ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве - 27.10.2026 Украина.ру
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ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве
ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве - 27.10.2026 Украина.ру
ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве
На Южном мосту через Днепр в Киеве зафиксированы новые повреждения, посетовал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко
2026-10-27T09:27
2026-10-27T09:27
сво
спецоперация
киев
днепр
россия
виталий кличко
украина.ру
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Он уточнил, что удар также затронул инфраструктуру метрополитена.Данный мостовой переход используется для совмещенного движения автомобильного транспорта и поездов. По этой переправе, общая длина которой составляет 8,8 километра, проложена Сырецко-Печерская линия киевского метро.На прошлой неделе Министерство обороны РФ информировало, что российские военные в ходе массированной ночной атаки поразили в Киеве Южный мост. В российском ведомстве тогда уточнили, что объект задействуется для транзитных перевозок военных грузов. В свою очередь украинский "24-й канал" в день нанесения удара сообщал о возникновении крупных автомобильных заторов в Киеве, вызванных повреждением транспортной инфраструктуры на мосту.Подробнее - в материале Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, киев, днепр, россия, виталий кличко, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Днепр, Россия, Виталий Кличко, Украина.ру

ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве

09:27 27.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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На Южном мосту через Днепр в Киеве зафиксированы новые повреждения, посетовал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко
Он уточнил, что удар также затронул инфраструктуру метрополитена.
Данный мостовой переход используется для совмещенного движения автомобильного транспорта и поездов. По этой переправе, общая длина которой составляет 8,8 километра, проложена Сырецко-Печерская линия киевского метро.
На прошлой неделе Министерство обороны РФ информировало, что российские военные в ходе массированной ночной атаки поразили в Киеве Южный мост. В российском ведомстве тогда уточнили, что объект задействуется для транзитных перевозок военных грузов. В свою очередь украинский "24-й канал" в день нанесения удара сообщал о возникновении крупных автомобильных заторов в Киеве, вызванных повреждением транспортной инфраструктуры на мосту.
Подробнее - в материале Киев остался без Южного моста: удар по опоре и инфраструктуре метро на сайте Украина.ру.
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