https://ukraina.ru/20250501/aleksey-zubets-zelenskiy-prodavil-trampa-zastaviv-podpisat-pustoe-soglashenie-o-nedrakh-ukrainy-1062894231.html

Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины

Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины - 01.05.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины

Зеленский продавил Трампа на пустую бумажку, которую тот может показать в качестве пиара. Реального наполнения у этого документа нет. Как оказалось, у Трампа мало что есть за душой, кроме словесного напора.

2025-05-01T19:31

2025-05-01T19:31

2025-05-01T19:31

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист Алексей Зубец.- Алексей Николаевич, США и Украина заключили сделку о полезных ископаемых. Как это соглашение повлияет на будущую военную поддержку Украины?- Во-первых, это общее рамочное соглашение, которое должно быть конкретизировано рядом соглашений под реальные проекты. И могут пройти годы, прежде чем они появятся. Правда жизни показала, что у США нет достаточных инструментов для давления на Украину. Украина сегодня стала если не флагманом, то инструментом антитрамповского сопротивления. Это сопротивление глобалистов и Демократической партии.В политических конфликтах есть две основные группы. Первая это те, кто работают на результат, с этим было связано давление США на Россию, которое началось в 90-е годы. Идея Сороса состояла в том, чтобы экономически и политически поглотить Россию. Это дало бы рост капитализации западных компаний, доступ к большим объемам дешевых ресурсов, что обеспечило бы благополучие западного мира.Но есть и вторая группа, те, кто работают не на результат, а на процесс. Брюссельским бюрократам, тем же Мерцу и Макрону, нужна война для решения конкретных внутриполитических задач. Потому что если закончится война, им придется отвечать, куда делось европейское благополучие. Сюда же относятся представители ВПК, финансисты, которые будут пилить финансовые потоки под вооружения.То есть сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны. И сторонников у тех, кто хочет продолжения войны больше. Зеленский и Украина это как раз инструменты зарабатывания на войне. У Зеленского есть серьезная политическая поддержка, в том числе и внутри США. Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы.Поэтому заставить Зеленского прогнуться и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа. Трампа послали с его хотелками. Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ.В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Трампу объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины.В сделке есть металлы, о которых шла речь в самом начале, но там нет атомной энергетики. ТО есть из этого соглашения выпали наиболее вкусные и интересные проекты. Потому что ценность Украины для американцев не в редкоземельных металлах заключается. Их можно найти и на территории самих Штатов. А несколько АЭС, которые могут поставлять дешевую электроэнергию в Европу, это серьезный актив. Порт, через который будет перегружаться украинский экспорт зерна, принадлежащий американским компаниям, это уже серьезно. Кроме того, аммиакопровод из Тольятти в Одессу тоже является серьезным источником дохода, если его перезапустить, потому что цены на удобрения в мире растут. То есть без несырьевой составляющей это соглашение ни о чем.- Почему же Трамп был вынужден его заключить?- У него не было другого выхода, несмотря на то, что он понимает, что это обычная бумажка. Ему надо что-то показать в первые 100 дней своего президентства. Зеленский продавил Трампа на пустую бумажку, которую тот может показать в качестве пиара. Реального наполнения у этого документа нет. Как оказалось, у Трампа мало что есть за душой, кроме словесного напора.- При этом Скотт Бессент заявил, что это соглашение "четкий сигнал России, что администрация Трампа привержена мирному процессу".- Это пустая политическая риторика. Позиция России простая: если вы хотите перемирия, мы согласны, но необходимо, чтобы прекратилась мобилизация, поставки оружия, было снято военное положение, запущен политический процесс, проведены выборы президента и парламента. А если хотите мира, то признайте новые регионы России, сокращайте армию, отпускайте политзаключенных.Мне до сих пор непонятно, почему Россия не использует тему политзаключенных на Украине. Для Запада это чувствительная тема. Можно поднять на щит случаи массовых нарушений прав человека, когда люди годами сидят в тюрьмах за неосторожно сказанное слово.Непонятно почему Россия не выводит на первый план массовые преступления, которые были совершены между 2014 и 2022 годами в Донбассе. Там творились ужасные вещи, массовые изнасилования и убийства. Почему Россия не делает из всего этого знамя борьбы мне не понятно. Для любой западной страны политические узники это табу, а на Украине их тысячи, в том числе политики и священники.Другие подробности сделки по украинским ресурсам - в статье Владимира Скачко "Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке"

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, алексей зубец, украина.ру, демократическая партия, впк, интервью