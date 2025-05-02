https://ukraina.ru/20250502/trampa-poslali-s-ego-khotelkami-ekspert-obyasnil-pochemu-ssha-tak-i-ne-smogli-prognut-zelenskogo-1062895726.html

"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского

"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского - 02.05.2025 Украина.ру

"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского

Заставить Зеленского прогнуться и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его просто "послали с его хотелками". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец

2025-05-02T04:00

2025-05-02T04:00

2025-05-02T04:00

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Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".По мнению эксперта, сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны. И сторонников у тех, кто хочет продолжения войны больше, добавил собеседник издания."Зеленский и Украина это как раз инструменты зарабатывания на войне. У Зеленского есть серьезная политическая поддержка, в том числе и внутри США. Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы", – подчеркнул Зубец.Поэтому заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его просто "послали с его хотелками", сказал эксперт."Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", – указал Зубец.В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.

https://ukraina.ru/20250501/ssha-i-ukraina-zaklyuchili-sdelku-o-poleznykh-iskopaemykh-chto-izvestno-1062890062.html

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