое не навсегда, но в международной политике вообще не существует никакого "навсегда", любые альянсы и договоренности носят временный характер — и это норма реальной жизни.Поэтому в моменте ренессанс отношений РФ с Соединенными Штатами очень вероятен и полезен обеим странам. У нас это не первый раз в истории, а волнами процесс идет. Индустриализацию в Советском Союзе кто делал? Американцы. Сейчас у нас очередной всплеск (на котором можно укрепить Россию во многих отношениях), потом опять будут охлаждения.— Если Россия и дальше пойдет на уступки, как это возможно объяснить населению, бойцам ВС РФ, которые могут не понять шаги, сделанные российской стороной?— Я думаю, абсолютно все участники текущего конфликта объявят о своей победе. И нашему руководству есть, что сказать в этом плане даже прямо сейчас. Если Крым действительно официально признают российским, это огромная победа. Если Азовское море станет внутренним морем России, это тоже очевидно хорошо. Если сухопутный коридор в Крым, соответственно, при этом будет зафиксирован, это тоже в нашу пользу на стратегическом уровне.Но самое главное, что после этого Украина начнёт разваливаться под грузом проблем, несомненно произойдет сближение с тем, что будет называться Украиной в ходе этого процесса, и для нас откроются интересные перспективы. И это — тоже норма реальной международной политики и экономики.О том, почему Киев и Евросоюз будут воевать до конца, но не до победного, в интервью Дмитрий Выдрин о выходе США из переговоров по Украине: "Старлинк" не отключается одним нажатием кнопки.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20250429/1062801673.html

https://ukraina.ru/20250428/rostislav-ischenko-ukraina-i-evropa-vse-esche-veryat-chto-ssha-budut-vmeste-s-nimi-voevat-protiv-rossii-1062767059.html

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Анна Черкасова

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