https://ukraina.ru/20261027/energeticheskie-voyny-ssha-davyat-na-es-i-katar-i-pytayutsya-dogovoritsya-s-rossiey-1084091178.html

Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией

Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией - 27.10.2026 Украина.ру

Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией

Катар, второй в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ), начинает закупать его в США. Это может послужить для американских производителей СПГ толчком, который позволит им ещё больше укрепить своё доминирование на этом рынке

2026-10-27T09:55

2026-10-27T09:55

2026-10-27T09:55

эксклюзив

сша

катар

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дональд трамп

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США заставили ЕС отсрочить ввод правил по выбросам метанаВ минувший четверг, 22 октября, Европарламент проголосовал за минимум трёхлетнюю отсрочку вступления в силу правил ЕС по выбросам метана при импорте нефти и газа. Изначально Еврокомиссия планировала отсрочку на один год, но за её продление выступили как страны-члены ЕС (Франция, Чехия и Италия), так и США.Метан – второй по значимости фактор изменения климата после CO2. Правила ЕС должны были вступить в силу 1 января будущего года и потребовать от иностранных поставщиков ископаемых энергоносителей мониторинга и отчетности по метану. Согласно предложению Европарламента, импортёры нефти, газа и угля в страны ЕС должны будут лишь с 31 мая 2031 года доказывать, что их контракты охватывают только энергоносители, подлежащее мониторингу и проверке по правилам ЕС. Теперь европейским законодателям предстоит согласовать окончательный срок введения новых правил с Еврокомиссией и правительствами стран ЕС.США, крупнейший поставщик СПГ в Европу, в июне предупредили, что новые правила ЕС могут нарушить поставки энергоносителя. Позицию поддержала американская нефтегазовая компания ExxonMobil. Ранее против правил по метану выступал и Катар, также заявляя об угрозе остановки отгрузок СПГ в Европу. Но подготовка к изменению европейских норм началась только после жёстких заявлений из Вашингтона.Против ввода новых правил выступали также страны-члены ЕС, в первую очередь Франция, Италия и Чехия. Они считают, что в текущей ситуации ужесточение экологического законодательства по импорту энергоносителей – это риск не только удорожания поставок, но и их полного прекращения.Согласно отраслевым исследованиям, 43% импортируемого ЕС газа и 87% импортируемой нефти не соответствуют новым стандартам. Например, Ливия, поставщик нефти для Италии, требованиям не соответствует вообще. Из американских поставщиков в Италию правилам соответствует лишь 2% компаний. При этом доля ЕС в общем американском экспорте сжиженного метана достигла 51%.Принятые Еврокомиссией правила устанавливают, что импортёры нефти, газа и угля в ЕС должны доказать: импортируемое топливо подпадает под меры Monitoring, Reporting and Verification (MRV), "эквивалентные" стандартам ЕС. Кроме этого, импортёрам необходимо будет отчитываться об интенсивности выбросов метана при добыче сырья или производстве топлива, а в дальнейшем соблюдать установленные Еврокомиссией предельные значения интенсивности. Однако введение этих требований пока отсрочено.С мая 2025 года в ЕС уже действуют базовые требования к отчетности импортеров углеводородов. А вот штрафы за нарушение описанных выше правил (до 20% от годового оборота импортера) Еврокомиссия порекомендовала не взимать в 2027-2029 годах, причем рекомендация была обнародована ещё в июле этого года, то есть сразу после "окрика" из США.Война США против Ирана ведёт к переделу СПГ-рынка. В пользу СШАНа минувшей неделе крупнейший американский производитель СПГ Cheniere Energy подписал с катарской госкомпанией QatarEnergy соглашение о ежегодных поставках 4 млн т американского СПГ в Катар до 2054 года. Отгрузки начнутся в начале 2030-х годов. СПГ будет поступать с заводов Sabine Pass и Corpus Christi – по 2 млн т в год с каждого. По данным Reuters, QatarEnergy также договаривается о закупках 3 млн т СПГ в год с другой американской компанией – Venture Global.Сейчас Cheniere владеет СПГ-заводами Corpus Christi в Техасе (25 млн т/год после завершения третьей линии в августе 2026 года) и Sabine Pass в Луизиане (30 млн т/год). Компания уже получила разрешение регуляторов США на удвоение мощностей Corpus Christi. В 2027 году Cheniere рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение об увеличении Sabine Pass еще на 20 млн т.Катар ещё недавно был ведущим экспортером СПГ в мире, но благодаря развитию индустрии сжижения в США и Австралии скатился на третье место. Конфликт США и Ирана ухудшил положение эмирата: потеряно 17% мощностей СПГ-производства в Рас-Лаффане, экспорт СПГ чрезвычайно затруднен атаками в Ормузском проливе.Мощности Катара по производству СПГ до начала войны США против Ирана достигали 77 млн т в год. Предполагалось удвоение выпуска СПГ уже к 2030 году до 142 млн т за счет проектов расширения на месторождении "Северное", и пока Катар заявляет, что проекты в силе, хотя их запуск могут перенести с 2030 на 2035 год. С началом войны Катар почти сразу превентивно остановил свои СПГ-заводы и объявил форс-мажор по поставкам СПГ.QatarEnergy и ранее в ходе войны договаривалась о своповых поставках СПГ с другими производителями, чтобы исполнить свои обязательства перед клиентами в Азии, однако покупка метана после 2030 года, да ещё и в течение 24 лет, вызывает много вопросов. Неужели, по мнению катарских властей, горячая фаза конфликта США с Ираном будет длиться так долго?