Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией - 27.10.2026 Украина.ру
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Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией
Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией - 27.10.2026 Украина.ру
Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией
Катар, второй в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ), начинает закупать его в США. Это может послужить для американских производителей СПГ толчком, который позволит им ещё больше укрепить своё доминирование на этом рынке
2026-10-27T09:55
2026-10-27T09:55
эксклюзив
сша
катар
аляска
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
россия
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США заставили ЕС отсрочить ввод правил по выбросам метанаВ минувший четверг, 22 октября, Европарламент проголосовал за минимум трёхлетнюю отсрочку вступления в силу правил ЕС по выбросам метана при импорте нефти и газа. Изначально Еврокомиссия планировала отсрочку на один год, но за её продление выступили как страны-члены ЕС (Франция, Чехия и Италия), так и США.Метан – второй по значимости фактор изменения климата после CO2. Правила ЕС должны были вступить в силу 1 января будущего года и потребовать от иностранных поставщиков ископаемых энергоносителей мониторинга и отчетности по метану. Согласно предложению Европарламента, импортёры нефти, газа и угля в страны ЕС должны будут лишь с 31 мая 2031 года доказывать, что их контракты охватывают только энергоносители, подлежащее мониторингу и проверке по правилам ЕС. Теперь европейским законодателям предстоит согласовать окончательный срок введения новых правил с Еврокомиссией и правительствами стран ЕС.США, крупнейший поставщик СПГ в Европу, в июне предупредили, что новые правила ЕС могут нарушить поставки энергоносителя. Позицию поддержала американская нефтегазовая компания ExxonMobil. Ранее против правил по метану выступал и Катар, также заявляя об угрозе остановки отгрузок СПГ в Европу. Но подготовка к изменению европейских норм началась только после жёстких заявлений из Вашингтона.Против ввода новых правил выступали также страны-члены ЕС, в первую очередь Франция, Италия и Чехия. Они считают, что в текущей ситуации ужесточение экологического законодательства по импорту энергоносителей – это риск не только удорожания поставок, но и их полного прекращения.Согласно отраслевым исследованиям, 43% импортируемого ЕС газа и 87% импортируемой нефти не соответствуют новым стандартам. Например, Ливия, поставщик нефти для Италии, требованиям не соответствует вообще. Из американских поставщиков в Италию правилам соответствует лишь 2% компаний. При этом доля ЕС в общем американском экспорте сжиженного метана достигла 51%.Принятые Еврокомиссией правила устанавливают, что импортёры нефти, газа и угля в ЕС должны доказать: импортируемое топливо подпадает под меры Monitoring, Reporting and Verification (MRV), "эквивалентные" стандартам ЕС. Кроме этого, импортёрам необходимо будет отчитываться об интенсивности выбросов метана при добыче сырья или производстве топлива, а в дальнейшем соблюдать установленные Еврокомиссией предельные значения интенсивности. Однако введение этих требований пока отсрочено.С мая 2025 года в ЕС уже действуют базовые требования к отчетности импортеров углеводородов. А вот штрафы за нарушение описанных выше правил (до 20% от годового оборота импортера) Еврокомиссия порекомендовала не взимать в 2027-2029 годах, причем рекомендация была обнародована ещё в июле этого года, то есть сразу после "окрика" из США.Война США против Ирана ведёт к переделу СПГ-рынка. В пользу СШАНа минувшей неделе крупнейший американский производитель СПГ Cheniere Energy подписал с катарской госкомпанией QatarEnergy соглашение о ежегодных поставках 4 млн т американского СПГ в Катар до 2054 года. Отгрузки начнутся в начале 2030-х годов. СПГ будет поступать с заводов Sabine Pass и Corpus Christi – по 2 млн т в год с каждого. По данным Reuters, QatarEnergy также договаривается о закупках 3 млн т СПГ в год с другой американской компанией – Venture Global.Сейчас Cheniere владеет СПГ-заводами Corpus Christi в Техасе (25 млн т/год после завершения третьей линии в августе 2026 года) и Sabine Pass в Луизиане (30 млн т/год). Компания уже получила разрешение регуляторов США на удвоение мощностей Corpus Christi. В 2027 году Cheniere рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение об увеличении Sabine Pass еще на 20 млн т.