https://ukraina.ru/20261027/kiev-stroit-kreposti-iz-gorodov-gotovyatsya-derzhatsya-do-poslednego-khronika-sobytiy-na-utro-27-1084088703.html

Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября

Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября - 27.10.2026 Украина.ру

Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября

На Украине хотят связать бронирование работников с регулярной отправкой сотрудников в ВСУ и готовят города к круговой обороне. В это же время немецкий спецназ отрабатывает сценарии войны с Россией, а во Франции обсуждают расширение ядерного сдерживания

2026-10-27T09:10

2026-10-27T09:10

2026-10-27T09:10

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россия

украина

киев

алексей журавлёв

марьяна безуглая

владимир зеленский

верховная рада

bild

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На Украине закручивают мобилизационные гайки: отсрочки под ножНа Украине вновь разгорелась дискуссия о том, кто должен иметь право на отсрочку от мобилизации. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила отменить бронирование для всех, кроме главы киевского режима Владимира Зеленского и членов правительства. Для парламентариев она считает необходимым установить отдельный порядок. При этом правительство должно до 1 декабря подготовить новую систему бронирования с учетом предложений бизнеса.Параллельно украинские власти обсуждают, как сделать бронирование инструментом регулярного пополнения армии. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, слова которого приводит "Новости.Live", заявил, что предприятия смогут бронировать сотрудников в обмен на обязательство направлять определённое число работников в ВСУ. По его словам, бизнес должен обеспечить "прогнозируемую мобилизацию" персонала. Правительство планирует до 1 декабря подготовить новый формат соглашений и систему бронирования с учетом предложений предпринимателей.Накануне Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 29 января 2027 года. Одновременно Минэкономики Украины разъяснило новые правила бронирования работников: для предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса лимит планируется снизить со 100 до 95%. Полное бронирование обещают сохранить за сотрудниками, непосредственно занятыми производством и оборонными заказами. Однако сокращение квоты может затронуть вспомогательный персонал, а работников с отсрочками по другим основаниям, включая многодетных родителей и опекунов, предполагается учитывать при ее расчете.Украина готовит города к большой войнеОдновременно Зеленский подписал указ о реализации решения СНБО по строительству инженерных заграждений для организации круговой обороны городов. Документ предусматривает создание системы оборонительных сооружений, однако подробности засекречены: приложение имеет гриф "Для служебного пользования". Поэтому перечень городов, виды укреплений и сроки строительства публично не раскрываются. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.Подготовка городов к обороне происходит на фоне продолжающихся ударов по транспортным узлам и объектам, которые используются для военных перевозок. Очередным эпизодом стала ночная атака на Киев, после которой украинские власти сообщили о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена.Удары по Киеву: поврежден Южный мостВ ночь на 27 октября украинские источники сообщали о серии ракетных ударов по Киеву и взрывах в других регионах страны. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил повреждение Южного моста и инфраструктуры метро. Движение транспорта по переправе ограничили, а поезда зеленой линии перестали ходить между станциями "Выдубичи" и "Осокорки". Кроме того, в Подольском районе пострадали административные и нежилые здания, а в городе ввели экстренные отключения электроэнергии.Украинские мониторинговые каналы утверждали, что удары затронули оба берега Днепра и окрестности столицы, а число ракет за вечер и ночь могло достигнуть 20. Сообщения о повреждении Южного моста появились на фоне предыдущих атак на транспортную инфраструктуру: 22 октября Минобороны РФ заявляло о поражении киевского моста "Южный", который использовался для перевозки военных грузов. Помимо Киева, сообщения об атаках беспилотников поступали из Полтавской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей, а также из Запорожья, находящегося под контролем ВСУ. Российская сторона заявляет, что наносит удары по военным целям и инфраструктуре, задействованной в обеспечении украинских войск. Германия готовит спецназ к противостоянию с РоссиейПараллельно в Европе меняется подход к военной подготовке с учетом возможного конфликта с Россией. Командир немецкого спецподразделения Kommando Spezialkräfte (KSK) Андреас Кюне, слова которого приводит Bild, заявил, что его бойцы ориентируются на Россию как на потенциального противника.По словам Кюне, если раньше операции обычно планировались примерно на три дня, теперь спецназ готовят к значительно более длительным действиям в полевых условиях. Военнослужащие отрабатывают противостояние противнику, располагающему танками, артиллерией, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, а также действия при экстремально низких температурах. Как пишет Bild, в случае конфликта KSK должен приступить к выполнению задач еще до развертывания основных сил бундесвера в Прибалтике. Численность подразделения, согласно публикации, составляет около 1,5 тысячи человек.Кюне также заявил, что российский президент Владимир Путин якобы знает о боевых возможностях немецкого спецназа. При этом история самого KSK связана с громким скандалом: несколько лет назад часть военнослужащих обвиняли в неонацистских взглядах, что поставило под вопрос дальнейшую судьбу подразделения. Теперь Германия продолжает развивать его возможности, ориентируясь на сценарий длительного противостояния с Россией.Ядерная ставка Европы: в Госдуме предупредили об угрозе РоссииНа фоне подготовки европейских вооруженных сил к возможному противостоянию с Россией в Москве обратили внимание и на обсуждаемое расширение ядерной роли Франции. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Алексей Журавлев в комментарии "Ленте.ру" заявил, что размещение французских истребителей с ядерным вооружением в европейских странах вблизи российских границ Москва может расценивать как прямую угрозу.Поводом для заявления стали сообщения о французской инициативе так называемого передового сдерживания. Согласно публикациям в СМИ, Париж рассматривает возможность расширить участие союзников в своей ядерной стратегии и разместить в Европе истребители Rafale, способные нести ядерное оружие.Журавлев считает, что подобные планы выходят за рамки оборонительных мер. По его оценке, в перспективе Франция может нарастить производственные мощности и получить возможность существенно увеличить свой ядерный потенциал. Депутат также предупредил о катастрофических последствиях возможного ядерного конфликта для европейских стран из-за высокой плотности населения и застройки.Между тем Украина требует от Европы поделиться дефицитными ракетами для ПВО. Министр обороны Евгений Хмара призвал западных партнеров передать Киеву 10 процентов от их общих запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

https://ukraina.ru/20261026/proval-poltavy-ukrainskiy-deputat-sbezhal-v-evropu-i-zaschischaet-mobilizatsiyu-1084079072.html

https://ukraina.ru/20261027/po-kievu-rabotaet-ballistika-svodka-udarov-vs-rf-po-ukraine-k-etomu-chasu-1084088378.html

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