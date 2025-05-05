Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"

Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и Вашингтоном - колоссальное унижение украинского народа. И подпись нелегитимного Владимира Зеленского не имеет никакого юридического статуса на этом документе. Такое заявление в в эфире телеканала "Россия 24" сделал экс-премьер Украины Николай Азаров