https://ukraina.ru/20261027/ukraina-v-ruinakh-eks-press-sekretar-zelenskogo-vyskazalas-o-voyne-i-trampe-1084091047.html
"Украина в руинах": экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о войне и Трампе
"Украина в руинах": экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о войне и Трампе - 27.10.2026 Украина.ру
"Украина в руинах": экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о войне и Трампе
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Дональда Трампа единственным западным лидером, пытающимся решить украинский конфликт. Об этом 26 октября она заявила в интервью
2026-10-27T09:31
2026-10-27T09:31
2026-10-27T09:31
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По её словам, Украина фактически в руинах: энергетика и бизнес разрушены, беженцы уезжают, а война дала Зеленскому и его правительству возможность превратить страну в автократическое государство."Ситуация очень плохая, очень жалкая. И мы видим, что президент Дональд Трамп — первый действующий президент на Западе, который действительно усомнился в статус-кво и сказал, что эта война должна закончиться. Он последовательно повторяет эту позицию и старается приложить много усилий, чтобы остановить эту войну. Поэтому в Украине многие украинцы очень надеются, что его усилия действительно принесут мир на нашу землю", — сказала Мендель.Она также отметила, что "то, что сделала Мелания Трамп, — это пример, показывающий, что там, где двое мужчин сражаются, женщина может спасти жизни". По её словам, мир должен сосредотачиваться на человеческих жизнях, а не на картах и территориях. Мендель добавила, что Папу тоже пригласили участвовать в этой инициативе, и назвала это "мудрой дипломатией", которую широко уважают в России и на Украине."Зеленский стал президентом с рекордной поддержкой 73%, потому что обещал принести мир в Украину. А теперь он почти пять лет руководит крупнейшей войной в Европе со времён Второй мировой. Это о многом говорит", — подчеркнула Мендель.О других высказываниях Мендель - в материале "Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, юлия мендель, украина.ру, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Украина, Запад, Россия, Юлия Мендель, Украина.ру, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Украина в руинах": экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о войне и Трампе
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Дональда Трампа единственным западным лидером, пытающимся решить украинский конфликт. Об этом 26 октября она заявила в интервью
По её словам, Украина фактически в руинах: энергетика и бизнес разрушены, беженцы уезжают, а война дала Зеленскому и его правительству возможность превратить страну в автократическое государство.
"Ситуация очень плохая, очень жалкая. И мы видим, что президент Дональд Трамп — первый действующий президент на Западе, который действительно усомнился в статус-кво и сказал, что эта война должна закончиться. Он последовательно повторяет эту позицию и старается приложить много усилий, чтобы остановить эту войну. Поэтому в Украине многие украинцы очень надеются, что его усилия действительно принесут мир на нашу землю", — сказала Мендель.
Она также отметила, что "то, что сделала Мелания Трамп, — это пример, показывающий, что там, где двое мужчин сражаются, женщина может спасти жизни".
По её словам, мир должен сосредотачиваться на человеческих жизнях, а не на картах и территориях. Мендель добавила, что Папу тоже пригласили участвовать в этой инициативе, и назвала это "мудрой дипломатией", которую широко уважают в России и на Украине.
"Зеленский стал президентом с рекордной поддержкой 73%, потому что обещал принести мир в Украину. А теперь он почти пять лет руководит крупнейшей войной в Европе со времён Второй мировой. Это о многом говорит", — подчеркнула Мендель.