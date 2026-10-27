https://ukraina.ru/20261027/v-pravitelstve-italii-nametilsya-raskol-no-ne-v-otsenke-pozitsii-rossii-1084090727.html

В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России

В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России - 27.10.2026 Украина.ру

В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России

В правительстве Италии наметился возможный раскол из-за вопроса помощи Украине. Об этом 26 октября пишет газета Il Messaggero

2026-10-27T09:17

2026-10-27T09:17

2026-10-27T09:19

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киевский режим

военная помощь украине

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25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил на внеочередном конгрессе партии "Лига", что в случае переизбрания его секретарём партии попросит правительство прекратить отправку военной и финансовой помощи Украине. По итогам голосования он был повторно назначен лидером партии ещё на один срок — до 2030 года.Оппонируя позиции коллеги по правительству, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется.Издание отмечает, что это привело к заочной перепалке Сальвини с Таяни."Внутри большинства нарастает напряжённость из-за поддержки Украины. Антонио Таяни подтверждает про-киевскую позицию правительства и объявляет о скорой отправке новой военной помощи, в то время как Маттео Сальвини вновь призывает прекратить помощь со стороны Италии как экономическую, так и военную", — говорится в публикации.Автор материала утверждает, что разногласия между двумя заместителями премьер-министра очевидны: Таяни считает помощь Украине необходимой для предотвращения поражения Киева, в то время, как Сальвини придерживается противоположной позиции ради скорейшего достижения мира.При этом из заявлений Сальвини не следует, что он считает Россию правой в этом конфликте."Уже более четырёх лет мы по праву поддерживаем людей, подвергшихся нападениям и бомбежкам, одобряя санкции за санкциями, отправляя 90 миллиардов евро, и я не знаю, сколько пакетов оружия, я уже потерял счет", — сказал Сальвини после повторного назначения на руководящий партийный пост.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261027/korruptsiya-po-ukrainski-kak-i-pochemu-ukrainskaya-vlast-zaschischaet-tekh-kto-dolzhen-sidet-v-tyurme-1084089236.html

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украина.ру, новости, италия, сальвини, рим, правительство, мид, украина, киевский режим, военная помощь украине, война на украине, россия, мир без границ