Катар ещё недавно был ведущим экспортером СПГ в мире, но благодаря развитию индустрии сжижения в США и Австралии скатился на третье место. Конфликт США и Ирана ухудшил положение эмирата: потеряно 17% мощностей СПГ-производства в Рас-Лаффане, экспорт СПГ чрезвычайно затруднен атаками в Ормузском проливе.Мощности Катара по производству СПГ до начала войны США против Ирана достигали 77 млн т в год. Предполагалось удвоение выпуска СПГ уже к 2030 году до 142 млн т за счет проектов расширения на месторождении "Северное", и пока Катар заявляет, что проекты в силе, хотя их запуск могут перенести с 2030 на 2035 год. С началом войны Катар почти сразу превентивно остановил свои СПГ-заводы и объявил форс-мажор по поставкам СПГ.QatarEnergy и ранее в ходе войны договаривалась о своповых поставках СПГ с другими производителями, чтобы исполнить свои обязательства перед клиентами в Азии, однако покупка метана после 2030 года, да ещё и в течение 24 лет, вызывает много вопросов. Неужели, по мнению катарских властей, горячая фаза конфликта США с Ираном будет длиться так долго?По мнению аналитиков, соглашение о поставках американского СПГ, скорее всего, связано не с опасением длительного перекрытия Ормуза и не с возможным дефицитом СПГ-мощностей, а совсем с другими факторами. Прежде всего – это стабильные отношения с Вашингтоном и катарские инвестиции в Штатах, а также желание QatarEnergy стать глобальным трейдером на мировом рынке СПГ.Основными покупателями катарского СПГ были страны Азии, которые пострадали больше всего. Но и Европа в 2025 году закупила этого энергоносителя у Катара порядка 8 млн тонн, являясь третьим по величине СПГ-покупателем с долей импорта в 8% (впрочем, объемы заключенных контрактов могут быть и больше).США стали основным поставщиком СПГ в Европу за последние три года, но в марте, когда остановились катарские заводы, заявили, что большого потенциала нарастить поставки у них нет. Однако новые контракты с Катаром могут послужить для американских производителей СПГ толчком, который позволит им ещё больше укрепить своё доминирование на этом рынке.Заводы в США ныне могут производить порядка 140 млн т СПГ в год, при этом в стране идёт активное создание новых СПГ-мощностей. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии изданию "Нефть и капитал" предположил, что борьба с Катаром могла быть одной из целей войны США против Ирана. "Новый катарский СПГ должен был стать в ближайшие годы основным конкурентом американского СПГ, осложняя и приход новых инвестиций в тот же Alaska LNG, и в целом создавая риск ценовой войны", – заметил эксперт.Как известно, проект Alaska LNG продвигает лично Дональд Трамп. В середине октября он заявил, что Тайвань согласился инвестировать в этот проект более 4 млрд долларов и будет закупать 30% СПГ, поставляемого по трубопроводу.Ещё один СПГ-проект на Аляске оказался связан с НОВАТЭКомИздания The New York Times (NYT) и Financial Times (FT) почти одновременно сообщили, что проект Polar LNG по производству сжиженного газа на Аляске якобы финансируется российской компанией НОВАТЭК. Там уточнили, что речь идёт о передаче технологий, что ещё требует получения разрешений от властей России и США.Проект Polar LNG предполагается реализовать на Северном склоне Аляски, сырьём ему послужит попутный газ месторождений региона Норт Слоуп (называются Прадхо-Бэй и Милн Пойнт). Инвестиции на первом этапе – 8-9 млрд долларов, производительность – 7 млн т СПГ с возможностью расширения до 21 млн т в год. Окончательное инвестиционное решение ждут в середине следующего года, запуск первой очереди – в 2029-2030 годах.Проект реализует компания Polar Train LNG, которая принадлежит компании Tech Wave Industrial Projects Management из ОАЭ. При этом NYT и FT со ссылкой на уволенного топ-менеджера Polar Train LNG сообщили, что эмиратскую компанию якобы финансирует НОВАТЭК.