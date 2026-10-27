https://ukraina.ru/20261027/vs-rf-zablokirovali-yuzhnyy-most-i-paralizovali-metro-v-kieve-1084090917.html

ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве

ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве - 27.10.2026 Украина.ру

ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве

На Южном мосту через Днепр в Киеве зафиксированы новые повреждения, посетовал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко

2026-10-27T09:27

2026-10-27T09:27

2026-10-27T09:27

сво

спецоперация

киев

днепр

россия

виталий кличко

украина.ру

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Он уточнил, что удар также затронул инфраструктуру метрополитена.Данный мостовой переход используется для совмещенного движения автомобильного транспорта и поездов. По этой переправе, общая длина которой составляет 8,8 километра, проложена Сырецко-Печерская линия киевского метро.На прошлой неделе Министерство обороны РФ информировало, что российские военные в ходе массированной ночной атаки поразили в Киеве Южный мост. В российском ведомстве тогда уточнили, что объект задействуется для транзитных перевозок военных грузов. В свою очередь украинский "24-й канал" в день нанесения удара сообщал о возникновении крупных автомобильных заторов в Киеве, вызванных повреждением транспортной инфраструктуры на мосту.Подробнее - в материале Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, киев, днепр, россия, виталий кличко, украина.ру