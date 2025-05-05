https://ukraina.ru/20250505/zelenskiy-sdelal-strannoe-zayavlenie-o-krasnoy-ploschadi-1062928904.html

Зеленский сделал странное заявление о Красной площади

Зеленский сделал странное заявление о Красной площади - 05.05.2025 Украина.ру

Зеленский сделал странное заявление о Красной площади

Часть европейских политиков мешают вступлению Украины в ЕС из-за того, что хотят получить лучшие места на Красной площади во время военного парада 9 мая. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, его слова опубликовало украинское издание "Обозреватель"

2025-05-05T09:50

2025-05-05T09:50

2025-05-05T09:51

новости

украина

россия

европа

владимир зеленский

виктор орбан

петер сийярто

ес

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062614559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebb686fbe8c5e5418db47cca7f8ffab7.jpg

В субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.Днем позже Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС. В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал главаря киевского режима быть посдержаннее в высказываниях, так как именно Киев хочет присоединиться к ЕС, членом которого является Венгрия, а не наоборот.Орбан ранее заявил, что вступление Украины в ЕС ослабит Европу, однако, расширение Евросоюза никогда не было актом благотворительности.В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Между тем, неделей ранее из Европы прилетело сразу несколько новостей, касающихся темы празднования Дня Победы. Так, лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил изданию "Известия", что власти Кишинева запретили праздновать 9 мая на главной площади Молдавии. Вместо него предложили отметить "День Европы".Также стало известно, что МИД ФРГ получил распоряжение не допустить присутствия посла России в Берлине Сергея Нечаева на церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны. Также ведомству рекомендовали не приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия и пользоваться "правом выдворения по своему усмотрению"."МИД ФРГ, разрабатывающий подобные инструкции, буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма", - прокомментировала эту информацию в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным."Такие угрозы означают, что 9 мая - великая дата, историческая для всего человечества, уж тем более для Европы, что победа над фашистской Германией для этих европейских граждан, чиновников европейских - не праздник, а раздражение. Это показывает, на чьей они стороне: не на стороне победителей, а на стороне проигравших", - сказал он.При этом Лидеры ЕС отказались ехать в Киев на 9 мая - Politico. По информации издания, премьер Польши Дональд Туск отправится в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Премьер Британии Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать, пока не будет утверждено все правительство.

https://ukraina.ru/20250428/rossiya-obyavlyaet-peremirie-na-dni-80-letiya-pobedy-1062806199.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, ес, мид