Кроме того, FT со ссылкой на источники утверждала, что Polar LNG фигурировал в переговорах на высоком уровне между РФ и США о потенциальных деловых сделках, которые могли бы способствовать прекращению конфликта на Украине. В частности, сообщается, что возможное соглашение может включать предоставление технологии НОВАТЭКа для строительства завода на Аляске в обмен на снятие санкций США с проекта "Арктик СПГ-2". Polar Train LNG якобы уже подала заявку в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на получение лицензии, надеясь получить разрешение на сделку.По всей видимости, передача технологии – это фактическая передача гравитационной платформы по сжижению, которую строили изначально для проекта "Арктик СПГ-2". Но в РФ ни её, ни заказанные газовозы ледового класса теперь поставлять нельзя из-за санкций. Отсюда у зарубежных изданий и возникла версия "торгов": чтобы использовать оборудование и суда, с них надо снять ограничения.В российской компании отвергли "любые недобросовестные обвинения третьих сторон" в том, что доступ к решению НОВАТЭКа обусловлен снятием санкций с проекта "Арктик СПГ-2". Согласно комментарию компании, использование своей технологии на Аляске НОВАТЭК рассматривает как самостоятельный и самодостаточный проект. Также там напомнили о необходимости получения разрешений от властей США и России для реализации проекта.Совместные российско-американские СПГ-проекты на Аляске обсуждались в ходе переговоров с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, представлявших Трампа. СМИ приводят почти одинаковые слова неназванного представителя Белого дома: проекты обсуждались с российским руководством в общих чертах, без деталей.
https://ukraina.ru/20260923/delo-ne-v-energetike-pochemu-na-samom-dele-tramp-khochet-pomirit-rossiyu-i-ukrainu-do-zimy-1083387035.html
https://ukraina.ru/20261025/pochemu-tramp-rezko-razlyubil-ukrainu-na-samom-dele-bezzhalostnye-tsifry-i-fakty-1084045443.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, катар, аляска, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, россия
Эксклюзив, США, Катар, Аляска, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Россия

Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией

09:55 27.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Украина.ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Катар, второй в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ), начинает закупать его в США. Это может послужить для американских производителей СПГ толчком, который позволит им ещё больше укрепить своё доминирование на этом рынке
США заставили ЕС отсрочить ввод правил по выбросам метана
В минувший четверг, 22 октября, Европарламент проголосовал за минимум трёхлетнюю отсрочку вступления в силу правил ЕС по выбросам метана при импорте нефти и газа. Изначально Еврокомиссия планировала отсрочку на один год, но за её продление выступили как страны-члены ЕС (Франция, Чехия и Италия), так и США.
Метан – второй по значимости фактор изменения климата после CO2. Правила ЕС должны были вступить в силу 1 января будущего года и потребовать от иностранных поставщиков ископаемых энергоносителей мониторинга и отчетности по метану.
Согласно предложению Европарламента, импортёры нефти, газа и угля в страны ЕС должны будут лишь с 31 мая 2031 года доказывать, что их контракты охватывают только энергоносители, подлежащее мониторингу и проверке по правилам ЕС. Теперь европейским законодателям предстоит согласовать окончательный срок введения новых правил с Еврокомиссией и правительствами стран ЕС.
США, крупнейший поставщик СПГ в Европу, в июне предупредили, что новые правила ЕС могут нарушить поставки энергоносителя. Позицию поддержала американская нефтегазовая компания ExxonMobil. Ранее против правил по метану выступал и Катар, также заявляя об угрозе остановки отгрузок СПГ в Европу. Но подготовка к изменению европейских норм началась только после жёстких заявлений из Вашингтона.
Против ввода новых правил выступали также страны-члены ЕС, в первую очередь Франция, Италия и Чехия. Они считают, что в текущей ситуации ужесточение экологического законодательства по импорту энергоносителей – это риск не только удорожания поставок, но и их полного прекращения.
Согласно отраслевым исследованиям, 43% импортируемого ЕС газа и 87% импортируемой нефти не соответствуют новым стандартам. Например, Ливия, поставщик нефти для Италии, требованиям не соответствует вообще. Из американских поставщиков в Италию правилам соответствует лишь 2% компаний. При этом доля ЕС в общем американском экспорте сжиженного метана достигла 51%.
