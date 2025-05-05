Напряженная неделя, встреча Путина и Трампа, соглашение Киева и Вашингтона: о чем заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во многом необходима, но должна быть подготовлена соответствующим образом. В графике главы РФ нет поездки на Ближний Восток в середине мая. Такие заявления среди прочих 5 мая сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
По его словам, сейчас в графике президента России на середину мая нет поездки на Ближний Восток, который фигурировал как возможное место встречи Путина и Трампа. Песков также отметил, что беседа двух лидеров должна быть подготовлена соответствующим образом, и это требует усилий на самых разных уровнях.
Главное из других заявлений пресс-секретаря президента РФ:
- —В Кремле не знакомы с содержанием соглашения между Украиной и США по минералам, оно требует анализа;
- —Москва с большой тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана, где сложилась напряженная атмосфера;
- —В Европе видны достаточно существенные проявления неонацизма, многие в ЕС это понимают и боятся этого;
- —Путин готовится к напряженной неделе: День Победы, двусторонние встречи, большое количество гостей;
- —В понедельник, 5 мая, президент России проведет встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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