"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского - 02.05.2025 Украина.ру
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"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского
"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского - 02.05.2025 Украина.ру
"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского
Заставить Зеленского прогнуться и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его просто "послали с его хотелками". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
2025-05-02T04:00
2025-05-02T04:00
новости
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украина.ру
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алексей зубец
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Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".По мнению эксперта, сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны. И сторонников у тех, кто хочет продолжения войны больше, добавил собеседник издания."Зеленский и Украина это как раз инструменты зарабатывания на войне. У Зеленского есть серьезная политическая поддержка, в том числе и внутри США. Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы", – подчеркнул Зубец.Поэтому заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его просто "послали с его хотелками", сказал эксперт."Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", – указал Зубец.В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
https://ukraina.ru/20250501/ssha-i-ukraina-zaklyuchili-sdelku-o-poleznykh-iskopaemykh-chto-izvestno-1062890062.html
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, трамп и зеленский, украина.ру, министерство финансов, алексей зубец, ресурсы, природные ресурсы, соглашение, новости украины, новости россии, главные новости, война
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Украина.ру, Министерство финансов, Алексей Зубец, ресурсы, природные ресурсы, соглашение, Новости Украины, новости России, Главные новости, война

"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского

04:00 02.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Заставить Зеленского прогнуться и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его просто "послали с его хотелками". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец
Вашингтон и Киев 30 апреля заключили сделку о природных ресурсах Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Глава Минэкономики Юлия Свириденко подтвердила, что подписала от имени Украины соглашение о создании "Инвестиционного фонда восстановления США – Украина".
По мнению эксперта, сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны. И сторонников у тех, кто хочет продолжения войны больше, добавил собеседник издания.
"Зеленский и Украина это как раз инструменты зарабатывания на войне. У Зеленского есть серьезная политическая поддержка, в том числе и внутри США. Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы", – подчеркнул Зубец.
Поэтому заставить Зеленского "прогнуться" и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа, его просто "послали с его хотелками", сказал эксперт.
"Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", – указал Зубец.
В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Президенту США объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему ресурсной сделки между Украиной и США — в статье Павла Котова "А мы их туда закапывали?" Власти Украины популярно объяснили, кому принадлежат украинские ресурсы.
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Вчера, 13:50
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04:30Металлы – есть, энергетики – нет: Зубец о том, почему из ресурсной сделки выпали самые "вкусные" проекты
04:00"Трампа послали с его хотелками": эксперт объяснил, почему США так и не смогли "прогнуть" Зеленского
03:30"Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину" – Зубец
20:18Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной
19:40Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса
19:31Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины
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