Принятые Еврокомиссией правила устанавливают, что импортёры нефти, газа и угля в ЕС должны доказать: импортируемое топливо подпадает под меры Monitoring, Reporting and Verification (MRV), "эквивалентные" стандартам ЕС.
Кроме этого, импортёрам необходимо будет отчитываться об интенсивности выбросов метана при добыче сырья или производстве топлива, а в дальнейшем соблюдать установленные Еврокомиссией предельные значения интенсивности. Однако введение этих требований пока отсрочено.
С мая 2025 года в ЕС уже действуют базовые требования к отчетности импортеров углеводородов. А вот штрафы за нарушение описанных выше правил (до 20% от годового оборота импортера) Еврокомиссия порекомендовала не взимать в 2027-2029 годах, причем рекомендация была обнародована ещё в июле этого года, то есть сразу после "окрика" из США.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
23 сентября, 18:04
Дело не в энергетике. Почему на самом деле Трамп хочет помирить Россию и Украину до зимыВстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продлилась меньше часа. Открытая часть переговоров заняла не более 7–10 минут. По итогам стороны не подписали никаких документов и не вышли к прессе с совместным заявлением
Война США против Ирана ведёт к переделу СПГ-рынка. В пользу США
На минувшей неделе крупнейший американский производитель СПГ Cheniere Energy подписал с катарской госкомпанией QatarEnergy соглашение о ежегодных поставках 4 млн т американского СПГ в Катар до 2054 года. Отгрузки начнутся в начале 2030-х годов. СПГ будет поступать с заводов Sabine Pass и Corpus Christi – по 2 млн т в год с каждого. По данным Reuters, QatarEnergy также договаривается о закупках 3 млн т СПГ в год с другой американской компанией – Venture Global.
Сейчас Cheniere владеет СПГ-заводами Corpus Christi в Техасе (25 млн т/год после завершения третьей линии в августе 2026 года) и Sabine Pass в Луизиане (30 млн т/год). Компания уже получила разрешение регуляторов США на удвоение мощностей Corpus Christi. В 2027 году Cheniere рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение об увеличении Sabine Pass еще на 20 млн т.
Катар ещё недавно был ведущим экспортером СПГ в мире, но благодаря развитию индустрии сжижения в США и Австралии скатился на третье место. Конфликт США и Ирана ухудшил положение эмирата: потеряно 17% мощностей СПГ-производства в Рас-Лаффане, экспорт СПГ чрезвычайно затруднен атаками в Ормузском проливе.
Мощности Катара по производству СПГ до начала войны США против Ирана достигали 77 млн т в год. Предполагалось удвоение выпуска СПГ уже к 2030 году до 142 млн т за счет проектов расширения на месторождении "Северное", и пока Катар заявляет, что проекты в силе, хотя их запуск могут перенести с 2030 на 2035 год. С началом войны Катар почти сразу превентивно остановил свои СПГ-заводы и объявил форс-мажор по поставкам СПГ.
QatarEnergy и ранее в ходе войны договаривалась о своповых поставках СПГ с другими производителями, чтобы исполнить свои обязательства перед клиентами в Азии, однако покупка метана после 2030 года, да ещё и в течение 24 лет, вызывает много вопросов. Неужели, по мнению катарских властей, горячая фаза конфликта США с Ираном будет длиться так долго?
По мнению аналитиков, соглашение о поставках американского СПГ, скорее всего, связано не с опасением длительного перекрытия Ормуза и не с возможным дефицитом СПГ-мощностей, а совсем с другими факторами. Прежде всего – это стабильные отношения с Вашингтоном и катарские инвестиции в Штатах, а также желание QatarEnergy стать глобальным трейдером на мировом рынке СПГ.
Основными покупателями катарского СПГ были страны Азии, которые пострадали больше всего. Но и Европа в 2025 году закупила этого энергоносителя у Катара порядка 8 млн тонн, являясь третьим по величине СПГ-покупателем с долей импорта в 8% (впрочем, объемы заключенных контрактов могут быть и больше).
