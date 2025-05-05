https://ukraina.ru/20250505/ukraina-za-nedelyu-zlobnyy-narkodzhin-protiv-dnya-pobedy-1062925019.html

Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы

Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы - 05.05.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы

Минувшая неделя для Украины ознаменовалась рядом громких событий: заключение ресурсной сделки с США, Владимир Зеленский пригрозил атаками на Москву 9 мая, а в Киеве произошло очередное странное покушение

2025-05-05T05:05

2025-05-05T05:05

2025-05-05T05:05

эксклюзив

украина

сша

россия

владимир зеленский

стерненко

сбу

владимир путин

сво

сделка

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Ресурсная сделкаНа прошлой неделе была поставлена точка (или многоточие) в эпопее с ресурсной сделкой, которую все никак не могли заключить Вашингтон и Киев.И в этот раз все могло быть отложено. Дело в том, что украинская сторона за сутки до подписания внесла свои правки в документ, из-за чего американцы взяли тайм-аут. Тем не менее, финт Киева не прошел и в ночь на четверг, 1 мая по московскому времени вице-премьер Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент поставили свои подписи под документом. Точнее под тремя, но об этом ниже.Вскоре был опубликован текст подписанного соглашения. Оно предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления США–Украина. Стоит отметить, что обнародованный документ имеет преимущественно рамочный характер, то есть в нем практически не прописаны механизмы функционирования этого фонда, то, чем он будет заниматься, как управляться и т.д. Обозначенный смысл его создания - "стать флагманским механизмом поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины в поддержку стратегии восстановления страны".Как рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, сделка - бессрочная, ее положения будут иметь приоритет над национальным законодательством Украины.Из текста договора следует, что Киев обязан вносить в фонд половину стоимости новых лицензий на добычу ресурсов, при этом про взносы со стороны США не говорится ничего. Также ни слова нет про то, что первые 10 лет фонд будет вкладывать все средства в развитие проектов на Украине или же про то, что Америка не сможет вывести средства из фонда в свою пользу.Еще из того, чего в документе нет - это упоминания о каких-либо гарантиях безопасности (о которых ранее в контексте сделки настаивал Владимир Зеленский), а также обязательств дальнейшей военной помощи со стороны Соединенных Штатов (есть оговорка, что если такая помощь последует, то она может быть засчитана как взнос США в этот фонд).Кроме того, в документе не прописаны привилегии Соединенных Штатов касательно права первыми претендовать на разработку новых месторождений полезных ископаемых на Украине и участия в новых проектах, на чем ранее, если верить прессе, настаивал Белый дом. При этом для США оговариваются особые условия.Возможно, что детально все эти нюансы будут прописаны в Договоре об ограниченном партнерстве, который стороны намерены подписать в будущем. И вот тут-то и начинается самое интересное.Согласно заявлению американской администрации, заключение сделки поможет США вернуть те средства, которые уже были потрачены на помощь Украине, однако официальный Киев это опровергает."Цель соглашения - возместить расходы США. Это ключевой момент. Возмещение тех сотен миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики потратили на субсидирование войны в Украине. Это форма возврата средств Соединенным Штатам. И это один из самых важных моментов, которые стоит понять", - прокомментировал замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.Такое разночтение может свидетельствовать о том, что такой "зрадный" для украинских властей момент (и, возможно, другие такие же невыгодные Украине пункты) содержатся в прочих документах по сделке, которые еще не подписаны. Или подписаны, но не обнародованы. Как пишет издание Politico, Вашингтон и Киев подписали сразу три документа: экономический пакт, а также два технических соглашения."Представитель США подтвердил, что стороны подписали все три соглашения после того, как Украина в последний момент запросила некоторые изменения, а Министерство финансов США заняло "жесткую позицию", - говорится в материале.Получается, что власти Украины скрывают, что в реальности все полагающиеся соглашения подписаны. Как один из вариантов, почему это было сделано - необходимость провести сделку через голосование в Раде. Чтобы у парламентариев не возникало лишних вопросов, Киев и скрывает факт подписания всех документов сразу.Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника передает, что голосование в Раде может состоятся уже в течение недели. Иными словами, украинские депутаты будут голосовать за все сразу, при том, что видели они только рамочный документ.Зеленский практически сразу дал понять парламентариям, что никакой альтернативной точки зрения, отличной от победно-официальной, он не потерпит. Более того, он пригрозил несогласным тем, что они лишатся… американских виз."