"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ - 27.10.2026 Украина.ру
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"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ
"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ - 27.10.2026 Украина.ру
"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ
Американский конгрессмен-демократ Джейми Раскин 27 октября предупредил нефтяные компании о рисках уголовного преследования в случае участия в поставках российского дизельного топлива. Соответствующее обращение он направил в Американский институт нефти, Торговую палату США и Ассоциацию производителей топлива и нефтехимической продукции
2026-10-27T10:30
2026-10-27T10:30
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По его словам, Конгресс ещё в 2022 году законодательно закрепил запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, а для его отмены предусмотрены специальные процедуры — включая консультации с законодателями и подтверждение выполнения определённых условий. И, как считает Раскин, администрация президента США Дональда Трампа этих требований не выполнила.Вот только в Минфине США придерживаются прямо противоположной позиции. Глава ведомства Скотт Бессент назвал закупки российского дизеля законными и отверг утверждения конгрессменов о том, что действующие законы запрещают Вашингтону импортировать российское топливо. По его словам, администрация Трампа располагает необходимыми юридическими полномочиями для реализации соглашения. А специальная лицензия Минфина разрешает операции с российским топливом до 7 апреля 2027 года. Более того, Бессент подчеркнул, что поставки помогут снизить цены на дизель для американских потребителей.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября.
https://ukraina.ru/20261027/ukraina-v-ruinakh-eks-press-sekretar-zelenskogo-vyskazalas-o-voyne-i-trampe-1084091047.html
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новости, сша, киев, вашингтон, дональд трамп, минфин
Новости, США, Киев, Вашингтон, Дональд Трамп, Минфин

"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ

10:30 27.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Американский конгрессмен-демократ Джейми Раскин 27 октября предупредил нефтяные компании о рисках уголовного преследования в случае участия в поставках российского дизельного топлива. Соответствующее обращение он направил в Американский институт нефти, Торговую палату США и Ассоциацию производителей топлива и нефтехимической продукции
По его словам, Конгресс ещё в 2022 году законодательно закрепил запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов, а для его отмены предусмотрены специальные процедуры — включая консультации с законодателями и подтверждение выполнения определённых условий. И, как считает Раскин, администрация президента США Дональда Трампа этих требований не выполнила.
"Те, кто решит пойти на подобный шаг, действуют на свой страх и риск и, несомненно, понесут ответственность по всей строгости закона — будь то при нынешней администрации или при следующей", — заявил демократ.
Вот только в Минфине США придерживаются прямо противоположной позиции. Глава ведомства Скотт Бессент назвал закупки российского дизеля законными и отверг утверждения конгрессменов о том, что действующие законы запрещают Вашингтону импортировать российское топливо.
По его словам, администрация Трампа располагает необходимыми юридическими полномочиями для реализации соглашения. А специальная лицензия Минфина разрешает операции с российским топливом до 7 апреля 2027 года. Более того, Бессент подчеркнул, что поставки помогут снизить цены на дизель для американских потребителей.
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
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