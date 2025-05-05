"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ - 05.05.2025 Украина.ру
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"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ
"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ - 05.05.2025 Украина.ру
"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ
Украина не ударит по параду в честь Дня Победы в Москве 9 мая из-за присутствия на нем лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом 5 мая заявил экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий
2025-05-05T11:04
2025-05-05T12:25
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вооруженные силы украины
си цзиньпин
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По его словам, атака на парад в Москве — "законная цель Украины", однако присутствие на нем лидеров нескольких государств, в частности Си Цзиньпина, не позволит ВСУ ударить по мероприятию. Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Так, в субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным.В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Подробнее об этом — в публикации Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая. * Запрещённая в РФ террористическая организация.
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новости, москва, россия, украина, парад, всу, евгений дикий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, си цзиньпин
Новости, Москва, Россия, Украина, парад, ВСУ, Евгений Дикий, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Си Цзиньпин

"Украина не станет бить по параду в Москве": экс-командир "Айдара"* раскрыл, что остановит ВСУ

11:04 05.05.2025 (обновлено: 12:25 05.05.2025)
 
Евгений Дикий
Евгений Дикий
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Украина не ударит по параду в честь Дня Победы в Москве 9 мая из-за присутствия на нем лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Об этом 5 мая заявил экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий
По его словам, атака на парад в Москве — "законная цель Украины", однако присутствие на нем лидеров нескольких государств, в частности Си Цзиньпина, не позволит ВСУ ударить по мероприятию.
"Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду. С военной точки зрения, этот парад — это абсолютно законная, и жирная конвенционная цель", — приводит слова Дикого украинское издание "Страна.ua".
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно намекал на удары ВСУ по параду в Москве. Так, в субботу, 3 мая, он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в Москве, и отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы.
Также появилась информация о том, что чиновникам ЕС запретили приезжать в Россию на празднование 9 мая. Это решение Запада директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал отвратительным.
Зеленский в ауте
09:50
Зеленский сделал странное заявление о Красной площадиЧасть европейских политиков мешают вступлению Украины в ЕС из-за того, что хотят получить лучшие места на Красной площади во время военного парада 9 мая. Такое заявление сделал Владимир Зеленский, его слова опубликовало украинское издание "Обозреватель"
В настоящее время известно о том, что на парад по случаю победы в Великой Отечественной войне прибудут более 20-ти политиков мирового уровня. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Вьетнама То Лам, министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Подробнее об этом — в публикации Зеленский пошёл на попятную. Главное на Украине на утро 5 мая.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.
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