Если кто-то из парламентариев не будет голосовать, я считаю, что это будет проблемой исключительно для тех людей, которые не хотят это поддерживать. Но я надеюсь, что соглашение будет ратифицировано <...> Тогда, я думаю, что США нужно просто отменить им визы. Я честно так считаю", - заявил Зеленский.Как отметил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, такая постановка вопроса не укладывается в голове."Депутаты ради визы в США готовы голосовать Соглашение, детали которого им даже прочесть не дают! В сущности: депутаты готовы продать Украинский Суверенитет (так в тексте - ред.) за свои собственные интересы, за визу США… Так как - это уже государственная измена или еще нет?" - написал он в своем телеграм-канале.Зеленский и перемириеВо вторник, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии, которое продлится с 8 по 10 мая включительно. Такое решение было принято в ознаменование 80-й годовщины Победы.Отмечается, что Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.На эти три дня ВС РФ остановят все боевые действия. В случае, если Украина нарушит это перемирие, то на это будет дан «адекватный и эффективный» ответ."Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - говорилось в заявлении Кремля.Ответ по существу от киевского режима пришлось прождать почти до конца недели. По словам Зеленского, власти Украины расценивают предложение о трехдневном перемирии как "театральную постановку"."Это больше театральная постановка с его (Путина - ред.) стороны. Потому что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно. И поэтому это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно", - сказал он.Лидер правящего на Украине режима этим не ограничился и выдал плохо завуалированные угрозы нанести удар во время Парада Победы в Москве 9 мая."Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", - заявил Зеленский в одном из своих ежедневных обращений.Спустя некоторое время он снова повторил свои угрозы."Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты", - сказал Зеленский.На эти слова отреагировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Зеленое небритое чмо заявило, что отвергает предложение Путина о трёхдневном перемирии на 9 Мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - написал он у себя в телеграм-канале.Киевский режим на этом не успокоился и тему развил у себя в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак. Он перепостил картинку с Зеленским и разрушенным Кремлем с припиской на украинском языке «Этот день мы приближали как могли», что является строчкой из всем известной композиции «День Победы».Угрозы Зеленского - это классические угрозы террориста международного масштаба, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись. Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провел серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия. Ведь после каждого теракта на территории России киевский режим, его силовые службы, лично Зеленский бахвалятся, что это их рук дело, что так будет и дальше. Поэтому фраза о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России», так как это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой", - заявила она.Свое нежелание заключать мир Зеленский доказывает не только словом, но и делом. Так, на прошлой неделе украинская армия предприняла ряд масштабных атак по российским регионам. Наиболее серьезный налет дронов (как воздушных, так и морских) был совершен в Крыму и по Новороссийску. По Крыму также впервые с января были применены британские ракеты Storm Shadow.Помимо этого был нанесен удар по рынку в Алешках Херсонской области, в результате чего погибли семь человек. Это был очередной преднамеренный удар по гражданскому объекту со стороны украинской армии.Тем не менее, очередная неделя в военном отношении в целом была для киевского режима неудачной. ВСУ потеряли контроль над несколькими очередными населенными пунктами в Донбассе, а также в Харьковской области. ВСУ за эти дни потеряли до 9740 человек, проинформировали в Минобороны РФ.Изображая жертвуСледящие за событиями на Украине помнят, как совсем недавно прямо среди бела дня в Одессе был хладнокровно застрелен националист Демьян Ганул*. Несколько дней назад по его пути едва не проследовал другой одиозный деятель - экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"** Сергей Стерненко, покушение на которого произошло утром 1 мая.Стерненко давно перебрался из Одессы в Киев, где постепенно избавился от имиджа неонациста, переквалифицировавшись в крышевателя и околополитического активиста. После начала СВО он занялся волонтерством, а точнее различными сборами на помощь для ВСУ, на чем, судя по всему, сколотил определенный капитал.Утром рокового дня Стерненко выходил из дома в сопровождении двоих охранников. Троица направилась к припаркованному тут же джипу, однако в этот момент по активисту открыли огонь. Стреляла ему в спину из пистолета женщина, которая дожидалась свою жертву у подъезда. Один из охранников сумел быстро выбить у нее из рук оружие, в этот момент Стерненко и другой охранник смогли залезть в автомобиль и скрыться.