По мнению аналитиков, соглашение о поставках американского СПГ, скорее всего, связано не с опасением длительного перекрытия Ормуза и не с возможным дефицитом СПГ-мощностей, а совсем с другими факторами. Прежде всего – это стабильные отношения с Вашингтоном и катарские инвестиции в Штатах, а также желание QatarEnergy стать глобальным трейдером на мировом рынке СПГ.Основными покупателями катарского СПГ были страны Азии, которые пострадали больше всего. Но и Европа в 2025 году закупила этого энергоносителя у Катара порядка 8 млн тонн, являясь третьим по величине СПГ-покупателем с долей импорта в 8% (впрочем, объемы заключенных контрактов могут быть и больше).США стали основным поставщиком СПГ в Европу за последние три года, но в марте, когда остановились катарские заводы, заявили, что большого потенциала нарастить поставки у них нет. Однако новые контракты с Катаром могут послужить для американских производителей СПГ толчком, который позволит им ещё больше укрепить своё доминирование на этом рынке.Заводы в США ныне могут производить порядка 140 млн т СПГ в год, при этом в стране идёт активное создание новых СПГ-мощностей. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в комментарии изданию "Нефть и капитал" предположил, что борьба с Катаром могла быть одной из целей войны США против Ирана. "Новый катарский СПГ должен был стать в ближайшие годы основным конкурентом американского СПГ, осложняя и приход новых инвестиций в тот же Alaska LNG, и в целом создавая риск ценовой войны", – заметил эксперт.Как известно, проект Alaska LNG продвигает лично Дональд Трамп. В середине октября он заявил, что Тайвань согласился инвестировать в этот проект более 4 млрд долларов и будет закупать 30% СПГ, поставляемого по трубопроводу.Ещё один СПГ-проект на Аляске оказался связан с НОВАТЭКомИздания The New York Times (NYT) и Financial Times (FT) почти одновременно сообщили, что проект Polar LNG по производству сжиженного газа на Аляске якобы финансируется российской компанией НОВАТЭК. Там уточнили, что речь идёт о передаче технологий, что ещё требует получения разрешений от властей России и США.Проект Polar LNG предполагается реализовать на Северном склоне Аляски, сырьём ему послужит попутный газ месторождений региона Норт Слоуп (называются Прадхо-Бэй и Милн Пойнт). Инвестиции на первом этапе – 8-9 млрд долларов, производительность – 7 млн т СПГ с возможностью расширения до 21 млн т в год. Окончательное инвестиционное решение ждут в середине следующего года, запуск первой очереди – в 2029-2030 годах.Проект реализует компания Polar Train LNG, которая принадлежит компании Tech Wave Industrial Projects Management из ОАЭ. При этом NYT и FT со ссылкой на уволенного топ-менеджера Polar Train LNG сообщили, что эмиратскую компанию якобы финансирует НОВАТЭК.Кроме того, FT со ссылкой на источники утверждала, что Polar LNG фигурировал в переговорах на высоком уровне между РФ и США о потенциальных деловых сделках, которые могли бы способствовать прекращению конфликта на Украине. В частности, сообщается, что возможное соглашение может включать предоставление технологии НОВАТЭКа для строительства завода на Аляске в обмен на снятие санкций США с проекта "Арктик СПГ-2". Polar Train LNG якобы уже подала заявку в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на получение лицензии, надеясь получить разрешение на сделку.По всей видимости, передача технологии – это фактическая передача гравитационной платформы по сжижению, которую строили изначально для проекта "Арктик СПГ-2". Но в РФ ни её, ни заказанные газовозы ледового класса теперь поставлять нельзя из-за санкций. Отсюда у зарубежных изданий и возникла версия "торгов": чтобы использовать оборудование и суда, с них надо снять ограничения.В российской компании отвергли "любые недобросовестные обвинения третьих сторон" в том, что доступ к решению НОВАТЭКа обусловлен снятием санкций с проекта "Арктик СПГ-2". Согласно комментарию компании, использование своей технологии на Аляске НОВАТЭК рассматривает как самостоятельный и самодостаточный проект. Также там напомнили о необходимости получения разрешений от властей США и России для реализации проекта.Совместные российско-американские СПГ-проекты на Аляске обсуждались в ходе переговоров с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, представлявших Трампа. СМИ приводят почти одинаковые слова неназванного представителя Белого дома: проекты обсуждались с российским руководством в общих чертах, без деталей.

https://ukraina.ru/20260923/delo-ne-v-energetike-pochemu-na-samom-dele-tramp-khochet-pomirit-rossiyu-i-ukrainu-do-zimy-1083387035.html

https://ukraina.ru/20261025/pochemu-tramp-rezko-razlyubil-ukrainu-na-samom-dele-bezzhalostnye-tsifry-i-fakty-1084045443.html

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эксклюзив, сша, катар, аляска, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, россия