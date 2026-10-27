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Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон
Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон - 27.10.2026 Украина.ру
Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон
Владимир Зеленский демонстрирует признаки личностного кризиса и с трудом справляется с внешним давлением, отметил политолог Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала Politeka
2026-10-27T10:02
2026-10-27T10:02
2026-10-27T10:09
новости
украина
владимир зеленский
андрей ермолаев
украина.ру
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Он указал, что в условиях текущих дипломатических и информационных вызовов Зеленский все чаще отвечает на внешние раздражители исключительно эмоциональными высказываниями. Ермолаев охарактеризовал текущий стиль управления Зеленского как автократический и монополистический. Он подчеркнул, что такой подход лишен черт классического политического лидерства, которое должно гарантировать баланс интересов и устойчивость государственной системы. Эксперт добавил, что если в прошлые периоды максимальная концентрация властных полномочий воспринималась обществом как сильная сторона президента, то в нынешних реалиях она превратилась в его главную уязвимость.Анализируя ситуацию внутри украинских элит, политолог отметил, что любые потенциальные альтернативные лидеры сейчас сталкиваются с системным давлением со стороны действующего руководства страны. Это проявляется через уголовные преследования, введение санкционных ограничений и запуск дискредитирующих репутационных кампаний. Ермолаев указал на острую необходимость формирования внутри Украины единой позиции по вопросу компромиссного урегулирования конфликта. Наличие такого консенсуса могло бы облегчить Зеленскому участие в мирных переговорах и помогло бы реформировать делегации, однако пока он полностью исключает подобный сценарий развития событий.Подробнее о Зеленском - в материале "Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермолаев, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Украина.ру
Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон
10:02 27.10.2026 (обновлено: 10:09 27.10.2026)
Владимир Зеленский демонстрирует признаки личностного кризиса и с трудом справляется с внешним давлением, отметил политолог Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала Politeka
Он указал, что в условиях текущих дипломатических и информационных вызовов Зеленский все чаще отвечает на внешние раздражители исключительно эмоциональными высказываниями.
Ермолаев охарактеризовал текущий стиль управления Зеленского как автократический и монополистический. Он подчеркнул, что такой подход лишен черт классического политического лидерства, которое должно гарантировать баланс интересов и устойчивость государственной системы.
Эксперт добавил, что если в прошлые периоды максимальная концентрация властных полномочий воспринималась обществом как сильная сторона президента, то в нынешних реалиях она превратилась в его главную уязвимость.
Анализируя ситуацию внутри украинских элит, политолог отметил, что любые потенциальные альтернативные лидеры сейчас сталкиваются с системным давлением со стороны действующего руководства страны. Это проявляется через уголовные преследования, введение санкционных ограничений и запуск дискредитирующих репутационных кампаний.
Ермолаев указал на острую необходимость формирования внутри Украины единой позиции по вопросу компромиссного урегулирования конфликта. Наличие такого консенсуса могло бы облегчить Зеленскому участие в мирных переговорах и помогло бы реформировать делегации, однако пока он полностью исключает подобный сценарий развития событий.