Позднее Cтерненко в своем телеграм-канале сообщил, что был ранен навылет, угрозы жизни нет, его прооперировали. По слухам, пуля попала ему в нижнюю часть тела, а именно в ягодицу. Сам активист этот момент уточнять не стал, но в каждом посте о своем состоянии неизменно просил донатить ему на борьбу с Россией.Примечательно, что Стерненко поблагодарил за спасение его жизни СБУ, то есть сопровождавшие его охранники - сотрудники этой спецслужбы.Сам активист использовал это покушение для самопиара. Он напомнил, что ровно семь лет назад на него также покушались, а в этот раз нападения якобы приурочили к очередной годовщине событий 2 мая 2014 года в Одессе. Отметился в этой истории и Зеленский, который пообещал следить за расследованием и раскрыть все детали.Женщину-стрелка задержали на месте. Ей вменили покушение на убийство и госизмену. Естественно, что тут же она была объявлена агентом ФСБ. В качестве доказательства были обнародованы скриншоты ее переписки в мессенджере. Исходя из этого, задание на убийство Стерененко ей на украинском языке давал человек, представившийся сотрудником СБУ и обещавшей ей за это деньги на лечение почек, так как женщина имеет проблемы со здоровьем и регулярно проходит процедуру диализа.По версии правоохранительных органов, этот сотрудник СБУ - якобы на самом деле сотрудник российских спецслужб, однако дело, скорее всего, выглядит совсем иначе. Убийство Ганула, упоминавшееся выше, совершил военнослужащий ВСУ, который был задержан в тот же день и помещен под арест. Его мотивы не раскрываются до сих пор. В ходу версия, что этого военного также вербовали от лица СБУ.И СБУ эта в случаях Ганула и Стерненко была самой настоящей, то есть за этими эпизодами действительно стоит украинская спецслужба, а исполнители, скорее всего, были задействованы втемную.Остается вопрос, зачем это было сделано и тут может быть несколько версий.Первая - Ганул и Стерненко воевать не спешили, однако активно собирали деньги на помощь ВСУ и присваивали их. Ганул, например, два года назад был избит за то, что оставил себе автомобиль, который должен был быть отправлен на фронт, а Стерненко, исходя из видео покушения, передвигается на автомобиле Range Rover и живет в дорогом столичном жилом комплексе. Оба националиста могли перейти дорогу другим "сборщикам", либо же окончательно "потерять берега", из-за чего их могли попытаться ликвидировать спецслужбы.Вторая - покушения с "российским следом" на видных, но не играющих важные роли (то есть тех, кого не жалко) активистов должно отвлечь внимание украинцев от других происходящих событий. В данном случае даже не обязательно, чтобы такое покушение было удачным, главное, сам факт. В случае со Стерненко - это, очевидно, ресурсная сделка с США.Второразрядные персонажи украинской политики и просто местные городские сумасшедшие охотно принимают правила игры, некоторые не против в целях самопиара примерить на себя роль жертвы. В эти дни Дмитрий Гордон*, например, заявил, что будто бы является целью для "элитных киллеров" из ФСБ, которых будто бы забрасывают на Украину для ликвидации журналиста."Поэтому я не живу дома. Я постоянно езжу по Украине. Я не хожу по магазинам, рынкам. Вообще нигде не хожу. Не езжу за рулем, у меня нет машины. Меня возят. Я под государственной охраной. У меня нет карточки. Где я буду ей расплачиваться?" - сказал он.Навстречу выборам?Между тем, режим Зеленского продолжает не только разыгрывать покушения на своих прихлебателей, но и закручивать гайки против своих настоящих оппонентов и просто тех, кто выступил в разрез с властями.Так, на прошлой неделе были введены очередные санкции против граждан Украины. В их число попали бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*. Он назвал это решение "эхом от будущих выборов"."Логика ясна - незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов", - заявил он.В санкционные списки также попал украинский политолог Константин (Кость) Бондаренко, который недавно выпустил критическую по отношению к Зеленскому книгу "Джокер"."Владимир Александрович! Дарить подарки заранее, до дня рождения - признак моветона. У меня день рождения только завтра. Но все равно спасибо) в долгу не останусь, надеюсь. "Жму руку, обнимаю", - как говорил классик", - прокомментировал Бондаренко у себя в телеграм-канале.Одновременно с этим украинские телеграмм-каналы пишут, что следующими в очереди на санкции стоят ряд украинских мэров во главе со столичным градоначальником Виталием Кличко, об этом заявил украинский журналист Юрий Романенко.Подробнее о деталях "минеральной сделке" в аналитической статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке""*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20250504/zelenye-gnidy-mogut-pokazat-trampu-kozyu-mordu-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-o-sdelke-veka-1062914850.html

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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, стерненко, сбу, владимир путин, сво, сделка