https://ukraina.ru/20250505/zelenskiy-poshl-na-popyatnuyu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-5-maya-1062929282.html

Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая

Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая - 05.05.2025 Украина.ру

Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая

Владимир Зеленский попытался отказаться от своих угроз для мировых лидеров, которые посетят парад в честь 80-летия Победы

2025-05-05T09:55

2025-05-05T09:55

2025-05-05T10:30

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На пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом Владимир Зеленский, отвечая на вопрос по поводу своих угроз в отношении посетителей парада в честь 80-летия Победы, попытался обвинить во всём Россию."Мы понимаем, кто эти соседи – Россия, и на что они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего", — отметил Зеленский вечером 4 мая.Он заявил, что РФ "веры нет"."Провокации могут быть. Но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит – ну, пусть попробуют на себе", — отметил Зеленский.Также он заявил, что часть европейских политиков стремятся получить лучшие места на Красной площади. Именно поэтому якобы они мешают вступлению Украины в союз."Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс (вступления Украины в ЕС. — Ред.). <...> ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", — заявил Зеленский.В этих словах усмотрели желание Зеленского отказаться от ранее озвученных им угроз в адрес мировых лидеров."Наркоман пытается выкрутиться. Только что дал комментарий журналистам по поводу своего заявления о том, что не может гарантировать безопасность лидерам, приехавшим на парад 9 Мая : "От россиян могут быть провокации 9 Мая. Если кто-то ещё им верит — может поехать и попробовать всё на себе". Ага. Так это россияне бомбануть обещали", — указал медиаэксперт Анатолий Шарий.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщил, что украинское руководство предупредили о недопустимости атаки на парад Победы в Москве."Наш источник в ОП рассказал, что администрация [президента США Дональда] Трампа повторно предупредила Офис президента о последствиях от атаки на парад Победы в Москве. Нам рекомендовали не нагнетать ситуацию и воздержаться от воздушных атак 9 Мая, при этом переговорный трек необходимо вывести на новый этап к середине месяца", — отмечалось в вечерней публикации канала 4 мая.Ранее, 3 мая, Зеленский пригрозил тем мировым лидерам, кто собирается посетить парад в честь 80-летия Победы в Москве."Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", — заявил Зеленский.Он также подчеркнул, что "не может гарантировать безопасность" мировым лидерам, которые посетят парад.На эти заявления отреагировали те самые мировые лидеры, которые собираются посетить парад."Я с уважением отношусь к тому, что безопасность участников является внутренним делом РФ, но если господин Зеленский полагает, что такие выкрики сделают так, что туда иностранные делегации не приедут, так это большая ошибка", — заявил 4 мая на пресс-конференции премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Он также напомнил, что много украинских солдат погибло в годы Второй мировой войны."Сейчас нужно было принять предложение о перемирии по случаю празднования 80-летия [победы над фашизмом] или как минимум если уж не поздравлять с окончанием Второй мировой войны, то молчать", — подытожил Фицо.За полмесяца этого Фицо ответил на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас, предупреждавшей о "последствиях" для тех европейских лидеров, которые поедут в Москву на День Победы."[Каллас] не может указывать мне, что я могу делать, а что нет", — отмечал Фицо.От поездки в Москву в эти дни не отказался и президент Сербии Александр Вучич."Один только вопрос: какое наказание понесут Вучич и Сербия? Они говорят, что накажут меня, что закуют в цепи. Сербия находится на европейском пути, но я лично готов ко всем видам наказания. Я сдержу свое слово, я сказал президенту [России Владимиру] Путину, что приеду, и я поеду", — заявил Вучич 1 мая.Позднее стало известно о его проблемах со здоровьем, из-за которых Вучич прервал визит в США. Однако от визита в столицу РФ сербский лидер не отказался."С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал — от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с Путиным. <...> Единственное, что могу сказать, зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет там (в Москве — Ред.), то он свое слово сдержит", — заявил 3 мая министр финансов Сербии Синиша Мали.От поездки в Москву на День Победы не отказались и другие мировые лидеры. Так, утром 4 мая пресс-служба Кремля подтвердила визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина."По приглашению Владимира Путина Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — указывалось в сообщении пресс-службы.Там же отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня."Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", — сообщили в пресс-службе.Также ожидается прибытие лидеров стран Азии, Африки, Южной Америки и Европы.Так, помимо упомянутых лидеров, о визите в Москву ранее заявляли: президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Абхазии — Бадра Гунба, Азербайджана — Ильхам Алиев, Бразилии — Луис Инасио Лула да Силва, Буркина-Фасо — Ибрагим Траоре, Венесуэлы — Николас Мадуро, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кубы — Мигель Диас-Канель, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Монголии — Ухнаагийн Хурэслух, Республики Сербской — Мирослав Додик, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам и глава Палестины Махмуд Аббас.О событиях минувшей недели на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы".

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https://ukraina.ru/20250504/yadernoe-oruzhie-i-svo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-maya-1062916927.html

https://ukraina.ru/20250504/ukrainskie-politiki-prodolzhayut-nagnetat-glavnoe-na-utro-4-maya-1062911347.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, москва, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, александр вучич, офис президента, ес