США стали основным поставщиком СПГ в Европу за последние три года, но в марте, когда остановились катарские заводы, заявили, что большого потенциала нарастить поставки у них нет. Однако новые контракты с Катаром могут послужить для американских производителей СПГ толчком, который позволит им ещё больше укрепить своё доминирование на этом рынке.
Заводы в США ныне могут производить порядка 140 млн т СПГ в год, при этом в стране идёт активное создание новых СПГ-мощностей. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии изданию "Нефть и капитал" предположил, что борьба с Катаром могла быть одной из целей войны США против Ирана.
"Новый катарский СПГ должен был стать в ближайшие годы основным конкурентом американского СПГ, осложняя и приход новых инвестиций в тот же Alaska LNG, и в целом создавая риск ценовой войны", – заметил эксперт.
Как известно, проект Alaska LNG продвигает лично Дональд Трамп. В середине октября он заявил, что Тайвань согласился инвестировать в этот проект более 4 млрд долларов и будет закупать 30% СПГ, поставляемого по трубопроводу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2026
25 октября, 07:19
Почему Трамп резко разлюбил Украину на самом деле: безжалостные цифры и фактыЗа последней движухой в сторону "небесных Анкориджей" и невероятной активностью, которую развили некоторые мировые лидеры вкупе с их женами, на второй план ушел переломный момент, после которого и Зеленский уже какой-то не такой, и территориальные уступки со стороны Украины уже не харам, и за шанс сесть за стол с Путиным выстроилась очередь.
Ещё один СПГ-проект на Аляске оказался связан с НОВАТЭКом
Издания The New York Times (NYT) и Financial Times (FT) почти одновременно сообщили, что проект Polar LNG по производству сжиженного газа на Аляске якобы финансируется российской компанией НОВАТЭК. Там уточнили, что речь идёт о передаче технологий, что ещё требует получения разрешений от властей России и США.
Проект Polar LNG предполагается реализовать на Северном склоне Аляски, сырьём ему послужит попутный газ месторождений региона Норт Слоуп (называются Прадхо-Бэй и Милн Пойнт). Инвестиции на первом этапе – 8-9 млрд долларов, производительность – 7 млн т СПГ с возможностью расширения до 21 млн т в год. Окончательное инвестиционное решение ждут в середине следующего года, запуск первой очереди – в 2029-2030 годах.
Проект реализует компания Polar Train LNG, которая принадлежит компании Tech Wave Industrial Projects Management из ОАЭ. При этом NYT и FT со ссылкой на уволенного топ-менеджера Polar Train LNG сообщили, что эмиратскую компанию якобы финансирует НОВАТЭК.
Кроме того, FT со ссылкой на источники утверждала, что Polar LNG фигурировал в переговорах на высоком уровне между РФ и США о потенциальных деловых сделках, которые могли бы способствовать прекращению конфликта на Украине.
В частности, сообщается, что возможное соглашение может включать предоставление технологии НОВАТЭКа для строительства завода на Аляске в обмен на снятие санкций США с проекта "Арктик СПГ-2". Polar Train LNG якобы уже подала заявку в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на получение лицензии, надеясь получить разрешение на сделку.
По всей видимости, передача технологии – это фактическая передача гравитационной платформы по сжижению, которую строили изначально для проекта "Арктик СПГ-2". Но в РФ ни её, ни заказанные газовозы ледового класса теперь поставлять нельзя из-за санкций. Отсюда у зарубежных изданий и возникла версия "торгов": чтобы использовать оборудование и суда, с них надо снять ограничения.
В российской компании отвергли "любые недобросовестные обвинения третьих сторон" в том, что доступ к решению НОВАТЭКа обусловлен снятием санкций с проекта "Арктик СПГ-2". Согласно комментарию компании, использование своей технологии на Аляске НОВАТЭК рассматривает как самостоятельный и самодостаточный проект. Также там напомнили о необходимости получения разрешений от властей США и России для реализации проекта.
Совместные российско-американские СПГ-проекты на Аляске обсуждались в ходе переговоров с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, представлявших Трампа. СМИ приводят почти одинаковые слова неназванного представителя Белого дома: проекты обсуждались с российским руководством в общих чертах, без деталей.
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ЭксклюзивСШАКатарАляскаДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерРоссия
 
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