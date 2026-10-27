В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России - 27.10.2026 Украина.ру
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В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России
В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России - 27.10.2026 Украина.ру
В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России
В правительстве Италии наметился возможный раскол из-за вопроса помощи Украине. Об этом 26 октября пишет газета Il Messaggero
2026-10-27T09:17
2026-10-27T09:19
украина.ру
новости
италия
сальвини
рим
правительство
мид
украина
киевский режим
военная помощь украине
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25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил на внеочередном конгрессе партии "Лига", что в случае переизбрания его секретарём партии попросит правительство прекратить отправку военной и финансовой помощи Украине. По итогам голосования он был повторно назначен лидером партии ещё на один срок — до 2030 года.Оппонируя позиции коллеги по правительству, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется.Издание отмечает, что это привело к заочной перепалке Сальвини с Таяни."Внутри большинства нарастает напряжённость из-за поддержки Украины. Антонио Таяни подтверждает про-киевскую позицию правительства и объявляет о скорой отправке новой военной помощи, в то время как Маттео Сальвини вновь призывает прекратить помощь со стороны Италии как экономическую, так и военную", — говорится в публикации.Автор материала утверждает, что разногласия между двумя заместителями премьер-министра очевидны: Таяни считает помощь Украине необходимой для предотвращения поражения Киева, в то время, как Сальвини придерживается противоположной позиции ради скорейшего достижения мира.При этом из заявлений Сальвини не следует, что он считает Россию правой в этом конфликте."Уже более четырёх лет мы по праву поддерживаем людей, подвергшихся нападениям и бомбежкам, одобряя санкции за санкциями, отправляя 90 миллиардов евро, и я не знаю, сколько пакетов оружия, я уже потерял счет", — сказал Сальвини после повторного назначения на руководящий партийный пост.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261027/korruptsiya-po-ukrainski-kak-i-pochemu-ukrainskaya-vlast-zaschischaet-tekh-kto-dolzhen-sidet-v-tyurme-1084089236.html
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украина.ру, новости, италия, сальвини, рим, правительство, мид, украина, киевский режим, военная помощь украине, война на украине, россия, мир без границ
Украина.ру, Новости, Италия, Сальвини, Рим, правительство, МИД, Украина, киевский режим, военная помощь Украине, война на Украине, Россия, Мир без границ

В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России

09:17 27.10.2026 (обновлено: 09:19 27.10.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Рим
Города мира. Рим - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В правительстве Италии наметился возможный раскол из-за вопроса помощи Украине. Об этом 26 октября пишет газета Il Messaggero
25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил на внеочередном конгрессе партии "Лига", что в случае переизбрания его секретарём партии попросит правительство прекратить отправку военной и финансовой помощи Украине. По итогам голосования он был повторно назначен лидером партии ещё на один срок — до 2030 года.
Оппонируя позиции коллеги по правительству, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает Украину и будем продолжать помогать ей столько, сколько потребуется.

Издание отмечает, что это привело к заочной перепалке Сальвини с Таяни.
"Внутри большинства нарастает напряжённость из-за поддержки Украины. Антонио Таяни подтверждает про-киевскую позицию правительства и объявляет о скорой отправке новой военной помощи, в то время как Маттео Сальвини вновь призывает прекратить помощь со стороны Италии как экономическую, так и военную", — говорится в публикации.
Автор материала утверждает, что разногласия между двумя заместителями премьер-министра очевидны: Таяни считает помощь Украине необходимой для предотвращения поражения Киева, в то время, как Сальвини придерживается противоположной позиции ради скорейшего достижения мира.
При этом из заявлений Сальвини не следует, что он считает Россию правой в этом конфликте.
"Уже более четырёх лет мы по праву поддерживаем людей, подвергшихся нападениям и бомбежкам, одобряя санкции за санкциями, отправляя 90 миллиардов евро, и я не знаю, сколько пакетов оружия, я уже потерял счет", — сказал Сальвини после повторного назначения на руководящий партийный пост.
Арахамия - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
08:02
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