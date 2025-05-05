Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков - 05.05.2025 Украина.ру
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Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков - 05.05.2025 Украина.ру
Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом. В графике главы РФ нет поездки на Ближний Восток в середине мая. Такие заявления среди прочих 5 мая сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-05-05T13:00
2025-05-05T13:00
новости
россия
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ближний восток
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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По его словам, сейчас в графике президента России на середину мая нет поездки на Ближний Восток, который фигурировал как возможное место встречи Путина и Трампа. Песков также отметил, что беседа двух лидеров должна быть подготовлена соответствующим образом, и это требует усилий на самых разных уровнях.Главное из других заявлений пресс-секретаря президента РФ: Подробнее о том, кого Москва ждет на параде 9 мая, и что предпринимает украинская сторона, — в публикациях Зеленский сделал странное заявление о Красной площади и "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
https://ukraina.ru/20250505/takogo-dazhe-v-afrike-seychas-net-azarov-otsenil-redkozemelnuyu-sdelku-ukrainy-i-ssha-1062933589.html
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новости, россия, москва, ближний восток, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, ес
Новости, Россия, Москва, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, ЕС

Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков

13:00 05.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом. В графике главы РФ нет поездки на Ближний Восток в середине мая. Такие заявления среди прочих 5 мая сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
По его словам, сейчас в графике президента России на середину мая нет поездки на Ближний Восток, который фигурировал как возможное место встречи Путина и Трампа. Песков также отметил, что беседа двух лидеров должна быть подготовлена соответствующим образом, и это требует усилий на самых разных уровнях.
Главное из других заявлений пресс-секретаря президента РФ:
  • В Кремле не знакомы с содержанием соглашения между Украиной и США по минералам, оно требует анализа;
  • Москва с большой тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана, где сложилась напряженная атмосфера;
  • В Европе видны достаточно существенные проявления неонацизма, многие в ЕС это понимают и боятся этого;
  • Путин готовится к напряженной неделе: День Победы, двусторонние встречи, большое количество гостей;
  • В понедельник, 5 мая, президент России проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Николай Азаров
12:49
Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"Подписание ресурсной сделки между киевским режимом и Вашингтоном - колоссальное унижение украинского народа. И подпись нелегитимного Владимира Зеленского не имеет никакого юридического статуса на этом документе. Такое заявление в в эфире телеканала "Россия 24" сделал экс-премьер Украины Николай Азаров
Подробнее о том, кого Москва ждет на параде 9 мая, и что предпринимает украинская сторона, — в публикациях Зеленский сделал странное заявление о Красной площади и "Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ.
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Заголовок открываемого материала
13:00Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
12:49Кто выиграл и что на самом деле стояло на кону? Азаров оценил легитимность "минеральной сделки"
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